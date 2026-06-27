Ръководство за избор на шкаф за телевизор

Изборът на ТВ шкаф не е само въпрос на външен вид. Добре подбраният модел трябва да е стабилен, функционален и съобразен както с телевизора, така и с помещението.
Как да изберете шкаф за телевизор
- Ширина
- Най-добре шкафът да е поне толкова широк, колкото телевизора, а още по-добре с 15–30 см по-широк. Така изглежда по-балансирано и осигурява по-голяма стабилност.
- Височина
- Центърът на екрана трябва да е приблизително на нивото на очите, когато сте седнали.
- За повечето холове това означава шкаф с височина около 40–60 см.
- Товароносимост
- Проверете максималното допустимо тегло.
- Ако телевизорът е 65–85", шкафът трябва спокойно да издържа поне 40–60 kg.
- Дълбочина
- Обикновено 35–45 см са достатъчни.
- Ако използвате AV ресивър, игрова конзола или голям саундбар, може да е необходим по-дълбок модел.
- Управление на кабелите
- Търсете отвори в задния панел или специални канали за кабели.
- Това значително подобрява външния вид и улеснява почистването.
- Вентилация
- Ако ще поставяте усилвател, конзола или друго оборудване в шкафа, оставете достатъчно място за охлаждане.
- Материал
- МДФ – по-здрав и с по-качествено покритие.
- ПДЧ – по-евтин и масово използван.
- Масивно дърво – най-дълготрайно, но значително по-скъпо.
Какъв размер шкаф според телевизора
Размер на телевизора Препоръчителна ширина на шкафа 43" 100–120 см 50–55" 120–140 см 65" 150–180 см 75" 180–220 см 85" над 220 см
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- IKEA България – модулни системи BESTÅ, LACK и др.
- Варна Мебел – български производители и разнообразни ТВ шкафове.
- Mebeli Videnov
- Aiko XXXL
- Mömax България
- JYSK България
- MebelMag
- Mebeli Bogdan
- Мебели Явор
- EMAG България – предлага модели на множество производители.
Ако търсите най-добро съотношение цена/качество
- До 250 лв. – ПДЧ модели, подходящи за малки телевизори.
- 250–500 лв. – най-добрият баланс между качество и цена.
- 500–1000 лв. – МДФ, по-здрави механизми, по-добро покритие.
- Над 1000 лв. – дизайнерски модели, масивно дърво или модулни системи.
Ако ще изграждате качествена домашна AV система (TV + AV ресивър + Blu-ray + медиен плейър + игрова конзола), шкафът се превръща в част от системата. Лошият шкаф може да доведе до прегряване на техниката, неудобно свързване на кабели и вибрации.
Ето критериите, подредени по важност.
1. Размери и резерв за бъдещи устройства
Не купувайте шкаф "точно по размер".
Оставете:
- 10–20 cm свободно място отстрани
- 20–30 cm резерв по ширина
- 5–10 cm резерв по дълбочина
Домашното кино почти винаги се разраства.
2. Товароносимост
Особено ако телевизорът стои върху шкафа.
Минимално:
Устройство Товар 65" OLED 25–35 kg 77" OLED 35–50 kg 85" Mini LED 45–70 kg AV Receiver 10–20 kg Blu-ray 3–7 kg Конзола 3–6 kg
Добър шкаф трябва спокойно да издържа 80–120 kg общо.
3. Дълбочина
Това е параметърът, който най-често се подценява.
AV ресивърите са големи.
Типични размери:
- AV Receiver
- дълбочина 38–45 cm
- High-End модели
- до 48–50 cm
След кабелите реално трябва: минимум 50 cm
По-добре: 55–60 cm
Много шкафове са само 35–40 cm и кабелите се прегъват.
4. Вентилация
Най-важният критерий за AV ресивъра.
Добре е да има:
✔ отворен гръб
или
✔ големи отвори
или
✔ перфорации.
Над ресивъра: минимум 10 cm
Свободно пространство.
За по-мощни ресивъри: 15–20 cm.
5. Отворен заден панел
Това решава:
- HDMI
- LAN
- захранване
- оптика
- ОТ кабели
- антени
Без него свързването става кошмар.
6. Кабелен мениджмънт
Търсете:
- големи отвори
- кабелни канали
- отделяне на:
- захранване
- сигнални кабели
- HDMI
- LAN
Колкото по-малко се пресичат, толкова по-добре.
7. Регулируеми рафтове
Много устройства имат различна височина.
Например:
- Blu-ray – 4 cm
- Xbox – 6–10 cm
- AV Receiver – 18–22 cm
Добре е рафтовете да могат да се преместват.
8. Материал
Най-добрите варианти:
- масивно дърво
- MDF
- качествено ПДЧ (18–25 mm)
Избягвайте:
- тънко ПДЧ
- кухи панели
9. Здравина срещу вибрации
При силен субуфер шкафът може да резонира.
Търсете:
- дебели страници
- здрави сглобки
- масивна основа
10. Саундбар
Ако използвате саундбар:
оставете
8–15 cm
пред телевизора.
Да не закрива долния край на екрана.
11. Врати
Стъклените врати са удобни.
Още по-добре:
- закалено стъкло
- IR-прозрачно стъкло
Така дистанционните работят без отваряне.
12. Височина
Ако телевизорът е върху шкафа:
40–55 cm
е оптимално.
13. Място за бъдещи устройства
Предвидете място за:
- NAS
- UPS
- стрийминг устройство
- втори Blu-ray
- усилвател
- DAC
- мрежов суич
- външен HDD
14. Възможност за охлаждане
При мощни ресивъри (например 9.2, 11.2 или 13.2 канала) може да се добавят тихи 120 mm вентилатори в задната част на шкафа, които значително подобряват охлаждането.
Ако бюджетът позволява
Търсете шкаф с:
- ✔ дълбочина 55–60 cm
- ✔ напълно отворен гръб
- ✔ регулируеми рафтове
- ✔ дебел MDF или масивно дърво
- ✔ отвори за кабели във всеки отсек
- ✔ товароносимост над 100 kg
- ✔ място за активна вентилация
- ✔ закалено стъкло (ако има врати)
- ✔ регулируеми крачета за нивелиране
Един често пропускан детайл
Ако планирате голям телевизор (77–98") и сериозна Hi-Fi система, помислете дали шкафът да не е 180–240 cm широк. Това не само осигурява място за компонентите, но и позволява предните високоговорители да бъдат разположени симетрично спрямо телевизора. Освен това остава достатъчно място за централния говорител, без да се налага компромис с неговото разположение или с вентилацията на AV ресивъра. За висок клас домашно кино това често се оказва по-удачно решение от стандартните шкафове с ширина 120–160 cm.
https://levede.com.au/blogs/blogs/ho...aHRWcHbMWe3Qem
https://www.bdiusa.com/blog/how-to-p...eater-tv-stand
https://modernluxco.com/blogs/news/h...M2_rIuDRCFjAQw
https://arthauss.co.uk/blogs/news/ul...8eANjAqbSnJApw
https://www.loungelovers.com.au/blog...8DB9rOPsyNb42v
https://www.decibeldesigns.com/blog/...0B6oh9jbjkiB7w
https://eurekaergonomic.com/blogs/eu...3kpUx70ZAhQxYF
Всичко описано горе, не се отнася за изграждане на домашно кино. При него важат други правила.