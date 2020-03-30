Резултати от 1 до 1 от общо 1
Like Tree1Одобрявам
  • 1 Post By hristoslav2

Samsung телевизори 2026

Сподели във Facebook Сподели в Twitter Изпрати на Email Сподели в LinkedIn
  1. hristoslav2
    hristoslav2 е на линия
    Senior Member Аватара на hristoslav2
    Тук е от
    Jun 2008
    Живее в
    Варна
    Мнения
    42,839
    Днес22:02 #1

    Samsung телевизори 2026

    OLED моделите от 2025 г. са известни като S95F, S90F и S85F, но Samsung както през минали години планира да пропусне „G“, тъй като OLED моделите от 2026 г. са посочени като S95H, S90H и S85H.
    Още през 2015 г. те пропуснаха обозначението "G" и отидоха направо на H. Така че сега отново повтарят тази практика...

    OLED телевизорите S95H, S90H и S85H за следващата година се появиха в базата данни за части на Samsung. Компанията е подала и заявки за търговски марки за „Neo miniLED“ и „Neo Micro RGB“.

    Просто въведете QE65S95H например под „код на модела“. Приемете бисквитките предварително, в противен случай няма да видите никакви резултати.
    https://www.samsungparts.eu/default.aspx?cs-action=resp

    Откриват се следните 2026 модели Samsung OLED, изброени в базата данни с части:
    • 83" Samsung QE83S95HXE – линк WOLED
    • 77" Samsung QE77S95HXU – линк QD-OLED
    • 65" Samsung QE65S95HXU – линк QD-OLED
    • 55" Samsung GQ55S95HATXZG - линк QD-OLED
    • 48" Samsung GQ48S95HAEXZG - линк WOLED

    -
    • 83" Samsung QE83S90HAE – линк WOLED
    • 77" Samsung QE77S90HAT – линк QD-OLED
    • 65" Samsung QE65S90HAE – линк WOLED
    • 55" Samsung QE55S90HAE – линк WOLED
    • 48" Samsung QE48S90HAE – линк WOLED
    • 42" Samsung QE42S90HAE – линк WOLED

    -
    • 83" Samsung QE83S85HAE – линк WOLED
    • 77" Samsung QE77S85HAE – линк WOLED
    • 65" Samsung QE65S85HAE – линк WOLED
    • 55" Samsung QE55S85HAE – линк WOLED


    S95HATXXU = QD-OLED
    S95HAUXXU = QD-OLED
    S95HAEXXU = WOLED

    https://www.safetykorea.kr/release/certDetail
    https://www.rra.go.kr/ko/license/A_c_search.do
    https://ccac.rra.go.kr/
    https://developer.samsung.com/smartt...el-groups.html

    Очаква се Samsung да промотира активно новите си OLED телевизори с новата HDR версия HDR10+ Advanced . Това е пряк конкурент на Dolby Vision 2. Освен това, все още не знаем каква друга добавена стойност ще предложи следващото поколение OLED телевизори. Изкуственият интелект (AI) вероятно също ще бъде подчертан.


    Samsung е подала заявки за нови търговски марки за телевизори в САЩ и други региони, свързани с марката „Neo“.
    Днес Samsung предлага на пазара своите miniLED LCD телевизори като „Neo QLED“, но компанията поне обмисля да го промени на „Neo mini LED“.

    Освен това, Samsung е регистрирала търговски марки за „Neo UHD“ ( линк ) и
    „Neo Micro RGB“ ( линк ), като последната се отнася до предстоящите RGB LED LCD телевизори на Samsung, понастоящем наричани „Micro RGB“.


    Neo UHD може просто да е новото име за LCD телевизорите от начално ниво на Samsung. Ще разберем повече на CES 2026 в Лас Вегас през Януари. https://www.ces.tech/
    Този пост е редактиран от hristoslav2; Днес в 23:13.
    brotzki одобрява това.
    Отговор с цитат Отговор с цитат
  2. Advertisement
     
     
     
Сподели във Facebook Сподели в Google Plus Сподели в Twitter Изпрати на Email Сподели в LinkedIn
« Предходна тема | Следваща тема »

Подобни теми

  1. Има ли телевизори Samsung без ШИМ?
    От ilian1966 във форум Samsung телевизори
    Отговори: 0
    Последно: 30-03-20, 19:16
  2. Samsung телевизори 2019
    От kod във форум Samsung телевизори
    Отговори: 493
    Последно: 29-01-20, 08:06
  3. Samsung телевизори 2018
    От kod във форум Samsung телевизори
    Отговори: 443
    Последно: 02-01-19, 16:43
  4. Samsung телевизори 2017
    От kod във форум Samsung телевизори
    Отговори: 1079
    Последно: 01-01-18, 06:34
  5. Samsung телевизори 2016
    От kod във форум Samsung телевизори
    Отговори: 821
    Последно: 01-01-17, 17:42

SetCombG.com
SetCombG.com е портален сайт и Форум за битова техника, телевизори, климатици, лаптопи и смартфони, създаден през 1999 година.
Заедно сме над 20 години!
Следвай ни
Горе