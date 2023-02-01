Здравейте,
В общината, в която живея, има европейска програма за по-чист въздух и се предлага подмяна на старите печки с термопомпи. Реших да кандидатствам, тъй като живея на 5-и етаж и нямам асансьор, а качването на дърва вече ми е много досадно, както и по други ред причини.
В момента се отоплявам с печка на дърва и водна риза 27 kW. Апартаментът ми е близо 100 кв.м. Имам изградена затворена отоплителна система, която преди е била отворена. Проблемът при мен е, че едната отоплителна линия захранва две стаи и при изграждането ѝ са използвани тройници. На тази линия има два панелни радиатора и един конвекторен (който преди е бил чугунен). Тръбите, които захранват тази линия, са с ф18.
Тук е моментът да спомена, че в стаята, в която се намира единият радиатор, той е студен отдолу и топъл отгоре. Няма въздух в него, а преди месец го свалях и почиствах. Не знам дали проблемът не е в дебита.
Останалите две линии (от общо три) са за банята и другата ми стая. В банята имам 120-литров бойлер плюс един глидерен радиатор, а в другата стая – още един панелен радиатор. Те са захранени с тръби 16 мм.
Единственото, което знам за термопомпите, които се поставят по програмата, е марката – Ми…а (не знам дали е позволено да я споменавам във форума).
Нямам външна изолация, но ми предстои полагането ѝ след зимния сезон. Друг фактор е липсата на покрив над две от стаите, тъй като над тях има външна обща тераса на блока. В момента водя преговори със съседите за изграждане на покрив.
За по-голяма яснота:
разполагам с 3 панелни радиатора, 1 конвекторен радиатор, бойлер 120 л + 1 глидерен радиатор.
Въпросите ми са няколко:
- Най-важният и клиширан въпрос – ще успее ли тази термопомпа да отоплява апартамента?
- Ако отговорът е „не“, какво мога да направя?
- Казаха ми, че помпата работи на 60°C. Това наистина ли е така, тъй като съм чел, че повечето работят на максимум 45–50°C?
- Ще мога ли да отоплявам и бойлера с нея?
- В една от стаите ми предстои цялостен ремонт – има ли смисъл да положа нови тръби?
Благодаря ви предварително за вниманието!