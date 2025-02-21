Здравейте,
Като цяло телевизорът се ползва с външен бокс и андроидът му се използва само за Netflix, но от известно време започна да прави доста досадни проблеми - менютата започват да лаг-ват и реагира изключително бавно дори при смяна на HDMI-a, изгуби си връзката със субуфер-а и вече не го стартираше при пускане на телевизора и т.н.
Реших да му направя фактори ресет с надеждата да се оправи.
Та от тук започна проблема. След фактори ресет-а ТВ-то влезе в boot loop и само редуваше логото, андроид анимацията и се рестартира...
Пробвах всички методи из интернет - изключване за 20мин, ресет с Power + VOL+ бутоните, но нищо не помага.
Намерих последния излязъл фърмуеър от сайта на Сони и се опитах да го преинсталирам с USB - процесът започва, но на около 1/3 телевизорът се рестартира и започва отново (LED-ът премигва с синкав/лилав цвят преди рестарта).
Пробвах 2 версии на update pkg-a от различни места, но резултатът е един един и същ.
На няколко места се споменава, че подобни симптоми най-вероятно са причинени от проблем с eMMC storage-a.
Според симптомите, мога ли да съм сигурен, че проблемът наистина е в eMMC-то и евентуална смяна на мейнборда ще го върне към живот?
Имате ли идея дали има вариант да байпасна андроида и телевизорът да се стартира директно в HDMI 1/2/3, за да го използвам като dummy дисплей директно с андроид бокс ?
Като цяло телевизорът е на доста години (може би 10г) и явно му е дошло времето, но върши работа и ако има вариант да се спаси (сравнително) евтино с майнборд втора ръка бих го ползвал докато съвсем откаже.
Благодаря