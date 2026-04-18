70 инчов телевизор

  1. Todorinov
    Todorinov е офлайн
    Novice
    Тук е от
    May 2020
    Мнения
    7
    18-04-26, 16:09 #1

    70 инчов телевизор

    Здравейте,

    Искам да сменя телевизора с по-голям. Максималния размер, който позволява стаята е 70 инча (75 е твърде голям). Гледам текущия телевизор Philips 65pus8507/12 от 3,5 метра и може да се каже, че ми малее от това разстояние (не съм за очила, виждам идеално). Проблема е, че на нашия пазар (доколкото успявам да намера) има само някакви 70 инчови Sharp-ове - например като този Sharp 70GL4260E и разни KIVI-та (което със сигурност ще пропусна).
    Два въпроса: Тоя Sharp заслужавали си, защото нещо много ми евтинее? И вторият въпрос - могат ли изобщо да се намерят други марки 70 инчови телевизори? Бюджет 1700-2000 лева.

    Поздрави,
    Тодоринов
    Този пост е редактиран от Todorinov; 18-04-26 в 16:15.
  2. Advertisement
     
     
     
  3. AntrAcsA
    AntrAcsA е офлайн
    Senior Member Аватара на AntrAcsA
    Тук е от
    Jul 2014
    Мнения
    1,550
    18-04-26, 16:48 #2

    Отговор: 70 инчов телевизор

    В еМАГ имат TCL Мини 190 см 75" 75Q6C, 1000 нита яркост, 312 диминг зони и 144hz дисплей за 790 евро. Според мен това е най доброто което може да се вземе в този ценови диапазон и размер.


    70" ТВ-та няма от години, най вероятно този шарп е някой стар модел. Не намирам много информация за него, което не е добър знак.


    Ето какво GPT-то намери за този модел, но не гарантирам че е 100% коректно :


    • Размер: 70" (177.8 см)
    • Резолюция: 4K Ultra HD (3840 × 2160)
    • Тип панел: LED (плосък екран)
    • Честота: 60 Hz
    • Операционна система: Google TV
    • HDR: Dolby Vision, HDR10, HLG

    Това означава: добър детайл и контраст за филми и сериали, но не е насочен към висок клас гейминг (липсва висок refresh rate).

    От коя година е Sharp 70GL4260E?


    • Официално моделна линия: 2024
    • Реално започва да се появява по магазини и бази данни края на 2024 / началото на 2025

    Това обяснява защо ти изглежда „странен“ – не е стар модел, а по-скоро евтин нов сегмент, където производителите експериментират с размер между 65 и 75.
    Защо въобще съществува 70"?

    Накратко (индустриална логика):

    • идва от cut optimization на панелите (по-добър добив от фабриката)
    • таргетира хора, които:
      • искат по-голям от 65"
      • но 75" им е твърде скъп или голям

    • често се среща при по-бюджетни серии (като тази GL)

    ➡️ Не е „премиум размер“, а ценови компромис.
    Пикова яркост (реалност)

    Тук идва по-интересното:
    За този конкретен модел няма официално публикувани нитовe (nits) — което само по себе си е сигнал.
    Какво означава това:

    • при TV-тата:
      • ако има висока яркост → производителят я рекламира
      • ако няма данни → почти сигурно е ниска/средна

    Реалистична оценка (по класа)

    Базирано на:

    • серията GL (entry-level LED)
    • липса на локално затъмняване
    • сходни Sharp модели

    Очаквай:

    • SDR яркост: ~250–300 nits
    • HDR пикова яркост: ~300–400 nits (макс)

    Това е:

    • ✔️ ОК за тъмна/нормална стая
    • ❌ Слабо за HDR ефект (Dolby Vision ще е „формален“)
    • ❌ Не става за много светли помещения

    Реален извод (без маркетинг)


    • Година: нов модел (2024 линия)
    • Размер: компромисен (ценово позициониране)
    • Яркост: типичен бюджетен LED → нищо впечатляващо

    С други думи:
    Това е телевизор, който изглежда голям на хартия, но не е направен да впечатлява с картина, а да е евтин 70".
    Този пост е редактиран от AntrAcsA; 18-04-26 в 17:02.
    Todorinov одобрява това.
  4. hristoslav2
    hristoslav2 е офлайн
    Senior Member Аватара на hristoslav2
    Тук е от
    Jun 2008
    Живее в
    Варна
    Мнения
    43,241
    18-04-26, 16:57 #3

    Отговор: 70 инчов телевизор

    Todorinov
    Sharp Display бяха единствените, които режеха в диагонали 70,80,90 инча. Преди две години спряха производството. Така, че се ориентирай към 75"
  5. AntrAcsA
    AntrAcsA е офлайн
    Senior Member Аватара на AntrAcsA
    Тук е от
    Jul 2014
    Мнения
    1,550
    18-04-26, 17:01 #4

    Отговор: 70 инчов телевизор

    Моя съвете, ако успееш да намериш място за 75" и взимай този TCL защото е значително по добър телевизор от Sharp 70GL4260E, но ако няма и няма как.. да , вече избора ще е труден и с много много компромиси.
  6. Todorinov
    Todorinov е офлайн
    Novice
    Тук е от
    May 2020
    Мнения
    7
    18-04-26, 23:25 #5

    Отговор: 70 инчов телевизор

    Явно, поради липсата на модели от 70 инча, ще гледам да вместя някак си 75 инча в хола.
    Благодаря ви.
