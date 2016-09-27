Резултати от 1 до 2 от общо 2

Водомери с дистанционно отчитане?

    Днес18:32

    Question Водомери с дистанционно отчитане?

    Понеже срока е до края на годината та да питам.
    Сложи ли някой такива, коя марка и колко струва услугата?
    Днес19:41

    Отговор: Водомери с дистанционно отчитане?

    Зависи от съответния доставчик и типа на услугата. ВиК или Топлофикация/ фирмата за дялово разпределение.
    Така също и от избраната от клиента марка и модел на уредите.
    Цената на услугата за демонтаж/ монтаж и пломбиране би трябвало да е публикувана на сайт на оператора.
    Поне при нас е така.
