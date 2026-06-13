Обезскрежаване/Defrost Mode при Midea (Битова климатизация)

Обезскрежаване/Defrost Mode (Midea)

(Битова климатизация – мини сплит системи)





Съкращения/означения и описание на датчици, сензори обвързани с цикъла на размразяване:







Съкращения и описание на параметри с предварителна настройка на EEPROM:



“TCDI1” - (Enter defrost temperature) – Това е параметър заложен в паметта на eeprom, който оказва при каква минимална температура на T3 (изпарител на външното тяло) е необходимо системата да задейства механизъм за размразяване, според кумулативната (натрупана) работа на компресора във времеви интервал.

Минималната температура на Т3 е заводска настройка предварително зададена в алгоритъма.Тя се определя на базата на модела хладилна система, нейните характеристики, обем и предназначение.При масовите мини сплит системи за битова климатизация обикновено стойността е между 0 и -3°C.Това е прага или границата на температура при която програмата задейства алгоритъм от които се определя кога машината да влезе в дефрост, а не температурата при която се задейства самото размразяване.



“TCDE1” - Exit defrost temperature1 - Параметър заложен в паметта на eeprom, който определя конкретна фиксирана температурна стойност на изпарителя за успешно размразяване и неговото приключване.



“TCDE2” - Exit defrost temperature2 (maintain for a period of time) – Изпълнява същата цел като при TCDE1, но с усъвършенстван алгоритъм, който се стреми според условията да държи оптимални температури на изпарителя за определено време, което се явява достатъчно за размразяване в конкретен случай.Разликата между двете програми е, че при TCDE2 се пести електроенергия, защото програматора позволява времето за дефрост да бъде съкратено.



*Температурния праг на TCDE1 и TCDE2 е различен според обема и вида на системата.Варира между 10°C и 23°C.

Продължителността на дефрост зависи от времето за изпълнение на параметъра TCDE1 и/или TCDE2 с условие, че когато Т3 е надхвърлил температурния праг с 4°C за 80 секунди, размразяването приключва.Като максималното допустимо време за цикъл на размразяване е 15 минути.





“TIMING DEFROST TIME” и “Enter Defrost Time” – Таймер програматор, които определя/следи общото време на изпълнение и времето между два последователни дефроста.Има няколко времеви линии и способа според вида и начина на управление на алгоритъма за размразяване.

При системи с Intelligent Defrost програматора определя времевите линии според показанията на сензорите от софтуера за управление на TCDE1 и TCDE2.

Използва се и с цел защита, като ограничава максималното време за размразяване от 15 на 10 минути при екстремно ниски температури, когато Т4 е отчел под -15 или -20°C.Както и когато времето между два последователни дефроста е изтекло.Ако поради неизпълнение на някое от условията, системата не е отчела дефрост в продължение на 120 минути до 8 часа, този програматор задейства превантивно размразяване.







Дефрост програми

(Условия и основни принципи на работа)



Времето на работата на компресора и задействането на размразяване се определят според следните условия:





Базов модел 1



Winter Mode 1 – При положителни външни температури









Winter Mode 2 – При отрицателни външни температури









Winter Mode 3 – Размразяване по защита на контролер EDT (Enter Defrost Time)









Базов модел 2

(Нордик варианти)















Усъвършенстван модел







Примерна таблица

(времевите интервали и температурните стойности се различават при конкретните модели)









Допълнително: Способите за размразяване са обвързани с управлението на компресора.Подаваните му мощности според Т5 и разликите между Т1 и Тs.Наравно с това влияят и резките промени на външната околна среда – за да извлече топлина отвън и я пренесе във вътрешния топлообменник, изпарителя трябва да държи по-ниски градуси от външната отчетена температура Т4, това много често води до аномалии и ненужни кратки дефрости – неоспорим факт, който се наблюдава в реални условия.Ако климатикът разполага с основен алгоритъм за размразяване по параметър за време, контролни дефрости се получават и при положителни външни температури до 10°C.Защото често при работа на компресора над номинал, Т3 се явява около и под 0°C за повече от 3 минути, когато Т4 е отчел приблизително +5°C.Също така при промяна/повишаване на заданието Тs над 2 градуса, при ниски отчетени температури на Т4 под 0°C, системата задейства контролен дефрост с цел превенция, за да започне процеса по повишаване на налягането със сух изпарител.



*Голяма част от ползвателите считат този модел на управление за абсурдно поведение на машината.От компанията обаче се твърди, че това е най-сигурният механизъм за справяне със заскрежаването на системата.Гарантират почти 100% безопасен контрол и превенция, като така игнорират евентуални проблеми и причинени повреди от начина му на работа.





Ето и какво може да очаквате, като поведение на машините според тестовете в реални условия:



При външни температури до 10°C, контролни кратки дефрости на 2 часа;

Около 0°C дефрост на 1 час;

И до -5°C на 30-40 минути.





Времето на самия дефрост е приблизително 180 секунди за контролен такъв.Тези при нужда варират според температурните разлики, но обикновено за нашите ширини до -15°C траят не повече от 5-7мин.







(времевите интервали и температурните стойности се различават при конкретните модели)Способите за размразяване са обвързани с управлението на компресора.Подаваните му мощности според Т5 и разликите между Т1 и Тs.Наравно с това влияят и резките промени на външната околна среда – за да извлече топлина отвън и я пренесе във вътрешния топлообменник, изпарителя трябва да държи по-ниски градуси от външната отчетена температура Т4, това много често води до аномалии и ненужни кратки дефрости – неоспорим факт, който се наблюдава в реални условия.Ако климатикът разполага с основен алгоритъм за размразяване по параметър за време, контролни дефрости се получават и при положителни външни температури до 10°C.Защото често при работа на компресора над номинал, Т3 се явява около и под 0°C за повече от 3 минути, когато Т4 е отчел приблизително +5°C.Също така при промяна/повишаване на заданието Тs над 2 градуса, при ниски отчетени температури на Т4 под 0°C, системата задейства контролен дефрост с цел превенция, за да започне процеса по повишаване на налягането със сух изпарител.*Голяма част от ползвателите считат този модел на управление за абсурдно поведение на машината.От компанията обаче се твърди, че това е най-сигурният механизъм за справяне със заскрежаването на системата.Гарантират почти 100% безопасен контрол и превенция, като така игнорират евентуални проблеми и причинени повреди от начина му на работа.При външни температури до 10°C, контролни кратки дефрости на 2 часа;Около 0°C дефрост на 1 час;И до -5°C на 30-40 минути.Времето на самия дефрост е приблизително 180 секунди за контролен такъв.Тези при нужда варират според температурните разлики, но обикновено за нашите ширини до -15°C траят не повече от 5-7мин.









Забележка: Информацията е взета от официалната страница на Midea tsp.midea.com (Technical Support Platform).Отговорността за достоверност на изложените данни се приписва изцяло на техния създател и собственик.

