Въпрос за маркуча на аспирация на климатик

Здравейте,
Преди години монтирахме климатик 100V sharp с аспирация и самопочистване на филтрите където има допълнителен маркуч мисля Ф32мм. Маркуча излиза 30-40см навън и сме сложили мрежа от комарник навита като чорап за по голяма площ и прихванат към тръбния път. Сега започват да санирват блока и се чудя какво да направя с маркуча да го удължа ~ 3 метра и да си върви с тръбния път до външното тяло или да се изкара право напред през изолацията и да се сложи като кабел канал/удушник за да не влиза вода. Мислех си за нещо като от снимката очертано с червено, но не незнам от къде може да се вземе. Ако някой има друго предложение ще се радвам да го сподели.