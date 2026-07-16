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Вашите права при ремонт / гаранционен и извън гаранционен

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  1. hristoslav2
    hristoslav2 е на линия
    Senior Member Аватара на hristoslav2
    Тук е от
    Jun 2008
    Живее в
    Варна
    Мнения
    43,553
    Днес19:04 #1

    Вашите права при ремонт / гаранционен и извън гаранционен

    Нови правила от 31 юли: Гаранцията на ремонтираните уреди ще се удължава с още една година

    От 31 юли 2026 г. влизат в сила нови европейски правила, които дават повече права на потребителите при покупката и ремонта на домакински електроуреди и електроника. При определени условия гаранцията на ремонтирана стока ще се удължава с още една година.

    Промените произтичат от Директива (ЕС) 2024/1799, която държавите членки на Европейския съюз трябва да въведат в националното си законодателство и да прилагат от 31 юли 2026 г.

    Новите правила засягат продукти със задължителна ремонтопригодност, сред които телевизори, хладилници, перални, печки, мобилни телефони и други електроуреди. Ако закупена след тази дата стока се повреди в рамките на двугодишната законова гаранция и потребителят избере ремонт вместо замяна или възстановяване на сумата, гаранционният срок ще бъде удължен еднократно с още една година. Продавачите ще бъдат задължени да информират клиентите си за това право.

    Когато ремонтът изисква повече време и потребителят има нужда постоянно от съответния уред, търговецът може да предостави безплатно заместваща стока, включително обновен (refurbished) продукт. Това са употребявани устройства, които са преминали техническа проверка, почистени са, при необходимост са ремонтирани и са приведени в изправно състояние.

    Промените предвиждат още, че след изтичането на законовата гаранция търговците вече няма да могат да отказват ремонт на стоки, които подлежат на поправка. Това задължение няма да може да бъде изключвано чрез общи условия или договорни клаузи.

    За да могат потребителите по-лесно да сравняват офертите на различни сервизи, ремонтните услуги ще трябва да бъдат придружени от специален Европейски формуляр за информация. В него ще бъдат посочени цената на ремонта или начинът за нейното определяне, срокът за извършването му и условията за предоставяне на заместващ уред.

    През 2027 г. Европейската комисия планира да пусне и специална онлайн платформа с национално подразделение за България. Чрез нея потребителите ще могат лесно да откриват сервизи, резервни части, продавачи на обновени стоки и възможности за ремонт след изтичане на гаранцията.

    Според новите правила следгаранционният ремонт трябва да бъде извършван безплатно или на разумна цена и в разумен срок, като производителите ще могат да предоставят и временно заместващи уреди за периода, през който дефектиралата стока е в сервиз.



    Директива (ЕС) 2024/ 1799 на Европейския парламент и на Съвета от 13 юни 2024 година за общите правила за насърчаване на ремонта на стоки и за изменение на Регламент (ЕС) 2017/2394 и директиви (ЕС) 2019/771 и (ЕС) 2020/1828
    от 13 юни 2024 година
    за общите правила за насърчаване на ремонта на стоки и за изменение на Регламент (ЕС) 2017/2394 и директиви (ЕС) 2019/771 и (ЕС) 2020/1828
    https://eur-lex.europa.eu/legal-cont...OJ:L_202401799
    https://eur-lex.europa.eu/legal-cont...LEX:32024L1799


    Европейски формуляр за информация относно ремонта
    За да се намали бюрокрацията за сервизите (особено малките), предлагането на европейски стандартизиран формуляр няма да бъде задължително. Ако обаче сервизите предложат формуляра на потребителя, условията, посочени в него, ще бъдат задължителни за тях. Формулярът трябва да бъде предлаган безплатно, въпреки че от потребителя може да бъде поискано да плати за диагностичната услуга. Основната информация във формуляра ще има срок на валидност 30 календарни дни, но потребителят и сервизът могат да се споразумеят този срок да бъде удължен.


    Европейска онлайн платформа за ремонтните услуги
    Европейската комисия планира да пусне специална общоевропейска онлайн платформа през 2027 г. с национални подразделения за всяка държава членка, включително България. Тя се създава в рамките на инициативата за „право на ремонт“, за да улесни потребителите при намирането на местни сервизи.

    Цели и функции на платформата
    • Търсене на сервизи: Лесно откриване на независими специалисти и работилници.
    • Резервни части и стоки: Намиране на продавачи на резервни части и обновени продукти.
    • Следгаранционен ремонт: Достъп до оферти за поправка на уреди след изтичане на официалната гаранция.
    • Европейски формуляр: Използване на стандартизиран документ за сравняване на цени и условия.

    https://www.consilium.europa.eu/bg/p...pair-products/
    Този пост е редактиран от hristoslav2; Днес в 20:12.
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  3. hristoslav2
    hristoslav2 е на линия
    Senior Member Аватара на hristoslav2
    Тук е от
    Jun 2008
    Живее в
    Варна
    Мнения
    43,553
    Днес19:12 #2

    Отговор: Вашите права при ремонт

    ЗАКОН ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ
    https://lex.bg/laws/ldoc/2135513678
    https://www.mi.government.bg/library...potrebitelite/


    Гаранции за потребителя
    https://europa.eu/youreurope/busines...s/index_bg.htm


    Комисия за защита на потребителите
    https://kzp.bg/bg/potrebiteli/good-to-know/complaint
    • При покупки от физически магазин, търговецът няма задължение да приеме обратно закупена стока и да върне заплатената сума.
    • Не забравяйте, че за всички продукти имате законова гаранция 2 години от получаването им.
    • В случай, че установите несъответствие или дефект на стоката, имате основание да предявите рекламация.
    • Рекламацията се предявява устно или писмено пред търговеца, от който е закупена стоката. Препоръчително е рекламацията да се предявява писмено.
    • Когато предявявате рекламация, Вие имате право:
      • да предявите рекламация, като поискате от продавача да приведе стоката в съответствие с изискванията;
      • да получите пропорционално намаляване на цената;
      • да развалите договора.

    • Когато поискате от продавача да приведе стоката в съответствие, Вие може да изберете между ремонт или замяна на стоката, освен ако това се окаже невъзможно или би довело до непропорционално големи разходи за продавача.
    • Имате право на пропорционално намаляване на цената или да развалите договора за продажба в следните случаи:
      • продавачът не е извършил ремонт или замяна на стоката или продавачът е отказал да приведе стоката в съответствие с изискванията;
      • несъответствието е толкова сериозно, че оправдава незабавно намаляване на цената или разваляне на договора за продажба, или

    • Потребителят няма право да развали договора, ако несъответствието е незначително. Тежестта на доказване за това дали несъответствието е незначително се носи от продавача.
    • При подаване на рекламация задължително трябва да приложите и документите, на които се основава рекламацията:
      • касова бележка или фактура;
      • протоколи, актове или други документи, установяващи несъответствието на стоката с договореното;
      • други документи, установяващи претенцията.
    Европейски потребителски център - България
    Право на ремонт: Какви са улесненията за потребителя?
    https://www.ecc.bg/bg/blog/article/p...a-potrebitelya



    https://fix-app.eu/bg
    https://stroitelite.eu/
    Този пост е редактиран от hristoslav2; Днес в 20:18.
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