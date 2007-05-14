LG FLATRON M2362DL бял екран с v3.13.0

LG FLATRON M2362 - PCL.BEUOLUP
Прекрасен монитор - телевизор , но при едно пускане се появи бял екран с правоъгълник > v3.13.0.
Не може да се изключи и не може да се управлява от сензорните бутони.
Дали това е само софтуерен проблем?
LG FLATRON M2362 - PCL.BEUOLUP
Прекрасен монитор - телевизор , но при едно пускане се появи бял екран с правоъгълник > v3.13.0.
Не може да се изключи и не може да се управлява от сензорните бутони.
Дали това е само софтуерен проблем?
Пробва ли да го изключиш от контакта?
Софтуерен проблем.
LG M2362D-PT Product Support :Manuals, Warranty & More | LG AU