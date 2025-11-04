Здравейте,
Имам климатик Ururu Sarara FTXZ35, който е на 9 години. От известно време вътрешното тяло издава звук. Започна като леко цъкане в най-слабия си режим. В момента е почти постоянно тракане/чукане, може би се чува от дясно.
Идваха техници от ММС. Казаха, че проблемът е в турбината или втулка на турбината. Посъветваха ни да сменим турбината. Поръчахме нова турбина от тях, смениха я, тракането остана. Втулка не можело да поръчат, звъняхме няколко пъти, нямали я като резервна част.
Познат ли ви е подобен проблем с този модел климатик? И може ли да ме насочите към техници/фирма/сервиз, които ще идентифицират проблема, ще намерят резервна част и ще ремонтират климатика? Очевидно климатика не е в гаранция предвид възрастта си, но наистина ли Дайкин нямат резервна част за някаква втулка?