Здравейте!
Предстои ми да монтирам кондезационна вана и нагревател с термостат на климатик Mitsubishi srk 60zsx.
Бихте ли ми казали дали има нещо специфично при монтажа на нагревателя и дали мога да го захраня директно от power supply на външното тяло и съответно нулата да е от минуса на външното тяло..
Също така видях в друга тема, че нагревателят се лепи с някаква изолационна лента към дъното на тавата. Може ли да ми кажете каква е лентата и термостата предполагам трябва да остане свободен в тавата, без да е залепен?
Благодаря предварително!
P.s Междувременно ако успея да разбера как да прикача снимки, ще добавя и настоящето окабеляване на външното тяло за повече ясното на въпроса, както и снимка на сивата лента за прикрепяне на нагревателя.