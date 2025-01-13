Резултати от 1 до 3 от общо 3

Странно впръскване на водата при сушене (пералня със сушилня Whirlpool)

  totopz
    Aug 2008
    София
    202
    Днес21:05 #1

    Странно впръскване на водата при сушене (пералня със сушилня Whirlpool)

    Здравейте! Взех нова пералня със сушилня Whirlpool FFWDB 864349 BV EE. След като изпере и започне да суши започва на всеки 15 секунди да пуска вода горе в чекмеджето само за половин или една секунда. И това го прави така вече от 20-30 минути. Няма проблем с налягането или клапана за водата, защото при пране си пълни вода без проблем. Някой има ли идея защо така прави и дали е за ремонт? Прилагам и кратко клипче, на което се чува и малко вижда какво става:
    https://www.youtube.com/watch?v=XS-i2wZq0vk
  Rakeem
    Jul 2016
    София
    2,786
    Днес21:14 #2

    Отговор: Странно впръскване на водата при сушене (пералня със сушилня Whirlpool)

    Нормално за такъв тип уред(без термопомпа), нали все пак нещо трябва да изстудява кондензатора, за да протича процеса на кондензация.
  Gena_bs
    Sep 2006
    6,148
    Днес21:47 #3

    Отговор: Странно впръскване на водата при сушене (пералня със сушилня Whirlpool)

    Както казват островитяните - RTFM!
    На учтив български - прочети упътването!
