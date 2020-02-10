Преди една седмица докарах нов хладилник идентичен със стария това ми беше идеята. Стария е Jan kolbe с номер 097628203, идентичен на модела Либхер CBes 4056 с два мотора десния нна ембрако, левия на ACC, такъв е и новия хладилник, само че а номер 998837803.
Либхера потдържа температура и в хладилника и във фризера с два градуса по ниска от зададената. На бедих датчиците и направих тест от. Меннюто, стойностите им са идентични. Размених контролните модули и либхера сега държи точно зададената температура.
Каква може да е причината в модула, на стария модул съм му сменнял кондензаторите само, дали може от конндвнзатори да прави така?
Поздрави