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  • 1 Post By hristoslav2

Ръководство за избор на шкаф за телевизор

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  1. hristoslav2
    hristoslav2 е на линия
    Senior Member Аватара на hristoslav2
    Тук е от
    Jun 2008
    Живее в
    Варна
    Мнения
    43,502
    Днес16:18 #1

    Ръководство за избор на шкаф за телевизор

    Изборът на ТВ шкаф не е само въпрос на външен вид. Добре подбраният модел трябва да е стабилен, функционален и съобразен както с телевизора, така и с помещението.

    Как да изберете шкаф за телевизор

    1. Ширина
      • Най-добре шкафът да е поне толкова широк, колкото телевизора, а още по-добре с 15–30 см по-широк. Така изглежда по-балансирано и осигурява по-голяма стабилност.

    2. Височина
      • Центърът на екрана трябва да е приблизително на нивото на очите, когато сте седнали.
      • За повечето холове това означава шкаф с височина около 40–60 см.

    3. Товароносимост
      • Проверете максималното допустимо тегло.
      • Ако телевизорът е 65–85", шкафът трябва спокойно да издържа поне 40–60 kg.

    4. Дълбочина
      • Обикновено 35–45 см са достатъчни.
      • Ако използвате AV ресивър, игрова конзола или голям саундбар, може да е необходим по-дълбок модел.

    5. Управление на кабелите
      • Търсете отвори в задния панел или специални канали за кабели.
      • Това значително подобрява външния вид и улеснява почистването.

    6. Вентилация
      • Ако ще поставяте усилвател, конзола или друго оборудване в шкафа, оставете достатъчно място за охлаждане.

    7. Материал
      • МДФ – по-здрав и с по-качествено покритие.
      • ПДЧ – по-евтин и масово използван.
      • Масивно дърво – най-дълготрайно, но значително по-скъпо.



    Какъв размер шкаф според телевизора
    Размер на телевизора Препоръчителна ширина на шкафа
    43" 100–120 см
    50–55" 120–140 см
    65" 150–180 см
    75" 180–220 см
    85" над 220 см


    Български сайтове с богат избор


    Ако търсите най-добро съотношение цена/качество
    • До 250 лв. – ПДЧ модели, подходящи за малки телевизори.
    • 250–500 лв. – най-добрият баланс между качество и цена.
    • 500–1000 лв. – МДФ, по-здрави механизми, по-добро покритие.
    • Над 1000 лв. – дизайнерски модели, масивно дърво или модулни системи.






    Ако ще изграждате качествена домашна AV система (TV + AV ресивър + Blu-ray + медиен плейър + игрова конзола), шкафът се превръща в част от системата. Лошият шкаф може да доведе до прегряване на техниката, неудобно свързване на кабели и вибрации.
    Ето критериите, подредени по важност.
    1. Размери и резерв за бъдещи устройства

    Не купувайте шкаф "точно по размер".
    Оставете:

    • 10–20 cm свободно място отстрани
    • 20–30 cm резерв по ширина
    • 5–10 cm резерв по дълбочина

    Домашното кино почти винаги се разраства.
    2. Товароносимост

    Особено ако телевизорът стои върху шкафа.
    Минимално:
    Устройство Товар
    65" OLED 25–35 kg
    77" OLED 35–50 kg
    85" Mini LED 45–70 kg
    AV Receiver 10–20 kg
    Blu-ray 3–7 kg
    Конзола 3–6 kg

    Добър шкаф трябва спокойно да издържа 80–120 kg общо.
    3. Дълбочина

    Това е параметърът, който най-често се подценява.
    AV ресивърите са големи.
    Типични размери:
    • AV Receiver
      • дълбочина 38–45 cm

    • High-End модели
      • до 48–50 cm

    След кабелите реално трябва: минимум 50 cm
    По-добре: 55–60 cm
    Много шкафове са само 35–40 cm и кабелите се прегъват.
    4. Вентилация

    Най-важният критерий за AV ресивъра.
    Добре е да има:
    ✔ отворен гръб
    или
    ✔ големи отвори
    или
    ✔ перфорации.
    Над ресивъра: минимум 10 cm
    Свободно пространство.
    За по-мощни ресивъри: 15–20 cm.

    5. Отворен заден панел

    Това решава:
    • HDMI
    • LAN
    • захранване
    • оптика
    • ОТ кабели
    • антени

    Без него свързването става кошмар.

    6. Кабелен мениджмънт

    Търсете:
    • големи отвори
    • кабелни канали
    • отделяне на:
      • захранване
      • сигнални кабели
      • HDMI
      • LAN

    Колкото по-малко се пресичат, толкова по-добре.

    7. Регулируеми рафтове

    Много устройства имат различна височина.
    Например:
    • Blu-ray – 4 cm
    • Xbox – 6–10 cm
    • AV Receiver – 18–22 cm

    Добре е рафтовете да могат да се преместват.

    8. Материал

    Най-добрите варианти:
    1. масивно дърво
    2. MDF
    3. качествено ПДЧ (18–25 mm)

    Избягвайте:
    • тънко ПДЧ
    • кухи панели


    9. Здравина срещу вибрации

    При силен субуфер шкафът може да резонира.
    Търсете:
    • дебели страници
    • здрави сглобки
    • масивна основа

    10. Саундбар

    Ако използвате саундбар:
    оставете
    8–15 cm
    пред телевизора.
    Да не закрива долния край на екрана.

    11. Врати

    Стъклените врати са удобни.
    Още по-добре:
    • закалено стъкло
    • IR-прозрачно стъкло

    Така дистанционните работят без отваряне.
    12. Височина

    Ако телевизорът е върху шкафа:
    40–55 cm
    е оптимално.

    13. Място за бъдещи устройства

    Предвидете място за:
    • NAS
    • UPS
    • стрийминг устройство
    • втори Blu-ray
    • усилвател
    • DAC
    • мрежов суич
    • външен HDD


    14. Възможност за охлаждане

    При мощни ресивъри (например 9.2, 11.2 или 13.2 канала) може да се добавят тихи 120 mm вентилатори в задната част на шкафа, които значително подобряват охлаждането.

    Ако бюджетът позволява

    Търсете шкаф с:
    • ✔ дълбочина 55–60 cm
    • ✔ напълно отворен гръб
    • ✔ регулируеми рафтове
    • ✔ дебел MDF или масивно дърво
    • ✔ отвори за кабели във всеки отсек
    • ✔ товароносимост над 100 kg
    • ✔ място за активна вентилация
    • ✔ закалено стъкло (ако има врати)
    • ✔ регулируеми крачета за нивелиране

    Един често пропускан детайл

    Ако планирате голям телевизор (77–98") и сериозна Hi-Fi система, помислете дали шкафът да не е 180–240 cm широк. Това не само осигурява място за компонентите, но и позволява предните високоговорители да бъдат разположени симетрично спрямо телевизора. Освен това остава достатъчно място за централния говорител, без да се налага компромис с неговото разположение или с вентилацията на AV ресивъра. За висок клас домашно кино това често се оказва по-удачно решение от стандартните шкафове с ширина 120–160 cm.




    Всичко описано горе, не се отнася за изграждане на домашно кино. При него важат други правила.
    Този пост е редактиран от hristoslav2; Днес в 18:04.
    grischa одобрява това.
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