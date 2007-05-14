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LG FLATRON M2362DL бял екран с v3.13.0

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  1. ttelecca
    ttelecca е офлайн
    Novice
    Тук е от
    Dec 2008
    Мнения
    3
    Вчера17:11 #1

    LG FLATRON M2362DL бял екран с v3.13.0

    LG FLATRON M2362 - PCL.BEUOLUP
    Прекрасен монитор - телевизор , но при едно пускане се появи бял екран с правоъгълник > v3.13.0.
    Не може да се изключи и не може да се управлява от сензорните бутони.
    Дали това е само софтуерен проблем?
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  3. hristoslav2
    hristoslav2 е офлайн
    Senior Member Аватара на hristoslav2
    Тук е от
    Jun 2008
    Живее в
    Варна
    Мнения
    26,814
    Вчера22:27 #2

    Отговор: LG FLATRON M2362DL бял екран с v3.13.0

    Пробва ли да го изключиш от контакта?

    Софтуерен проблем.
    LG M2362D-PT Product Support :Manuals, Warranty & More | LG AU
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