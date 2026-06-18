Резултати от 1 до 2 от общо 2
Like Tree1Одобрявам
  • 1 Post By Aleksandars

Miota RAW-AR35A/RXS-AR35A Arctic2R

Сподели във Facebook Сподели в Twitter Изпрати на Email Сподели в LinkedIn
  1. Aleksandars
    Aleksandars е на линия
    Moderator Аватара на Aleksandars
    Тук е от
    Jan 2008
    Живее в
    Plovdiv
    Мнения
    10,328
    Днес13:19 #1

    Miota RAW-AR35A/RXS-AR35A Arctic2R

    Здравейте,
    Измина седмица от както намерихме време да отворим и разгледаме подробно модела от заглавието. За съжаление, работния процес не ни позволи по-рано да Ви предоставя тези снимки и информацията за модела.
    Относно модела - води се високия клас на марката, която както се подразбира е OEM (като повечето марки които се внасят в България). Параметрите на машинатаможе да видите от официалния сайт.
    Цялата гама - 9000, 12000 и 18000 BTU са с двойнороторни компресори. В случая, модела за който пиша е с HIGHLY GTD130UKSF6JV8B - Twin Rotary архитектурата използва два ротора, разположени на 180°.Минимални обороти: ~600 rpm, максимални обороти: ~7200 rpm,     номинални обороти: ~3450 rpm.
    По отношение на хардуера на външното тяло (37.8 kg) - голямо двоен топлообменник, ееv, нагревател на дъното на климатизатора, хладилен агент - 1.1 kg. Електрониката е производство на Haier и от това което видяхме -     дебели писти на силовата част, добри изолационни разстояния, качествени кондензатори, много стабилно закрепване, фабрични тестови точки. Четирипътен вентил - SANHUA – модел SHF‑7H‑34U‑P.
    Модела има управление на хоризонталните и вертикалните клапи, сензор за движение, свързан с управлението на клапите, UV диоди, Wi-Fi. Вътрешното тяло е същото като конструкция като при модела Miota RAW-PE35A/RXS-PE35A Performa за който бяп писал, но е с по-големи размери и по голям изпарител.
    Прикачени изображения Прикачени изображения
    genagold1 одобрява това.
    Отговор с цитат Отговор с цитат
  2. Advertisement
     
     
     
  3. Aleksandars
    Aleksandars е на линия
    Moderator Аватара на Aleksandars
    Тук е от
    Jan 2008
    Живее в
    Plovdiv
    Мнения
    10,328
    Днес13:20 #2

    Отговор: Miota RAW-AR35A/RXS-AR35A Arctic2R

    Ето и останалите снимки.
    Прикачени изображения Прикачени изображения
    Отговор с цитат Отговор с цитат
Сподели във Facebook Сподели в Google Plus Сподели в Twitter Изпрати на Email Сподели в LinkedIn
« Предходна тема | Следваща тема »

Подобни теми

  1. Miota RAC-SF35A/RXS-PE35A Superforma
    От Aleksandars във форум Други марки климатици
    Отговори: 1
    Последно: 18-06-26, 21:18
  2. Miota RAW-PE35A/RXS-PE35A Performa
    От Aleksandars във форум Други марки климатици
    Отговори: 5
    Последно: 09-06-26, 02:57

SetCombG.com
SetCombG.com е портален сайт и Форум за битова техника, телевизори, климатици, лаптопи и смартфони, създаден през 1999 година.
Заедно сме над 20 години!
Следвай ни
Горе