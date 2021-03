Съобщение на Sony Xf-90

Първоначално публикувано от KING-T Първоначално публикувано от

При мен на моето Сони ,но друг модел имах същия проблем. Закупих си Mecool KM1 TV Box и при гледане на Youtube или Kodi ставаше абсолютно същото . Лентата излизаше през 5 мин и много дразнеше. Същият бокс като го закача към Филипса или Панасоника нямаше никакви проблеми. Сменях HDMI портовете , друг кабел пробвах и проблема не можах да го реша. Накрая го подарих бокса . В момента на същото Сони ползвам Mecool KM9 Pro и с него няма този проблем. Така и не можах да разбера от какво се получаваше този проблем.



