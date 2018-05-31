Проверка на ТВ Самсунг преди покупка

Здравейте колеги,
моля за малко помощ.
Ще купувам телевизор samsung 49ks9002 и тъй като е разопакован искам да проверя колко е добра офертата преди да го платя. Ще имам 15-тина минути за тест.
Как се влиза в сервизното меню ? Имам стар тв самсунг при който успях да вляза с Info + Menu + Mute + Power бутоните, но на този дистанционното е по-различно.
Какво точно значат Purchase Date и Panel Display Time ? Стария телевизор го имам от 6г , купувах го чисто нов и в момента пише 22000hrs , което по моите сметки е към 3г работа , което според мен е невъзможно. Ще рече, че всеки ден е работил по 12ч нон стоп.
Има ли нещо друго , което мога да тествам ?
Благодаря предварително!