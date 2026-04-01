Резултати от 1 до 1 от общо 1
Like Tree3Одобрявам
  • 3 Post By hristoslav2

Има ли смисъл разширената цветова гама на телевизора (над bt.2020) ?

Сподели във Facebook Сподели в Twitter Изпрати на Email Сподели в LinkedIn
  1. hristoslav2
    hristoslav2 е офлайн
    Senior Member Аватара на hristoslav2
    Тук е от
    Jun 2008
    Живее в
    Варна
    Мнения
    43,201
    01-04-26, 09:46 #1

    Има ли смисъл разширената цветова гама на телевизора (над bt.2020) ?

    Телевизори 2026: Какво всъщност се случва с твърденията за „100% покритие на BT.2020“

    Ако сте следили анонсите за телевизори от 2026 г., вече сте виждали няколко компании, които рекламират „100% покритие на BT.2020“.

    В името на цветознанието трябва да знаем следното.

    С днешните телевизионни и дисплейни технологии, истинското 100% покритие на BT.2020 не е възможно .

    Инженерите и учените в областта знаят, че никой телевизор не може да достигне 100% от BT.2020.

    Тъй като никоя от следните технологии не може да достигне пълния BT.2020.

    Тоест, всеки LCD телевизор, независимо от вида на подсветката (квантови точки, фосфор, RGB MiniLED или лазер и др.). Както и всеки OLED (RGB OLED, WOLED, QD‑OLED) и всеки microLED, дори с множество основни цвята.

    Кои системи могат да постигнат това? Само RGB лазерни проектори, които имат строго монохроматични основни цветове.

    Защо е така? Защото първичните цветове в стандарта ITU‑R BT.2020 са монохроматични и са дефинирани точно от дължини на вълните: 630 nm (за червено), 532 nm (за зелено) и 467 nm (за синьо).


    За да се постигне 100% покритие на BT.2020, пиковете на емисиите трябва да са перфектно подравнени с тези дължини на вълните. На практика, с телевизорите и мониторите, които са пуснати на пазара или ще бъдат пуснати на пазара, това не е възможно.

    Въпреки че новите телевизори не достигат 100% BT.2020, много от тях постигат рекордна цветова гама , често над 90%. Наличието на телевизори днес с 91% или 92% BT.2020 е наистина впечатляващо постижение. Производителност, която предлага видими предимства за картината.


    Ето измерването на RGB MiniLED на Hisense, което улови над 92% от BT.2020.

    А какво ще кажете за твърденията на компаниите?

    Вероятно има известно объркване между инженерния и маркетинговия екип. Това, което искат да кажат, е, че техните телевизори постигат 100% цветово пространство спрямо BT.2020, т.е. цветен триъгълник със същата площ, но не със същата форма и не с пълно покритие.

    За истинско 100% покритие е необходимо да имаме еднакъв размер, еднаква форма и пълна идентификация с триъгълника BT.2020.

    Твърденията на някои производители за „ над 100% покритие на BT.2020“ нямат физическа основа. Защото главните букви на BT.2020 са едноцветни, в резултат на което дори най-малкото отклонение например от един нанометър намалява покритието.

    Не можете да създадете „по-чист“ цвят, който надвишава спектралния лимит, или да представите „фантазни“ цветове извън спектъра.



    Измерен спектър на телевизора с над „100% BT.2020 цветово покритие“ на CES 2026.




    Видим цветен спектър и стандартно покритие на екрана


    [CalebRated]...Обяснение на HDR цветовете и маркетинговите твърдения, на които не можете да вярвате.
    Чували сте твърдението: 100% BT.2020. Може би дори 110%.
    Но какво всъщност ви казва това за цвета на телевизора?
    В това видео отделям маркетинга от реалността и обяснявам какво трябва да търсите.




    100% от BT.2020 REC и отвъд? Невъзможно и безполезно.
    https://www.avmagazine.it/articoli/v...ile_index.html
    превод
    През последните пет години, първо с RGB трилазерни проектори, а сега и с RGB-подсветени LCD телевизори, глупостите, декларирани от производителите относно покритието на цветовото пространство REC BT2020, достигнаха наистина изключителни висоти...

