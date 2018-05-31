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Проверка на ТВ Самсунг преди покупка

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  1. kpetrov
    kpetrov е офлайн
    Novice
    Тук е от
    May 2018
    Мнения
    2
    31-05-18, 11:08 #1

    Проверка на ТВ Самсунг преди покупка

    Здравейте колеги,
    моля за малко помощ.
    Ще купувам телевизор samsung 49ks9002 и тъй като е разопакован искам да проверя колко е добра офертата преди да го платя. Ще имам 15-тина минути за тест.
    Как се влиза в сервизното меню ? Имам стар тв самсунг при който успях да вляза с Info + Menu + Mute + Power бутоните, но на този дистанционното е по-различно.
    Какво точно значат Purchase Date и Panel Display Time ? Стария телевизор го имам от 6г , купувах го чисто нов и в момента пише 22000hrs , което по моите сметки е към 3г работа , което според мен е невъзможно. Ще рече, че всеки ден е работил по 12ч нон стоп.
    Има ли нещо друго , което мога да тествам ?
    Благодаря предварително!
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  3. hristoslav2
    hristoslav2 е офлайн
    Senior Member Аватара на hristoslav2
    Тук е от
    Jun 2008
    Живее в
    Варна
    Мнения
    27,799
    31-05-18, 18:13 #2

    Отговор: Проверка на ТВ Самсунг преди покупка

    Purchase Date - Дата на купуване или дата на стартиране на работа
    Panel Display Time - време на заработка на дисплея



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