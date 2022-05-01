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HAIER AS35PBAHRA / 1U35YEGFRA-H трака

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  1. soniapro
    soniapro е на линия
    Novice
    Тук е от
    Jul 2022
    Мнения
    1
    Днес14:57 #1

    HAIER AS35PBAHRA / 1U35YEGFRA-H трака

    Здравейте, купих въпросния климатик от Технополис преди няма месец. Още веднага се чуваше по-силно тракане/дрънчане/ при високи обороти, което не е постоянно . Техниците казаха че са подали , но нямат отговор все още. Аз забелязах че отдолу погледнато външното тяло е с накриво сглобено дъно , или така трябва да е ? "Кривото " е само в единия ъгъл /към компресора/ , около 1,5 см. ]Ако не е нормално да отида да подам рекламация и в магазина?






    Прилагам и клип
    https://www.youtube.com/shorts/jqVHBrxNhRw
    https://www.youtube.com/shorts/_6sHCKuiHcE
    Прикачени изображения Прикачени изображения
    Този пост е редактиран от soniapro; Днес в 15:08.
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