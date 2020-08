Мнения и избор на телевизор за гейминг

Input Lag

1080p @ 60 Hz

1080p @ 60 Hz Outside Game Mode

1440p @ 60 Hz

2160p @ 60 Hz

2160p @ 60 Hz + 10 bit HDR

2160p @ 60 Hz @ 4:4:4

2160p @ 60 Hz Outside Game Mode

2160p @ 60 Hz With Interpolation

4320p @ 60 Hz

1080p @ 120 Hz

1440p @ 120 Hz

2160p @ 120 Hz

1080p with Variable Refresh Rate

1440p with VRR

2160p with VRR

4320p with VRR



-

-

-

14.1 ms

97.5 ms

14.3 ms

14.1 ms

14.0 ms

14.1 ms

97.5 ms

93.4 ms

N/A

7.4 ms

7.4 ms

11.6 ms

6.4 ms

6.7 ms

11.6 ms

N / A

-

-

-

14.7 - 15.8 ms

79.5 - 97.8 ms

14.8 - 15.8 ms

14.7 - 15.0 ms

14.7 - 16.9 ms

14.7 - 15.0 ms

78.4 - 88.9 ms

78.0 - 86.2 ms

N/A

5.5 - 5.8 ms

5.4 - 5.7 ms

22.9 ms

Not Tested

Not Tested

Not Tested

N/A

10.6 ms

110.9 ms

10.1 ms

10.1 ms

10.1 ms

10.2 ms

99.0 ms

99.0 ms

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Yes

-