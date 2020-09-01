Сложный вопрос о Samsung TV ...

итак, я нахожусь во вьетнаме в отеле, а у них нет пульта для телевизора. это в демонстрационном режиме, и это сводит меня с ума!
я пытался все прочитать в интернете, чтобы изменить это, но безрезультатно. это телевизор ua40j5000 led series five. это не смарт-телевизор, поэтому я не могу загрузить удаленное приложение, чтобы подключиться к нему через wi-fi и изменить его. на нем только одна кнопка (из того, что я вижу, когда она прикручена к стене), и это просто кнопка питания. он вызывает упрощенное меню, но имеет только питание, увеличение канала, уменьшение канала, увеличение громкости, уменьшение громкости и переключатель источника.
у них есть универсальный пульт, который используется для работы с кабельной приставкой, но его нельзя запрограммировать на использование телевизора без оригинального пульта. ржу не могу. я облажался? у кого-нибудь есть предложения?