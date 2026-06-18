Miota RAW-AR35A/RXS-AR35A Arctic2R



Измина седмица от както намерихме време да отворим и разгледаме подробно модела от заглавието. За съжаление, работния процес не ни позволи по-рано да Ви предоставя тези снимки и информацията за модела.

Относно модела - води се високия клас на марката, която както се подразбира е OEM (като повечето марки които се внасят в България). Параметрите на машинатаможе да видите от

Цялата гама - 9000, 12000 и 18000 BTU са с двойнороторни компресори. В случая, модела за който пиша е с HIGHLY GTD130UKSF6JV8B - Twin Rotary архитектурата използва два ротора, разположени на 180°.Минимални обороти: ~600 rpm, максимални обороти: ~7200 rpm, Здравейте,Измина седмица от както намерихме време да отворим и разгледаме подробно модела от заглавието. За съжаление, работния процес не ни позволи по-рано да Ви предоставя тези снимки и информацията за модела.Относно модела - води се високия клас на марката, която както се подразбира е OEM (като повечето марки които се внасят в България). Параметрите на машинатаможе да видите от официалния сайт Цялата гама - 9000, 12000 и 18000 BTU са с двойнороторни компресори. В случая, модела за който пиша е с HIGHLY GTD130UKSF6JV8B - Twin Rotary архитектурата използва два ротора, разположени на 180°.~600 rpm,~7200 rpm,

номинални обороти: ~3450 rpm.

По отношение на хардуера на външното тяло (37.8 kg) - голямо двоен топлообменник, ееv, нагревател на дъното на климатизатора, хладилен агент - 1.1 kg. Електрониката е производство на Haier и от това което видяхме -

дебели писти на силовата част, добри изолационни разстояния, качествени кондензатори, много стабилно закрепване, фабрични тестови точки.

Четирипътен вентил -

Модела има управление на хоризонталните и вертикалните клапи, сензор за движение, свързан с управлението на клапите, UV диоди, Wi-Fi. Вътрешното тяло е същото като конструкция като при модела Miota RAW-PE35A/RXS-PE35A Performa за който бяп писал, но е с по-големи размери и по голям изпарител.