    Двата най-често срещани математически модела за показване на всички цветове, видими за нашата
    зрителна система; в черно е триъгълникът на цветовата гама BT.2020, а в бяло е BT.709
    - кликнете за уголемяване -

    Телевизионните стандарти са многобройни, постоянно се развиват и са от съществено значение за възпроизвеждането на висококачествено съдържание. Сред различните характеристики, посочени в стандартите, цветовата гама е една от най-актуалните теми. Е, през последните пет години твърденията на производителите относно покритието на триъгълника на цветовата гама ITU-R BT2020 достигнаха наистина изключителни висоти . Причината е проста: „маркетингът“ все повече свободно контролира научните истини, които иначе биха искали да използват в своя полза.

    Фигурите по-горе представляват две двуизмерни проекции на всички цветове, които можем да възприемем според двата математически модела CIE 1931 (вляво) и CIE 1976 (вдясно). Това всъщност са триизмерни пространства , където оста Z представлява интензитета на светлината и е особено важна за някои цветове, като например „кафяво“. По-надолу има много кратко видео (само няколко секунди), в което демонстрирам истинската „триизмерност“ на цветовото пространство CIE 1976.

    За да се представят всички цветове, които можем да възприемем, съществуват и други математически модели , които се превръщат в повече или по-малко различни графични представяния. Моделът CIE 1931 е най-широко използваният, въпреки че е на почти 100 години и не е перцептивно еднороден. Математическият модел CIE 1976 е по-добър от перцептивна гледна точка, но в зелената област е по-лош от CIE 1931, защото е по-компресиран. Поради тази причина, наред с данните за покритието на триъгълника на гамата , независимо дали е BT.709, DCI-P3 или BT.2020, трябва да се посочи и референтният математически модел .

    Вече обсъдих връзката между спектъра на светлинното излъчване, цветовите пространства и възприятието на цветовете и можете да научите повече за това тук . В тази кратка статия обаче ще се огранича до анализ на покритието на триъгълника на цветовата гама ITU-R BT.2020 (отсега нататък ще го наричам просто BT.2020 ), който формира основата на препоръките за стандартите UHD 4K и UHD 8K. Това е истинска „кутия“, отвъд която е невъзможно да се отиде, освен ако не искате да възпроизвеждате цветове, които не са обхванати от референтните телевизионни стандарти UHD 4K и 8K.

    Това 69-секундно видео демонстрира триизмерността на цветовото пространство CIE 1931
    - кликнете, за да стартирате видеото -

    Независимо от избрания математически модел, триъгълникът на цветовата гама се идентифицира от три върха, всеки с три хроматични координати, две в двумерната равнина и една, описваща светлинния му интензитет. Ако останем в двумерната област, игнорирайки светлинния интензитет, двете координати "x" и "y" ще бъдат достатъчни. Оттук нататък ще използвам предимно математическия модел CIE 1931, защото разполагам с графики с по-висока резолюция от математическия модел CIE 1976.

    От модела CIE 1931, аз също така имам краищата на цветовото пространство, вече свързани с чистите спектрални честоти, идентифицирани от централната дължина на вълната. Ако сте достатъчно мързеливи, за да не се задълбочите в темата в гореспоменатата статия за цветовъзприятието , достатъчно е да знаете, че ръбът на цветовото пространство идентифицира най-наситените цветове, отвъд които не е възможно да се отиде , докато придвижвайки се навътре, наситеността намалява, докато се изгуби напълно в „бялото“, като последното е в повече или по-малко централна позиция.

    Триъгълникът на цветовата гама BT.2020 се идентифицира от три върха, като и трите са в най-външния край на цветовото пространство и са свързани с определена дължина на вълната. По-конкретно, червеният компонент трябва да бъде центриран на 630 нанометра, зеленият компонент трябва да бъде центриран на 532 нанометра, а синият компонент трябва да бъде центриран на 467 нанометра. Освен това, за да бъде един от основните RGB цветове в най-външния край на цветовото пространство, неговият емисионен спектър трябва да бъде възможно най-тесен и ограничен до „шепа“ нанометри.


