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LG 83 OLED C5 дисплея грее при 4к стрийм

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  1. koko007
    koko007 е офлайн
    Junior Member
    Тук е от
    Jan 2019
    Мнения
    39
    Днес21:16 #1

    Question LG 83 OLED C5 дисплея грее при 4к стрийм

    Нормално ли е да грее при 4к стрийм екрана?
    Гледам мачовете от световното по една австрийска телевизия ORF, има опция UHD телевизора показва HLG HDR. Яркостта е доста увеличена, което е нормално за този формат. Просто ми прави впечатление, че излъчва доста топлина, като мина покрай телевизора. Нормално ли е?
    ПС: Забравих да спомена, че 4к стрийма е наличен единствено директно на съответната апликация на телевизора, при IP боксове, амазон стикове, SAT ресивъри итн. липсва опцията UHD.
    Един вид самият телевизор се товари максимално в случая.
    Този пост е редактиран от koko007; Днес в 21:23.
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  3. CubanLinx
    CubanLinx е на линия
    Senior Member
    Тук е от
    Jan 2017
    Мнения
    1,649
    Днес22:11 #2

    Отговор: LG 83 OLED C5 дисплея грее при 4к стрийм

    Напълно нормално е да грее. Не случайно на флагманите (G при LG) им слагат хийт синк зад панела.
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