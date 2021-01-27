LG 83 OLED C5 дисплея грее при 4к стрийм

Нормално ли е да грее при 4к стрийм екрана?
Гледам мачовете от световното по една австрийска телевизия ORF, има опция UHD телевизора показва HLG HDR. Яркостта е доста увеличена, което е нормално за този формат. Просто ми прави впечатление, че излъчва доста топлина, като мина покрай телевизора. Нормално ли е?
ПС: Забравих да спомена, че 4к стрийма е наличен единствено директно на съответната апликация на телевизора, при IP боксове, амазон стикове, SAT ресивъри итн. липсва опцията UHD.
Един вид самият телевизор се товари максимално в случая.