    Триъгълници на цветовата гама на въображаем телевизор със зелен основен компонент, различаващ се
    само с 5 нанометра от референтния: зоната отвъд BT.2020 е в сиво, липсващата зона е в червено
    - щракнете за уголемяване -

    Ако един от трите компонента се отклони от референтния, дори само с 1 нанометър, един от върховете на триъгълника вече няма да може да се наслагва върху референтния и ще бъде невъзможно да се постигне 100% покритие. Причината е съвсем проста и е геометрична по своята същност. На изображението по-горе има триъгълник на цветовата гама на въображаем проектор с трилазерна технология, като двата червени и сини компонента съвпадат перфектно с референтния, но зеленият компонент е изместен само с 5 нанометра , следователно центриран на 527 нанометра, а не на 532 според зеления референтен номер на BT.2020.

    Двата триъгълника на гамата, референтният и този на измерения въображаем проектор, не съвпадат в зеления връх : следователно, на референтния триъгълник BT.2020 ще липсва много малък процент, идентифициран от червената област . Колкото по-далеч е върхът от референтния връх, толкова повече намалява покритието, защото непокритата площ се увеличава. Използвах зеления връх, защото пространството CIE 1931 има по-висока резолюция върху зелено. Вдясно е показано същото наслагване с математическия модел CIE 1976. В този случай зелената област е по-компресирана, а червената област, липсваща от референтния връх, е по-малка. Същността остава същата: ако трите върха на триъгълника на гамата не са точни, не може да се постигне 100% покритие .


    Винаги въображаем телевизор със зелен първичен лъч, още по-далеч от референтния
    : зоната отвъд BT.2020 е в сиво, липсващата зона е в червено
    - кликнете за уголемяване -

    Нека дам друг, още по-екстремен пример, подобен на случващото се с трилазерните проектори , чийто зелен компонент е доста далеч от референтната стойност от 532 нанометра. В измерения триъгълник на цветовата гама, двата основни компонента - червеният и синият, винаги съвпадат с референтната стойност BT.2020 (което вече е малко вероятно), докато зеленият компонент е подравнен с дължината на вълната от 522 нанометра, само на 10 нанометра от референтната стойност от 532 за зеления връх на BT.2020.

    Е, триъгълникът на цветовата гама със сигурност ще бъде по-голям от референтния, но с две основни ограничения. Първо, има червена област, която е областта, липсваща от референтния цвят и не може да бъде възпроизведена; тя ще бъде дори по-голяма. Сивата област, от друга страна, е допълнителната област, която е абсолютно безполезна за целите на възпроизвеждането, защото включва цветове извън референтния цвят, които няма да бъдат взети предвид по време на производството или постпродукцията. Обективното измерване на покритието на триъгълника на цветовата гама на BT.2020 ще вземе предвид само областта в рамките на референтния периметър, която следователно ще бъде по-малка от 100%.

    Полигонът ABCD като единствена възможност за надхвърляне на BT.2020
    - кликнете за уголемяване -

    Ако някой иска да отиде по-далеч, първо е необходимо RGB върховете да съвпадат с референтния BT.2020 . С тази предпоставка би бил необходим четвърти хроматичен компонент , който би станал първичен. Ако референтният математически модел беше CIE 1931, тогава най-полезният четвърти компонент за излизане далеч отвъд гамата BT.2020 би бил между зелено и циан, може би центриран на 510 нанометра. По този начин увеличението на площта би било значително, но само защото математическият модел CIE 1931 дава много пространство на тази „зона“. От перцептивна гледна точка, предимството рискува да бъде незначително.

    С други думи, ако само един от RGB компонентите не съвпада с референтното пространство BT.2020, добавянето на един или повече допълнителни компоненти другаде в цветовото пространство ще ви позволи да възпроизвеждате цветове извън гамата BT.2020, но в области, които не са обхванати от телевизионните стандарти, и във всеки случай 100% покритие на BT.2020 никога няма да бъде постигнато .


    Отвътре навън в BT.2020

    Септември 2015 г.: На IBC в Амстердам филмът на Pixar беше прожектиран през BT.2020
    с Christie Digital DLP проектор с основни цветове, много близки до референтните
    - кликнете за уголемяване -

    Някои съображения. Само защото можем да възприемем определен цвят, не означава непременно, че той присъства в природата. От друга страна, видеопродукцията и постпродукцията използват език, който често има малко общо с реалността и понякога се впуска в невъобразими посоки. Перфектен пример е анимираното съдържание. В тази статия от 2015 г. обсъждам първата си прожекция на съдържание със система, която покрива приблизително 97% от пространството на BT.2020, с проектор Christie Digital Laser 3P, който възпроизвежда шедьовъра на Pixar „Inside Out“ в IBC в Амстердам.


