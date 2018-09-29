WebOS 2.0/ 2015 - наясно съм, че е за пенсия.
От понеделник започна едно буфериране (Loading ....).
Замръзва картината и дотам. Особено след шибаните реклaми!
Stats for nerds показва идиотии - ту има скорост, ту буфер или активността на мрежата липсват.
Това както при LAN, така и при безжична свързаност. Пробвано с два различни рутера.
Помага само изключване от дистанционното.
Ресетвах, деинсталирах, чистих cash на броузера - същата работа.
Оказа се, че е имало някакъв update на YouTube.
Днес при новата инсталация в LG Content store показваше версия от 09.07.
Явно е, че на ТВ не му стига като минимум памет. Не успях да открия метод за "дълбоко" изчистване.
Някакви идеи, освен закупуване на нов телевизор и/ или box?