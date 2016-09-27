Водомери с дистанционно отчитане?

Понеже срока е до края на годината та да питам.
Сложи ли някой такива, коя марка и колко струва услугата?
Зависи от съответния доставчик и типа на услугата. ВиК или Топлофикация/ фирмата за дялово разпределение.
Така също и от избраната от клиента марка и модел на уредите.
Цената на услугата за демонтаж/ монтаж и пломбиране би трябвало да е публикувана на сайт на оператора.
Поне при нас е така.