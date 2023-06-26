Започнаха да се появяват сертификатите за модели 2026
https://www.safetykorea.kr/release/certDetail
Кликвате отляво на най-горната позиция [정보공개] и после в отворената позиция на горният ред [인증정보 검색]
След което се отварят позиции за търсене - най-долу в ляво попълвате производителя. В случаят LG
В полето отдясно - второто отдолу нагоре попълвате модела - OLED или QNED
https://www.rra.go.kr/ko/license/A_c_search.do
https://www.rra.go.kr/ko/search/searchIndex.do
Модели OLED 2026 ще завършват на цифра 6
LG OLED55C6SNA
LG OLED55G6KNA
Модели LCD 2026 ще завършват на буква B
75QNED86BMA
https://www.safetykorea.kr/release/c...ertUid=6164892
https://office.safetykorea.kr/fileDa...96-25091_1.jpg
86QNED85BMA
86QNED86BKA
86QNED86BMA
https://www.safetykorea.kr/release/c...ertUid=6163904
https://office.safetykorea.kr/fileDa...96-25093_1.jpg
100QNED86BK
https://www.safetykorea.kr/release/c...ertUid=6163811
https://office.safetykorea.kr/fileDa...96-25085_1.jpg
https://www.safetykorea.kr/release/c...ionsearch#none
LG 55B5 току-що беше регистриран за Индонезия на уебсайта на SafetyKorea. Той има елегантна стойка в алуминиев цвят (нашият модел има черни пластмасови крачета).
Освен късната регистрация (възможно е да е регионално специално издание), необичайното е, че обозначението B6 се появява и като име за други региони, обозначение, което вече се използваше през 2016 г. Дори с 10-годишна разлика, повтарянето на името би било доста необичайно и объркващо (особено за ремонтни услуги и следпродажбения пазар).
Сертификатът обхваща няколко модела 55-инчови OLED телевизори, произведени в Индонезия за корейския пазар. Интересното е, че той включва както модели B5 (напр. OLED55B5KNA), така и модели B6 (напр. OLED55B6KNA). Това показва, че те принадлежат към едно поколение с еднакъв хардуер.
https://www.safetykorea.kr/release/c...ertUid=6146237
https://office.safetykorea.kr/fileDa...96-24078_1.jpg인증기관 한국기계전기전자시험연구원(KTC) 인증구분 전기용품 및 생활용품 안전관리법 대상>안전확인대상 전기용품
인증번호 XU090496-24078A 인증상태 적합
인증일자 20251020 인증변경일자
인증변경사유 리콜현황
(모델명) -
제품정보
품목명 텔레비전수상기 모델명 OLED55B5KNA
상세정보 제품분류코드 오디오·비디오 응용기기>텔레비전수상기>텔레비전수상기
파생모델 OLED55B5BNA
OLED55B5ENA
OLED55B5NNA
OLED55B6ENA
OLED55B6KNA
OLED55B6NNA
제조사정보
제조사 PT LG ELECTRONICS INDONESIA 제조국 인도네시아
수입업체 LG전자(주) A1공장