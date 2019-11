General Fujitsu ASHG18KLCA - информация за продукта

Здравейте,

Вчера ни се удаде възможност да монтираме за първи път, модела от заглавието. Като се има предвид, че това е базова "18-ка" на триото, реших да Ви предоставя малко впечатления.

Външното тяло е тайландска сглобка, вътрешното китайска. Параметрите на модела са:

Параметри на климатизатора при 35°C външна температура (27°C в помещението):

Охлаждаща мощност: 5.2 kW (0.9 ~ 5.5), 17748 BTU (3070 ~ 18772)

Консумирана електроенергия: 1685 W (140 ~ 2090)

EER: 3.09 (коефициент на преобразуване – енергийна ефективност)

SEER: 7.20 (сезонен коефициент за енергийна ефективност)

Energy efficiency class: A++

Параметри на климатизатора при 7°С външна температура (20°C в помещението):

Отоплителна мощност: 6.3 kW (0.6 ~ 6.6), 21502 BTU (2389 ~ 22526)

Консумирана електроенергия: 1800 W (100 ~ 1930)

COP: 3.50 (коефициент на преобразуване – енергийна ефективност)

SCOP:4.30 (сезонен коефициент за енергийна ефективност)

Energy efficiency class: A+

Параметри на климатизатора при -7°С външна температура (20°C в помещението):

Отоплителна мощност: