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Обезскрежаване/Defrost Mode при Midea (Битова климатизация)

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  1. Валентин Игнатов
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    Junior Member Аватара на Валентин Игнатов
    Тук е от
    Apr 2026
    Мнения
    16
    Днес16:41 #1

    Обезскрежаване/Defrost Mode при Midea (Битова климатизация)

    Обезскрежаване/Defrost Mode (Midea)
    (Битова климатизация – мини сплит системи)


    Съкращения/означения и описание на датчици, сензори обвързани с цикъла на размразяване:


    T1: Indoor room temperature.- Стайна температура

    T2: Evaporator (indoor heat exchanger) temperature.- Температура на изпарителя (вътрешен топлообменник.В режим отопление е кондензатор).

    T3: Condenser (outdoor heat exchanger) temperature - Температура на кондензатора (външен топлообменник.Явява се изпарител).

    T4: Outdoor ambient temperature - Външна температура на околната среда.

    T5/Td: Compressor discharge temperature - Температура на изпускане при компресора (Това е температурата на хладилния агент на изхода на компресора в посока вътрешното тяло или кондензатора)

    Ts: Setting temperature by RC. - Зададена температура от дистанционното управление.



    Съкращения и описание на параметри с предварителна настройка на     EEPROM:

    TCDI1” - (Enter defrost temperature) – Това е параметър заложен в паметта на eeprom, който оказва при каква минимална температура на T3 (изпарител на външното тяло) е необходимо системата да задейства механизъм за размразяване, според кумулативната (натрупана) работа на компресора във времеви интервал.
    Минималната температура на Т3 е заводска настройка предварително зададена в алгоритъма.Тя се определя на базата на модела хладилна система, нейните характеристики, обем и предназначение.При масовите мини сплит системи за битова климатизация обикновено стойността е между 0 и -3°C.Това е прага или границата на температура при която програмата задейства алгоритъм от които се определя кога машината да влезе в дефрост, а не температурата при която се задейства самото размразяване.

    TCDE1” - Exit defrost temperature1 - Параметър заложен в паметта на eeprom, който определя конкретна фиксирана температурна стойност на изпарителя за успешно размразяване и неговото приключване.

    TCDE2” - Exit defrost temperature2 (maintain for a period of time) – Изпълнява същата цел като при TCDE1, но с усъвършенстван алгоритъм, който се стреми според условията да държи оптимални температури на изпарителя за определено време, което се явява достатъчно за размразяване в конкретен случай.Разликата между двете програми е, че при TCDE2 се пести електроенергия, защото програматора позволява времето за дефрост да бъде съкратено.

    *Температурния праг на TCDE1 и TCDE2 е различен според обема и вида на системата.Варира между 10°C и 23°C.
    Продължителността на дефрост зависи от времето за изпълнение на параметъра TCDE1 и/или TCDE2 с условие, че когато Т3 е надхвърлил температурния праг с 4°C за 80 секунди, размразяването приключва.Като максималното допустимо време за цикъл на размразяване е 15 минути.


    TIMING DEFROST TIME” и “Enter Defrost Time” – Таймер програматор, които определя/следи общото време на изпълнение и времето между два последователни дефроста.Има няколко времеви линии и способа според вида и начина на управление на алгоритъма за размразяване.
    При системи с Intelligent Defrost програматора определя времевите линии според показанията на сензорите от софтуера за управление на TCDE1 и TCDE2.
    Използва се и с цел защита, като ограничава максималното време за размразяване от 15 на 10 минути при екстремно ниски температури, когато Т4 е отчел под -15 или -20°C.Както и когато времето между два последователни дефроста е изтекло.Ако поради неизпълнение на някое от условията, системата не е отчела дефрост в продължение на 120 минути до 8 часа, този програматор задейства превантивно размразяване.



    Дефрост програми
    (Условия и основни принципи на работа)

    Времето на работата на компресора и задействането на размразяване се определят според следните условия:


    Базов модел     1

    Winter Mode 1 – При положителни външни температури

    Условие 1 - Ако T4>0°C, машината задейства дефрост когато:
    а. T3<3°C за 40 минути и/или T3 се поддържа под -6°C за повече от 3 минути
    б. T3<3°C за 80 минути и/или T3 се поддържа под -4°C за повече от 3 минути


    Winter Mode 2 – При отрицателни външни температури

    Условие 2 - Когато T4<0°C, машината задейства дефрост ако:
    В Условие 1 „а” или „б” са изпълнени и температурата на T2 е намаляла с повече от 5°C


    Winter Mode 3 – Размразяване по защита на контролер EDT (Enter Defrost Time)

    Условие 3 - Без значение от стойността на Т4 машината задейства дефрост ако:
    T3 < 3°C за повече от 120 минути и/или T3 се задържи под -2°C за повече от 3 минути независимо от показанията на Т2.


