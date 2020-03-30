Samsung телевизори 2026

OLED моделите от 2025 г. са известни като S95F, S90F и S85F, но Samsung както през минали години планира да пропусне „G“, тъй като OLED моделите от 2026 г. са посочени като S95H, S90H и S85H.
Още през 2015 г. те пропуснаха обозначението "G" и отидоха направо на H. Така че сега отново повтарят тази практика...
OLED телевизорите S95H, S90H и S85H за следващата година се появиха в базата данни за части на Samsung. Компанията е подала и заявки за търговски марки за „Neo miniLED“ и „Neo Micro RGB“.
Просто въведете QE65S95H например под „код на модела“. Приемете бисквитките предварително, в противен случай няма да видите никакви резултати.
https://www.samsungparts.eu/default.aspx?cs-action=resp
Откриват се следните 2026 модели Samsung OLED, изброени в базата данни с части:
- 83" Samsung QE83S95HXE – линк WOLED
- 77" Samsung QE77S95HXU – линк QD-OLED
- 65" Samsung QE65S95HXU – линк QD-OLED
- 55" Samsung GQ55S95HATXZG - линк QD-OLED
- 48" Samsung GQ48S95HAEXZG - линк WOLED
- 83" Samsung QE83S90HAE – линк WOLED
- 77" Samsung QE77S90HAT – линк QD-OLED
- 65" Samsung QE65S90HAE – линк WOLED
- 55" Samsung QE55S90HAE – линк WOLED
- 48" Samsung QE48S90HAE – линк WOLED
- 42" Samsung QE42S90HAE – линк WOLED
- 83" Samsung QE83S85HAE – линк WOLED
- 77" Samsung QE77S85HAE – линк WOLED
- 65" Samsung QE65S85HAE – линк WOLED
- 55" Samsung QE55S85HAE – линк WOLED
S95HATXXU = QD-OLED
S95HAUXXU = QD-OLED
S95HAEXXU = WOLED
https://www.safetykorea.kr/release/certDetail
https://www.rra.go.kr/ko/license/A_c_search.do
https://ccac.rra.go.kr/
https://developer.samsung.com/smartt...el-groups.html
Очаква се Samsung да промотира активно новите си OLED телевизори с новата HDR версия HDR10+ Advanced . Това е пряк конкурент на Dolby Vision 2. Освен това, все още не знаем каква друга добавена стойност ще предложи следващото поколение OLED телевизори. Изкуственият интелект (AI) вероятно също ще бъде подчертан.
Samsung е подала заявки за нови търговски марки за телевизори в САЩ и други региони, свързани с марката „Neo“.
Днес Samsung предлага на пазара своите miniLED LCD телевизори като „Neo QLED“, но компанията поне обмисля да го промени на „Neo mini LED“.
Освен това, Samsung е регистрирала търговски марки за „Neo UHD“ ( линк ) и
„Neo Micro RGB“ ( линк ), като последната се отнася до предстоящите RGB LED LCD телевизори на Samsung, понастоящем наричани „Micro RGB“.
Neo UHD може просто да е новото име за LCD телевизорите от начално ниво на Samsung. Ще разберем повече на CES 2026 в Лас Вегас през Януари. https://www.ces.tech/