    В почти всички случаи най-добрите компании за постпродукция на филми и телевизионни продукции използват монитори, които „само“ достигат цветовото пространство DCI-P3. Следователно, в момента няма особен смисъл да се търси система за възпроизвеждане на видео, която да надхвърля това цветово пространство. Маркетингът обаче или игнорира това, или се преструва, че не го прави, предпочитайки да съсредоточи цялата си енергия върху темата „по-голямото е по-добро“, дори когато това е невъзможно. По-конкретно, за да се възпроизведе правилно цветовото пространство BT.2020, би била необходима система с три RGB лазера, чиито честоти са хирургически центрирани.


    Основният компонентен спектър на проектора Samsung The Premiere LSP9T
    - кликнете за уголемяване -

    В моя опит с анализа на проектори и дисплеи, който започна преди повече от 26 години, в продължение на над 10 години мога да разчитам на спектрометри с висока резолюция, дори до един нанометър FWHM. Можете да намерите пример за качеството на инструментите, които използваме в AV Magazine, в тази статия , при първите измервания на трилазерен проектор. В случая с трилазера на Samsung, зеленият компонент е центриран на приблизително 524 нанометра, докато червеният компонент всъщност е съставен от два подкомпонента, първият на 639 нанометра, а вторият на приблизително 644 нанометра. Синият компонент, от друга страна, е центриран на 463 нанометра.


    Истинският триъгълник на цветовата гама на Samsung LSP9T в сравнение с BT.2020:
    двете области след BT.2020 са в сиво, двете липсващи области са в червено
    - щракнете за уголемяване -

    Червеният и зеленият компонент се отклоняват значително от референтния и всъщност покритието на цветовото пространство на BT.2020 е далеч от 100%, в сравнение със 106%, декларирани от производителя. Други производители на тройни лазерни проектори твърдят, че покритието е 107% и 110%, често използвайки едни и същи RGB лазери. Изглежда почти като състезание кой преувеличава повече. Освен това никой не проверява, освен AvMagazine. Декларираните проценти вероятно се отнасят до площта на триъгълника, покрита от проектора, в сравнение с площта на триъгълника на цветовата гама на BT.2020, която всъщност е по-малка. Това е грешка: размерите не са важни; важното е действителното покритие на цветовата гама DCI-P3, за да се гарантира съответствие с телевизионния стандарт, по който е подготвено съдържанието, гама, която сега е покрита в изобилие дори от OLED телевизори.

    Най-новите продукти на Hisense на CES 2026

    Изображение на новия Hisense micro LED с четири цветни компонента
    - кликнете за уголемяване -

    Добавянето на четвърти основен компонент е пътят, избран от Hisense, които на CES 2026 представиха microLED с RGBY компоненти (Y означава жълто), което вече обсъдихме в тази статия . Има само един малък проблем: между референтното жълто и ръба на цветовото пространство няма да има „пространството“, необходимо за увеличаване на цветовата гама на BT.2020. Както вече беше широко демонстрирано, координатите на хроматичност на RGB компонентите би трябвало вече да съвпадат точно с тези на референтния BT.2020, а това вече е малко вероятна ситуация, тъй като в момента няма червени, зелени и сини LED емитери с емисионен спектър, перфектно центриран върху трите референтни дължини на вълната за BT.2020, които повтарям: 467nm, 532nm и 630nm.

    Hisense твърди, че тази технология покрива 100% от гамата BT.2020
    - кликнете за уголемяване -

    В този смисъл, дори ако изберем четвъртия жълт компонент на ръба на цветовото пространство, може би дори с основна честота близка до 550 нанометра (той би бил по-близо до зелено, отколкото до жълто), площта, която би била добавена към референтното пространство BT.2020, все още би била незначителна, дори ако изберем математическия модел CIE 1931. Изборът на CIE 1976 би предложил още по-малко предимство. Вярвам, че целта на изследователите на Hisense е различна: те може би ще изберат жълт LED емитер с честота по-близка до 580 нанометра с цел да увеличат светлинната ефективност на системата, а не да преследват 100% от гамата BT.2020. Във всеки случай, очакваме всички необходими тестове, за да „сертифицираме“ действителното покритие на пространството BT.2020, отвъд декларациите на производителя. Ще се опитаме да завършим тези тестове възможно най-скоро, очевидно с адекватно оборудване. Най-широко приетата хипотеза сред анализаторите е, че пълно покритие на триъгълника на гамата BT.2020 няма да бъде постигнато.


