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Сложный вопрос о Samsung TV ...

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  1. BastiColler
    BastiColler е офлайн
    Novice
    Тук е от
    Jun 2021
    Мнения
    1
    Днес20:54 #1

    Сложный вопрос о Samsung TV ...

    итак, я нахожусь во вьетнаме в отеле, а у них нет пульта для телевизора. это в демонстрационном режиме, и это сводит меня с ума!


    я пытался все прочитать в интернете, чтобы изменить это, но безрезультатно. это телевизор ua40j5000 led series five. это не смарт-телевизор, поэтому я не могу загрузить удаленное приложение, чтобы подключиться к нему через wi-fi и изменить его. на нем только одна кнопка (из того, что я вижу, когда она прикручена к стене), и это просто кнопка питания. он вызывает упрощенное меню, но имеет только питание, увеличение канала, уменьшение канала, увеличение громкости, уменьшение громкости и переключатель источника.


    у них есть универсальный пульт, который используется для работы с кабельной приставкой, но его нельзя запрограммировать на использование телевизора без оригинального пульта. ржу не могу. я облажался? у кого-нибудь есть предложения?
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  3. hristoslav2
    hristoslav2 е на линия
    Moderator Аватара на hristoslav2
    Тук е от
    Jun 2008
    Живее в
    Варна
    Мнения
    37,356
    Днес21:45 #2

    Отговор: Сложный вопрос о Samsung TV ...

    необходимо выключить гостиничный режим на телевизоре и для этого необходимо войти в сервисное меню
    https://otvet.mail.ru/question/48929099
    https://monitor.net.ru/forum/threads/485147/

    спросите на этих форумах
    https://forum.ixbt.com/?id=62
    О телевизорах Samsung - Форум о телевизорах
    Телевизоры Samsung Smart TV
    https://4pda.ru/forum/index.php?show...#entry85078256
    https://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=715942
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