    Базов модел 2
    (Нордик варианти)

    Вариант 1 - При отчитане само на Т3:
    Т3 е по-ниска от 3°C и времето на работа на компресора е повече от 120мин., тогава ако Т3 е по-ниска от TCDI1+4°C за 3 мин., се задейства дефрост (Тук ако TCDI1 e 0°C ще задейства дефрост при -4°C, ако е -3°C ще го задейства при -7°C)

    Вариант 2 - При отчитане на Т3 и Т4 се задейства дефрост ако:
    а. Т3 или Т4 е по-ниска от -3°C за 30 сек., когато разликата м/у Ts-T1 е по-ниска от 5°C и времето на работа на компресора е повече от 90мин.
    б. Т3 или Т4 е по-ниска от -3°C за 30сек.и времето на работа на компресора е повече от 120мин.



    Усъвършенстван модел

    Intelligent Defrost - Интелигентен режим на размразяване (алгоритъм контролиращ системата и нейния подход за размразяване чрез проследяването й посредством референтна стойност Т30 и температурни разлики между Т3 иТ4)
    „Т30” е параметър, който се записва в програматора след начален старт на компресора.

    Т - Означава температура;
    3 - Посочва кой точно сензор се следи и записва в паметта (в случая е Т3 температурен датчик на изпарителя);
    0 - Индекс с който се отбелязва начален старт за отчитане на параметър

    Контролната референтна стойност на Т3 се отчита между 10та и 15та или 7ма и 12та минута на работа на компресора – тогава системата работи с относително изравнени параметри.Програмата следи за нейното понижаване и ако отчете определен спад под референтната записана стойност, програматора ще задейства дефрост във времеви интервал.Това е така, защото се счита, че понижаването на температурата на изпарителя е в следствие на неговото заскрежаване, съответно нарушен топлообмен.Тъй като не винаги се получава заскрежаване на изпарителя (при по-ниски температури и относителна влажност на въздуха), програматора следи и разликите в температурите между Т3 и Т4.При конкретни разлики по схема, машината влиза в дефрост, за да изравни параметрите – в тези случаи интервалите за размразяване са доста по-дълги.


    Примерна таблица
    (времевите интервали и температурните стойности се различават при конкретните модели)




    Допълнително: Способите за размразяване са обвързани с управлението на компресора.Подаваните му мощности според Т5 и разликите между Т1 и Тs.Наравно с това влияят и резките промени на външната околна среда – за да извлече топлина отвън и я пренесе във вътрешния топлообменник, изпарителя трябва да държи по-ниски градуси от външната отчетена температура Т4, това много често води до аномалии и ненужни кратки дефрости – неоспорим факт, който се наблюдава в реални условия.Ако климатикът разполага с основен алгоритъм за размразяване по параметър за време, контролни дефрости се получават и при положителни външни температури до 10°C.Защото често при работа на компресора над номинал, Т3 се явява около и под 0°C за повече от 3 минути, когато Т4 е отчел приблизително +5°C.Също така при промяна/повишаване на заданието Тs над 2 градуса, при ниски отчетени температури на Т4 под 0°C, системата задейства контролен дефрост с цел превенция, за да започне процеса по повишаване на налягането със сух изпарител.

    *Голяма част от ползвателите считат този модел на управление за абсурдно поведение на машината.От компанията обаче се твърди, че това е най-сигурният механизъм за справяне със заскрежаването на системата.Гарантират почти 100% безопасен контрол и превенция, като така игнорират евентуални проблеми и причинени повреди от начина му на работа.


    Ето и какво може да очаквате, като поведение на машините според тестовете в реални условия:

    При външни температури до 10°C, контролни кратки дефрости на 2 часа;
    Около 0°C дефрост на 1 час;
    И до -5°C на 30-40 минути.


    Времето на самия дефрост е приблизително 180 секунди за контролен такъв.Тези при нужда варират според температурните разлики, но обикновено за нашите ширини до -15°C траят не повече от 5-7мин.



    При някои модели има вероятност дефрост алгоритъма да се различава, според модификация на външното тяло.Като пример мога да дам серията AllEasy Pro.
    На таблицата се вижда, че използват един от двата варианта според асемблирането на външното тяло.





    Забележка: Информацията е взета от официалната страница на Midea tsp.midea.com (Technical Support Platform).Отговорността за достоверност на изложените данни се приписва изцяло на техния създател и собственик.
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  3. Alexi
    Alexi е офлайн
    Senior Member Аватара на Alexi
    Тук е от
    Jul 2002
    Живее в
    Шумен
    Мнения
    9,739
    Днес17:03 #2

    Отговор: Обезскрежаване/Defrost Mode при Midea (Битова климатизация)

    мда ,Солстиса има така наречения "Ентелегентен дефрос" писан от китайски "ентелегент" .. за това се наложи малко да се побългари че цъкаше едни кратки дефростчета над нулата при определени условия .. вече не го прави де .
    Валентин Игнатов одобрява това.
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