    Инфографика на Hisense за технологията на подсветката на следващия мини LED телевизор
    - кликнете за уголемяване -

    В същата статия за новите продукти на Hisense, представени на CES 2026, накратко описваме и новия LCD екран с RGB1B2 miniLED подсветка , тоест с два различни основни сини компонента; компонентът B1 е „класическият“, близък по хроматични координати до върха на синия компонент, който вече се използва в други устройства за подсветка. Близки, но най-вероятно не съвпадащи . Компонентът B2 има хроматични координати почти по средата между синьо и циан.


    Вляво, цветовата гама, предложена от Hisense, в сравнение с неидентифициран OLED.
    Вдясно, цветовата гама, предложена от Hisense, в сравнение с BT.2020 и BT.709
    - кликнете за уголемяване -

    Така че, дори да приемем - и това не е даденост - че другите два основни компонента, червен и зелен, са били перфектно центрирани в съответните им референтни точки BT.2020, дори с четвъртия цветен компонент, който Hisense определя като „Небесно син“, пак няма да е възможно да се постигне 100% покритие и тази допълнителна площ, която би била покрита, би била безполезна, поне за целите на покритието на цветовото пространство и целта за възпроизвеждане на цветове, близки до референтните.


    Цялостната структура на следващите мини светодиоди на Hisense
    включва и RGB цветни филтри надолу по веригата, разположени след LCD пикселите
    - кликнете за уголемяване -

    Има и друг проблем. Досега говорихме за устройството за подсветка, а не за това, което достига до очите ни. Между подсветката и очите ни се намира LCD панелът и цветните филтри пред всеки подпиксел. По собствено признание на Hisense, цветните филтри, които изграждат структурата на подпикселите, все още биха имали три компонента, а именно RGB. Следователно, двата компонента B1 и B2 биха се сумирали и резултатът все още би бил триъгълник , като синият връх е по средата между двете координати, използвани в подсветката. Позицията, описана в графиката по-горе, е само спекулация, тъй като зависи не само от емисионния спектър на двата компонента, но и от връзката между емисионната мощност на двата компонента.


    Хипотезата за ефективния триъгълник на цветовата гама на следващия мини LED дисплей на Hisense
    - кликнете за уголемяване -

    По-горе се опитах да обобщя какъв би могъл да бъде триъгълникът на цветовата гама на предстоящ телевизор Hisense с този нов модул за подсветка. Начертах триъгълника според математическите модели CIE 1931 и CIE 1976, като последният несъмнено има по-голяма резолюция за „синята“ част от цветовото пространство. Тези графики включват и референтния триъгълник на цветовата гама BT.2020, който липсва в инфографиката на Hisense, показана на CES, където вместо това е показана цветовата гама на неопределен телевизор с OLED технология като референтна.

    Добавянето на B2 компонента със сигурност би трябвало да има положителни ефекти (макар и минимални) върху точността на синия нюанс в сравнение с подсветка само с три RGB компонента, в която синият компонент има различен референтен спектър. Може би по-интересни ще бъдат ефектите върху светлинната ефективност. Но все пак е триъгълник, а не многоъгълник. Дори в този случай, нашата задача ще бъде да проверим цветовите координати на телевизор с тази нова технология. Можем да очакваме, че декларираното покритие от 110% от цветовото пространство BT.2020 изглежда нереалистично .

    Ще завърша с едно последно съображение, което е може би и най-важното. В сектора на видео постпродукцията се използват най-елитните, различни видове HDR монитори, някои от които са произведени от Sony, Dolby и Eizo. Въпреки това, в момента (януари 2026 г.) тези монитори покриват само триъгълника на цветовата гама DCI-P3 и са далеч от покриването на цветовата гама BT.2020...

    За допълнителна информация вижте статиите, изброени по-долу.

