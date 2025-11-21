Резултати от 1 до 2 от общо 2

неудобно за работа дистанционно на TCL c8k

  1. Stoicho 66
    Nov 2025
    21-11-25, 20:24 #1

    неудобно за работа дистанционно на TCL c8k

    За пръв път ми попада такова калпаво дистанционно за що годе приличен телевизор.Няма никакви цифри и не можеш да набереш номера на канала,който искаш да гледаш.Аз съм на А1 tv и уж на дистанционното има виртуална клавиатура но като цъкна копчето на всички канали ми изписва че виртуална клавиатура на този канал не работи.Иначе като качество на картината и звука съм доволен,особено звука на банг олуфсен е убийствен.Някой има ли идея друго дистанционно с повечко копчета дали ще работи на тоя телевизор.
  3. tek
    Jan 2019
    Пазарджик
    Днес12:53 #2

    Отговор: неудобно за работа дистанционно на TCL c8k

    Този модел излиза като съвместимо с няколко модела. Как работи и дали е оригинално не мога да коментирам.
    https://www.ebay.com/itm/357050088971

    https://www.aliexpress.com/i/1005009331880310.html
