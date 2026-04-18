70 инчов телевизор

Искам да сменя телевизора с по-голям. Максималния размер, който позволява стаята е 70 инча (75 е твърде голям). Гледам текущия телевизор Philips 65pus8507/12 от 3,5 метра и може да се каже, че ми малее от това разстояние (не съм за очила, виждам идеално). Проблема е, че на нашия пазар (доколкото успявам да намера) има само някакви 70 инчови Sharp-ове - например като този Sharp 70GL4260E и разни KIVI-та (което със сигурност ще пропусна).
Два въпроса: Тоя Sharp заслужавали си, защото нещо много ми евтинее? И вторият въпрос - могат ли изобщо да се намерят други марки 70 инчови телевизори? Бюджет 1700-2000 лева.