    Ако имате въпроси или коментари, не се колебайте да използвате нашия дискусионен форум.

    Ако ви е харесала тази статия, моля, разпространете я .



    Реалното цветово пространство, което дисплеят може да покаже (особено как го възприема човешкото око), не е равно на това, което обикновено се измерва и се цитира като „% BT.2020 coverage“.

    Ето защо се получава тази разлика и как точно се измерва:

    1. Как се измерва „видимото“ цветово пространство (стандартният метод)


    • Повечето ревюта (RTINGS, FlatpanelsHD, TechRadar и др.) измерват 2D color gamut — това е плосък триъгълник в CIE 1931 xy chromaticity diagram.
    • Измерват се основните цветове (primaries: червен, зелен, син) при фиксирана яркост (обикновено при 100% стимул, т.е. максимална наситеност за този цвят).
    • След това се изчислява колко процента от площта на BT.2020 триъгълника покрива триъгълникът на телевизора.
    • Това е лесно за измерване с colorimeter или spectroradiometer, затова всички го правят така.

    Проблемът:CIE 1931 xy диаграмата не е перцептуално uniform — еднакво разстояние в диаграмата не означава еднакво забележима разлика за окото (особено в зелената област е много „разтегната“). Освен това това е само 2D сечение при една конкретна яркост.

    2. Реалното „видимо“ цветово пространство е 3D (Color Volume)

    Човешкото зрение възприема цвета в три измерения:

    • Hue (оттенък)
    • Saturation (наситеност)
    • Luminance / Brightness (яркост)

    Color Volume е 3D „балон“ или „пирамида“, който показва колко наситени цветове може да покаже дисплеят при различни нива на яркост.

    • При ниска яркост (тъмни сцени) — цветът често става по-малко наситен (desaturation).
    • При висока яркост — някои OLED-и (особено WOLED) губят наситеност на ярките цветове (color washout).
    • Затова дори ако 2D gamut е 80% BT.2020, реалният color volume може да бъде значително по-малък или по-голям в зависимост от технологията.

    RTINGS и Portrait Displays вече показват Gamut Rings или 3D цветови обем точно за да се види тази разлика — това е по-близо до „реалното видимо“.

    3. Други важни причини за разликата „измерено vs реално видимо“


    • CIE 1931 vs CIE 1976 u'v' — 1931 е по-стар и по-малко uniform; много производители и ревюта все още използват 1931, което може да надценява или подценява определени цветове.
    • Спектрални характеристики — При WOLED с цветни филтри зеленият цвят често е по-широк (по-малко чист), което намалява реалната наситеност в реално съдържание, дори ако primaries изглеждат добре на хартия.
    • Хиперфлуоресцентно зелено (за което говорехме преди) — точно тук ще се получи голям скок. По-тесният зелен спектър ще направи реалния color volume много по-близък до измерения 2D gamut, особено в средни и високи яркости.
    • Реално съдържание — Почти няма материал, който използва пълния BT.2020. Повечето HDR е mastered в DCI-P3 (което е по-малко от BT.2020). Затова дори 75–80% BT.2020 често изглежда „достатъчно наситено“ на практика.

    Кратко обобщение


    • Измереното % BT.2020 (2D gamut) — често изглежда по-оптимистично или по-песимистично от реалността, защото игнорира яркостта и перцепцията.
    • Реалното видимо — зависи от color volume (3D), от това колко добре запазва наситеност при различни яркости и от това как окото възприема (по-добре се описва с uniform пространства като CAM16-UCS или ICtCp).
    • При бъдещия 5-stack BGBRG WOLED с hyperfluorescent green очаквам измереният % BT.2020 да скочи значително (към 85–95%), а реалният color volume да се подобри още повече, защото зеленият ще бъде по-чист и по-ярък.




    Ако съпоставим видимото цветово пространство с реалното цветово пространство - такова каквото е в заобикалящата ни среда...има ли някакво разминаване, тоест процент в който няма припокриване?

