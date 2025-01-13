Странно впръскване на водата при сушене (пералня със сушилня Whirlpool)

Здравейте! Взех нова пералня със сушилня Whirlpool FFWDB 864349 BV EE. След като изпере и започне да суши започва на всеки 15 секунди да пуска вода горе в чекмеджето само за половин или една секунда. И това го прави така вече от 20-30 минути. Няма проблем с налягането или клапана за водата, защото при пране си пълни вода без проблем. Някой има ли идея защо така прави и дали е за ремонт? Прилагам и кратко клипче, на което се чува и малко вижда какво става:
https://www.youtube.com/watch?v=XS-i2wZq0vk