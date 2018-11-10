Здравейте! Преди няколко дни си закупих този хладилник. Въпросът ми е за отделението за свежо съхранение. По описание го дават да държи температура около 0 градуса, но при мен не се получава. Когато настроя хладилника на 6 градуса и в хладилната час и в това отделение поддържа тази температура. Ако го настроя на 4 градуса съшо и в двете места е около тази температура. т.е. в отделението за свежо съхранение не е по-ниска, а трябва да е така. Разбрах, че това отделение взима температура от фризерната част, но уви. Фризера е настроен на -18 градуса и си поддържа температурата. Моля ако някой има отговор да ми каже защо се получава така.