    Да, разминаване съществува и е доста голямо, особено ако сравняваме „видимото цветово пространство“ на дисплея (това, което измерват ревютата като % от BT.2020) с реалните цветове в заобикалящата ни среда (рефлектирани повърхностни цветове от природата, предмети, кожа, храна, цветя и т.н.).
    Ето точната картина:

    1. Какво представлява „реалното“ цветово пространство в реалния свят?
    Повечето реални цветове, които виждаме ежедневно, са рефлектирани (surface colors), а не емисивни като на дисплей. Те не покриват целия видим спектър на човешкото око (CIE 1931 или CIE 1976), защото физическите материали не отразяват светлината по произволен начин.
    Най-доброто приближение за реалните повърхностни цветове е Pointer’s Gamut (дефиниран от Michael Pointer през 1980 г. и допълван по-късно). Това е нерегулярен „облак“ от реални измерени цветове на природни и изкуствени обекти.

    2. Колко голямо е разминаването (процент без припокриване)?
    • BT.2020 (Rec.2020) покрива около 99.9 % от Pointer’s Gamut (в CIE 1931 xy диаграма).Това означава, че почти всички реални повърхностни цветове, които съществуват в природата, теоретично могат да бъдат възпроизведени в BT.2020.
    • DCI-P3 покрива около 85–87 % от Pointer’s Gamut.
    • Rec.709 / sRGB покрива значително по-малко — около 70 % или по-малко от реалните surface colors.


    Обратната страна (разминаване):
    • Има много малък процент (под 0.1–1 %) реални цветове, които са извън BT.2020 — главно някои изключително наситени цианови, зелени или сини нюанси при определени условия на осветление.
    • BT.2020 не покрива целия видим спектър на човешкото око (само около 75–76 % от всички възможни chromaticities в CIE 1931). Останалите ~24–25 % са цветове, които окото може да види (напр. при спектрални източници като лазери или дъга), но почти не съществуват като рефлектирани повърхностни цветове в реалния свят.


    С други думи:
    • Ако дисплеят покрива 100 % BT.2020, той може да покаже почти всички цветове, които срещаме в ежедневието (много близо до „реалното“).
    • Разминаването между BT.2020 и реалния свят е минимално (под 1 % липсващи реални цветове).
    • По-голямото разминаване е между текущите дисплеи (които рядко стигат над 80–85 % BT.2020 реално) и реалния свят — там липсват много наситени зелени, циани и някои червени.


    3. Защо все пак усещаме „разлика“ между дисплей и реалност?
    • Цветов обем (Color Volume): Дори ако 2D gamut е голям, при висока яркост много дисплеи (особено WOLED) десатурират цветовете. Реалният свят запазва наситеност при различни нива на осветеност.
    • Метамеризъм и спектър: Дисплеите използват метамерни комбинации (смес от RGB), докато реалните обекти имат непрекъснат спектър. Понякога цветът „изглежда“ различен под различно осветление.
    • Оптимални цветове (Optimal Colors): Съществуват теоретични цветове (с 100 % отражение в тесен диапазон), които са по-наситени от Pointer’s Gamut и които нито един RGB дисплей не може да възпроизведе напълно.


    Обобщение
    • BT.2020 е проектиран точно така, че да обхване почти целия реален свят на повърхностните цветове (99.9 % от Pointer’s Gamut). Разминаването е много малко — под 1 %.
    • Реалното несъответствие, което виждаме на практика, идва главно от това, че текущите дисплеи (вкл. най-добрите OLED/QD-OLED) все още не достигат пълно покритие на BT.2020 + не поддържат перфектно color volume при висока яркост.




    https://tftcentral.co.uk/articles/pointers_gamut


    Rec. 2020 и цветовата гама на Пойнтер в xy хроматичната диаграма на CIE 1931



    -


    Rec. 2020 и цветовата гама на Пойнтер в UV диаграмата на цветността на CIE 1976




    Сравнение между BT.2020 (Rec.2020) и Pointer’s Gamut
    BT.2020 е стандартен цветови обхват (gamut) за Ultra HD телевизия, предназначен да обхване почти всички реални цветове, които срещаме в ежедневието. Pointer’s Gamut (дефиниран от Michael Pointer през 1980 г.) представлява реалните повърхностни цветове (surface colors) — тези, които се получават чрез отражение на светлина от естествени и изкуствени материали (кожа, плодове, цветя, дървета, тъкани и т.н.). Той е нерегулярен „облак“ от измерени цветове, а не идеален триъгълник.
    Основни факти за сравнението

    • Покритие на Pointer’s Gamut от BT.2020:
      • В CIE 1931 xy диаграмата: ~99.9 % (понякога цитирано като 99.958–99.98 % с незначителни разлики поради изчислителна точност).⁠Tftcentral
      • В CIE 1976 u'v' (по-перцептуално uniform пространство): ~99.7 %.

