HAIER AS35PBAHRA / 1U35YEGFRA-H трака

Здравейте, купих въпросния климатик от Технополис преди няма месец. Още веднага се чуваше по-силно тракане/дрънчане/ при високи обороти, което не е постоянно . Техниците казаха че са подали , но нямат отговор все още. Аз забелязах че отдолу погледнато външното тяло е с накриво сглобено дъно , или така трябва да е ? "Кривото " е само в единия ъгъл /към компресора/ , около 1,5 см. ]Ако не е нормално да отида да подам рекламация и в магазина?
Прилагам и клип
https://www.youtube.com/shorts/jqVHBrxNhRw
https://www.youtube.com/shorts/_6sHCKuiHcE