Списък със съвместими дистанционни управления за телевизори Panasonic

Година TV код Типични серии Дистанционно N2QAYB (сервизен) Тип Бележки

2015 CR / CX TX-55CR852 / TX-55CX680 / TX-65CX700 / TX-58CX800 N2QAYB000820 / 000834 N2QAYB000820 / 000834 / 000863 IR Viera Последни плазмени; Viera IR

2016 DX TX-58DX800 / TX-65DX902 / TX-55DX750 / TX-49DX600 N2QAYB000842 / 000928 N2QAYB000842 / 000928 / 00101 IR Viera Smart Firefox OS; първи UHD HDR

2017 EX / EZ TX-55EX700 / TX-65EX700 / TX-55EZ950 (OLED) / TX-65EZ1000 (OLED) N2QAYB000928 / 000863 N2QAYB000928 / 000863 / 000074 IR Viera Smart Първи Panasonic OLED

2018 FX / FZ TX-55FX700 / TX-65FX750 / TX-55FZ950 (OLED) / TX-65FZ1000 (OLED) N2QAYB001008 / 001115 N2QAYB001008 / 001115 / 001120 IR + Voice Първи с микрофон (Voice)

2019 GX / GZ TX-55GX800 / TX-65GX800 / TX-55GZ950 (OLED) / TX-65GZ1500 (OLED) N2QAYB001115 / 001120 N2QAYB001115 / 001120 / 001178 IR + Voice My Home Screen 4.0

2020 HX / HZ TX-55HX800 / TX-65HX900 / TX-55HZ1000 (OLED) / TX-65HZ1500 (OLED) N2QAYB001115 / 001178 N2QAYB001115 / 001178 / 001179 IR + Voice My Home Screen 5.0; HDMI 2.1 при HZ

2021 JX / JZ TX-55JX800 / TX-65JX940 / TX-55JZ1500 (OLED) / TX-65JZ2000 (OLED) N2QAYB001178 / 001179 N2QAYB001178 / 001179 / 001180 IR + Voice BT My Home Screen 6.0; BT при OLED

2022 LX / LZ TX-55LX800 / TX-65LX940 / TX-55LZ1500 (OLED) / TX-65LZ2000 (OLED) N2QAYB001178 / 001179 N2QAYB001178 / 001179 / 001180 IR + Voice BT My Home Screen 7.0; последна N2QAYB генерация

2023 MX / MZ TX-55MX800 / TX-65MX940 / TX-55MZ1500 (OLED) / TX-65MZ2000 (OLED) Fire TV Voice Remote Fire TV Voice Remote BT+IR Fire TV Преминаване към Fire TV

2024 Z95A / Z85A / W95A TV-65Z95A (OLED) / TV-55Z85A (OLED) / TV-65W95A (miniLED) Fire TV Voice Remote Fire TV Voice Remote / N2QAYB BT+IR Fire TV Нова номенклатура; Fire TV вграден

2025 Z95B / Z85B / W95B TV-65Z95B (OLED) / TV-55Z85B (OLED) / TV-65W95B (miniLED) Fire TV Voice Remote Fire TV Voice Remote / N2QAYB BT+IR Fire TV RGB Tandem OLED; подобрен Voice