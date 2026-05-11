Panasonic TV Remote Compatibility Guide (2015–2026)
Списък със съвместими дистанционни управления за телевизори Panasonic
Viera IR Viera Voice Fire TV Voice IR базови функции IR + микрофон (Alexa) Bluetooth + Voice + Fire TV До 2018 моделите 2018–2022 модели 2023+ модели (MX/MZ/Z95/W95)
Как се чете номерът на дистанционното Panasonic
- N2QAYB формат — пример: N2QAYB001115
- N2QAYB → стандартен префикс за Panasonic TV дистанционни
- 001115 → моделен номер (по-висок номер = по-нов модел)
- Не съдържа информация за година/регион като Samsung TM кодовете
- EUR формат — пример: EUR7726020
- Използва се за европейски модели
- По-рядко срещан при новите дистанционни
- Fire TV Voice Remote — от 2023 г.
- Базиран на Amazon Fire TV платформата
- Bluetooth + IR; Voice управление чрез Alexa
- Не използва N2QAYB номерация
Как да разпознаете годината на Panasonic TV:
От модела: TX-55FX700 → F=2018, X=4K LCD | TX-65HZ1500 → H=2020, Z=OLED
От 2024: TV-65Z95A → Z95=OLED серия, A=2024 | TV-65Z95B → B=2025
Viera IR vs Voice vs Fire TV — Каква е разликата?
Характеристика Viera IR (до 2018) Viera Voice (2018–2022) Fire TV Voice (2023+) Технология IR IR + BT микрофон BT + IR Насочване Изисква към ТВ IR изисква; BT не BT работи без насочване Voice / Alexa Не Да (ограничен) Да (пълен Fire TV) Smart платформа My Home Screen My Home Screen Amazon Fire TV Pairing Не Микрофон: да Да (BT + IR)
Важно: Panasonic премина към Amazon Fire TV през 2023 г. Това означава, че дистанционните от 2023+ са фундаментално различни от предишните Viera дистанционни и не са съвместими по между си за Smart/BT функции.
Пълна таблица със съвместими дистанционни (2015–2026)
Година TV код Типични серии Дистанционно N2QAYB (сервизен) Тип Бележки 2015 CR / CX TX-55CR852 / TX-55CX680 / TX-65CX700 / TX-58CX800 N2QAYB000820 / 000834 N2QAYB000820 / 000834 / 000863 IR Viera Последни плазмени; Viera IR 2016 DX TX-58DX800 / TX-65DX902 / TX-55DX750 / TX-49DX600 N2QAYB000842 / 000928 N2QAYB000842 / 000928 / 00101 IR Viera Smart Firefox OS; първи UHD HDR 2017 EX / EZ TX-55EX700 / TX-65EX700 / TX-55EZ950 (OLED) / TX-65EZ1000 (OLED) N2QAYB000928 / 000863 N2QAYB000928 / 000863 / 000074 IR Viera Smart Първи Panasonic OLED 2018 FX / FZ TX-55FX700 / TX-65FX750 / TX-55FZ950 (OLED) / TX-65FZ1000 (OLED) N2QAYB001008 / 001115 N2QAYB001008 / 001115 / 001120 IR + Voice Първи с микрофон (Voice) 2019 GX / GZ TX-55GX800 / TX-65GX800 / TX-55GZ950 (OLED) / TX-65GZ1500 (OLED) N2QAYB001115 / 001120 N2QAYB001115 / 001120 / 001178 IR + Voice My Home Screen 4.0 2020 HX / HZ TX-55HX800 / TX-65HX900 / TX-55HZ1000 (OLED) / TX-65HZ1500 (OLED) N2QAYB001115 / 001178 N2QAYB001115 / 001178 / 001179 IR + Voice My Home Screen 5.0; HDMI 2.1 при HZ 2021 JX / JZ TX-55JX800 / TX-65JX940 / TX-55JZ1500 (OLED) / TX-65JZ2000 (OLED) N2QAYB001178 / 001179 N2QAYB001178 / 001179 / 001180 IR + Voice BT My Home Screen 6.0; BT при OLED 2022 LX / LZ TX-55LX800 / TX-65LX940 / TX-55LZ1500 (OLED) / TX-65LZ2000 (OLED) N2QAYB001178 / 001179 N2QAYB001178 / 001179 / 001180 IR + Voice BT My Home Screen 7.0; последна N2QAYB генерация 2023 MX / MZ TX-55MX800 / TX-65MX940 / TX-55MZ1500 (OLED) / TX-65MZ2000 (OLED) Fire TV Voice Remote Fire TV Voice Remote BT+IR Fire TV Преминаване към Fire TV 2024 Z95A / Z85A / W95A TV-65Z95A (OLED) / TV-55Z85A (OLED) / TV-65W95A (miniLED) Fire TV Voice Remote Fire TV Voice Remote / N2QAYB BT+IR Fire TV Нова номенклатура; Fire TV вграден 2025 Z95B / Z85B / W95B TV-65Z95B (OLED) / TV-55Z85B (OLED) / TV-65W95B (miniLED) Fire TV Voice Remote Fire TV Voice Remote / N2QAYB BT+IR Fire TV RGB Tandem OLED; подобрен Voice 2026 Z95C / W95C (предв.) Очаквани нови OLED / miniLED модели Fire TV Voice Remote (очакван) Fire TV Voice Remote (очакван) BT+IR Fire TV Информацията е предварителна
Универсални IR дистанционни (без Voice/BT)
N2QAYB TV серии Период Тип Бележки N2QAYB000820 CR / CX / A400 / A410 2015–2017 Viera IR базов Без Voice / BT N2QAYB000487 S20 / U20 / V20 / стар Plasma 2010–2015 Viera IR базов Универсален IR Ersatz N2QAYB000715 DT50 / WT50 / VT50 Plasma 2012–2015 Viera IR 3D С 3D бутон EUR7726020 Стари C/CX/DX модели 2013–2016 Viera IR базов Европейска версия
IR дистанционните НЕ поддържат: Voice Assistant, Bluetooth pairing, Fire TV функции.
Крос-съвместимост между поколения
Дистанционно 1 Дистанционно 2 Съвместимост Бележки N2QAYB000820 (2015) N2QAYB000842 (2016) Частична (IR) IR базови функции работят; Smart бутоните се различават N2QAYB000928 (2016–17) N2QAYB001008 (2018) Частична (IR) IR работи; някои Smart функции може да липсват N2QAYB001115 (2018–2022) N2QAYB001178 (2020–2022) Частична Основните IR функции са съвместими; Voice бутонът се различава N2QAYB001178 (2020–22) N2QAYB001179 (2018–22) Пълна Съвместими за FX/GX/HX/JX/LX серии N2QAYB001115/178 (до 2022) Fire TV Voice Remote (2023+) Частична (IR) IR работи; BT/Fire TV функции не са налични Fire TV Voice Remote (2023) Fire TV Voice Remote (2024) Пълна MX/MZ и Z95A/Z85A са взаимозаменяеми Fire TV Voice Remote (2024) Fire TV Voice Remote (2025) Пълна Z95A и Z95B са взаимозаменяеми
Как се сдвоява (pairing) Fire TV Voice Remote
- Задръжте бутона Home за 10 секунди
- Телевизорът автоматично ще потърси дистанционното
- Ако не успее: Settings > Controllers & Bluetooth Devices > Add New Remote
- При IR режим: натиснете бутон няколко пъти — ТВ автоматично превключва от IR на BT
Сдвояване на Viera Voice Remote (2018–2022)
- Задръжте Return + Microphone за около 3 секунди
- Или: Settings > Voice Control > Setup Microphone
Най-масови Panasonic дистанционни — бърз справочник
Дистанционно Година ТВ серии N2QAYB000820 2015–2017 CR / CX / DX базови LED N2QAYB000928 2016–2018 DX / EX базови модели N2QAYB001115 2018–2022 FX / GX / HX / JX / LX (най-масов) N2QAYB001178 2020–2022 HX / JX / LX / HZ / JZ / LZ (Voice) Fire TV Voice 2023–2026 MX / MZ / Z95 / Z85 / W95 серии
Ако откриете грешка или липсващ модел — пишете в темата! Информацията за 2025–2026 моделите е базирана на предварителни данни и може да се промени.