      Това означава, че BT.2020 може теоретично да възпроизведе почти всички реални отразени цветове от реалния свят. Липсващите <0.1–0.3 % са крайни нюанси, които почти не се срещат в природата.
    • BT.2020 спрямо целия видим спектър (CIE 1931):
      • BT.2020 покрива 75.8 % от всички chromaticities, които човешкото око може да види.
      • Pointer’s Gamut е значително по-малък от пълния видим спектър — той обхваща само рефлектираните цветове (които са по-малко наситени от спектрални източници като лазери или дъга).

    • Сравнение с други стандарти (приблизително покритие на Pointer’s Gamut):
      • DCI-P3: ~85–88 % (добро, но пропуска някои наситени зелени, циани и червени).
      • sRGB / Rec.709: значително по-малко (~70 % или под).
      • BT.2020 е проектиран точно за да „покрие“ Pointer’s Gamut с три primaries (червен ~630 nm, зелен ~532 nm, син ~467 nm), които са близо до спектралния локус.

    Визуално сравнение (диаграми)

    Ето типични представяния:

    • CIE 1931 xy диаграма (класическата „подкова“):BT.2020 е голям триъгълник, който почти напълно обгръща Pointer’s Gamut (черна или пунктирана линия/облак). Pointer’s Gamut е по-нерегулярен и „стеснен“ в някои области (напр. жълто-оранжево), но BT.2020 го покрива отлично благодарение на дълбокия зелен primary.


    chrisbrejon.com


    benq.com


    • CIE 1976 u'v' диаграма (по-добре отразява човешката перцепция):Разликите се виждат по-ясно — Pointer’s Gamut изглежда по-компактен, а BT.2020 все още го покрива почти изцяло, но с леко по-малко „излишък“ в зелено-циановата област.


    tftcentral.co.uk


    facelessuser.github.io

    • Други примери (Pointer’s Gamut като черна линия/облак в сравнение с Rec.2020 и по-малки gamuts):


    dot-color.com


    cambridgeincolour.com


    Важни нюанси и ограничения

    • 2D vs 3D (Color Volume): Горните проценти са за плосък 2D gamut (chromaticity при максимална яркост). Реалният свят има цветове при различни нива на яркост и отражение. BT.2020 е „контейнер“, но малко дисплеи достигат пълното му покритие + добър volume.
    • Защо BT.2020 е толкова амбициозен? Той е създаден да бъде „бъдещ стандарт“, който обхваща реалния свят, но пълното му реализиране изисква много наситени primaries (особено зелен), което е трудно за OLED/LCD без загуба на яркост или ефективност.
    • На практика: Дори дисплеи с 80–90 % BT.2020 вече изглеждат много реалистично за повечето съдържание, защото повечето HDR материал е mastered в DCI-P3 (което е по-малко от BT.2020, но все още покрива голяма част от Pointer’s).


    Кратко обобщениеBT.2020 е изключително близък до Pointer’s Gamut (99.9 % покритие) и е един от най-добрите RGB-based стандарти за възпроизвеждане на реални повърхностни цветове. Разликата е минимална — практически всички цветове, които виждаме около нас, могат да бъдат показани в BT.2020. По-голямото предизвикателство днес не е самият стандарт, а колко близо стигат реалните дисплеи.

    Едно интересно предложение
    https://displaydaily.com/wcg-standar...mary-displays/

    Прикачени изображения Прикачени изображения
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 01-04-26 в 12:03.
    svetlio1, CubanLinx и sammobile харесват това.
    Отговор с цитат Отговор с цитат
  2. Advertisement
     
     
     
Сподели във Facebook Сподели в Google Plus Сподели в Twitter Изпрати на Email Сподели в LinkedIn
« Предходна тема | Следваща тема »

SetCombG.com
SetCombG.com е портален сайт и Форум за битова техника, телевизори, климатици, лаптопи и смартфони, създаден през 1999 година.
Заедно сме над 20 години!
Следвай ни
Горе