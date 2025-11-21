неудобно за работа дистанционно на TCL c8k

За пръв път ми попада такова калпаво дистанционно за що годе приличен телевизор.Няма никакви цифри и не можеш да набереш номера на канала,който искаш да гледаш.Аз съм на А1 tv и уж на дистанционното има виртуална клавиатура но като цъкна копчето на всички канали ми изписва че виртуална клавиатура на този канал не работи.Иначе като качество на картината и звука съм доволен,особено звука на банг олуфсен е убийствен.Някой има ли идея друго дистанционно с повечко копчета дали ще работи на тоя телевизор.