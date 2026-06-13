Обезскрежаване/Defrost Mode при Midea (Битова климатизация)

Обезскрежаване/Defrost Mode (Midea)
(Битова климатизация – мини сплит системи)
Съкращения/означения и описание на датчици, сензори обвързани с цикъла на размразяване:
T1: Indoor room temperature.- Стайна температура
T2: Evaporator (indoor heat exchanger) temperature.- Температура на изпарителя (вътрешен топлообменник.В режим отопление е кондензатор).
T3: Condenser (outdoor heat exchanger) temperature - Температура на кондензатора (външен топлообменник.Явява се изпарител).
T4: Outdoor ambient temperature - Външна температура на околната среда.
T5/Td: Compressor discharge temperature - Температура на изпускане при компресора (Това е температурата на хладилния агент на изхода на компресора в посока вътрешното тяло или кондензатора)
Ts: Setting temperature by RC. - Зададена температура от дистанционното управление.
Условие 1 - Ако T4>0°C, машината задейства дефрост когато:
Съкращения и описание на параметри с предварителна настройка на EEPROM:
“TCDI1” - (Enter defrost temperature) – Това е параметър заложен в паметта на eeprom, който оказва при каква минимална температура на T3 (изпарител на външното тяло) е необходимо системата да задейства механизъм за размразяване, според кумулативната (натрупана) работа на компресора във времеви интервал.
Минималната температура на Т3 е заводска настройка предварително зададена в алгоритъма.Тя се определя на базата на модела хладилна система, нейните характеристики, обем и предназначение.При масовите мини сплит системи за битова климатизация обикновено стойността е между 0 и -3°C.Това е прага или границата на температура при която програмата задейства алгоритъм от които се определя кога машината да влезе в дефрост, а не температурата при която се задейства самото размразяване.
“TCDE1” - Exit defrost temperature1 - Параметър заложен в паметта на eeprom, който определя конкретна фиксирана температурна стойност на изпарителя за успешно размразяване и неговото приключване.
“TCDE2” - Exit defrost temperature2 (maintain for a period of time) – Изпълнява същата цел като при TCDE1, но с усъвършенстван алгоритъм, който се стреми според условията да държи оптимални температури на изпарителя за определено време, което се явява достатъчно за размразяване в конкретен случай.Разликата между двете програми е, че при TCDE2 се пести електроенергия, защото програматора позволява времето за дефрост да бъде съкратено.
*Температурния праг на TCDE1 и TCDE2 е различен според обема и вида на системата.Варира между 10°C и 23°C.
Продължителността на дефрост зависи от времето за изпълнение на параметъра TCDE1 и/или TCDE2 с условие, че когато Т3 е надхвърлил температурния праг с 4°C за 80 секунди, размразяването приключва.Като максималното допустимо време за цикъл на размразяване е 15 минути.
“TIMING DEFROST TIME” и “Enter Defrost Time” – Таймер програматор, които определя/следи общото време на изпълнение и времето между два последователни дефроста.Има няколко времеви линии и способа според вида и начина на управление на алгоритъма за размразяване.
При системи с Intelligent Defrost програматора определя времевите линии според показанията на сензорите от софтуера за управление на TCDE1 и TCDE2.
Използва се и с цел защита, като ограничава максималното време за размразяване от 15 на 10 минути при екстремно ниски температури, когато Т4 е отчел под -15 или -20°C.Както и когато времето между два последователни дефроста е изтекло.Ако поради неизпълнение на някое от условията, системата не е отчела дефрост в продължение на 120 минути до 8 часа, този програматор задейства превантивно размразяване.
Дефрост програми
(Условия и основни принципи на работа)
Времето на работата на компресора и задействането на размразяване се определят според следните условия:
Базов модел 1
Winter Mode 1 – При положителни външни температури
а. T3<3°C за 40 минути и/или T3 се поддържа под -6°C за повече от 3 минути
б. T3<3°C за 80 минути и/или T3 се поддържа под -4°C за повече от 3 минути
Условие 2 - Когато T4<0°C, машината задейства дефрост ако:
Winter Mode 2 – При отрицателни външни температури
В Условие 1 „а” или „б” са изпълнени и температурата на T2 е намаляла с повече от 5°C
Условие 3 - Без значение от стойността на Т4 машината задейства дефрост ако:
Winter Mode 3 – Размразяване по защита на контролер EDT (Enter Defrost Time)
T3 < 3°C за повече от 120 минути и/или T3 се задържи под -2°C за повече от 3 минути независимо от показанията на Т2.
Вариант 1 - При отчитане само на Т3:
Базов модел 2
(Нордик варианти)
Т3 е по-ниска от 3°C и времето на работа на компресора е повече от 120мин., тогава ако Т3 е по-ниска от TCDI1+4°C за 3 мин., се задейства дефрост (Тук ако TCDI1 e 0°C ще задейства дефрост при -4°C, ако е -3°C ще го задейства при -7°C)
Вариант 2 - При отчитане на Т3 и Т4 се задейства дефрост ако:
а. Т3 или Т4 е по-ниска от -3°C за 30 сек., когато разликата м/у Ts-T1 е по-ниска от 5°C и времето на работа на компресора е повече от 90мин.
б. Т3 или Т4 е по-ниска от -3°C за 30сек.и времето на работа на компресора е повече от 120мин.
Intelligent Defrost - Интелигентен режим на размразяване (алгоритъм контролиращ системата и нейния подход за размразяване чрез проследяването й посредством референтна стойност Т30 и температурни разлики между Т3 иТ4)
Усъвършенстван модел
„Т30” е параметър, който се записва в програматора след начален старт на компресора.
Т - Означава температура;
3 - Посочва кой точно сензор се следи и записва в паметта (в случая е Т3 температурен датчик на изпарителя);
0 - Индекс с който се отбелязва начален старт за отчитане на параметър
Контролната референтна стойност на Т3 се отчита между 10та и 15та или 7ма и 12та минута на работа на компресора – тогава системата работи с относително изравнени параметри.Програмата следи за нейното понижаване и ако отчете определен спад под референтната записана стойност, програматора ще задейства дефрост във времеви интервал.Това е така, защото се счита, че понижаването на температурата на изпарителя е в следствие на неговото заскрежаване, съответно нарушен топлообмен.Тъй като не винаги се получава заскрежаване на изпарителя (при по-ниски температури и относителна влажност на въздуха), програматора следи и разликите в температурите между Т3 и Т4.При конкретни разлики по схема, машината влиза в дефрост, за да изравни параметрите – в тези случаи интервалите за размразяване са доста по-дълги.
При някои модели има вероятност дефрост алгоритъма да се различава, според модификация на външното тяло.Като пример мога да дам серията AllEasy Pro.
Примерна таблица
(времевите интервали и температурните стойности се различават при конкретните модели) Допълнително:
Способите за размразяване са обвързани с управлението на компресора.Подаваните му мощности според Т5 и разликите между Т1 и Тs.Наравно с това влияят и резките промени на външната околна среда – за да извлече топлина отвън и я пренесе във вътрешния топлообменник, изпарителя трябва да държи по-ниски градуси от външната отчетена температура Т4, това много често води до аномалии и ненужни кратки дефрости – неоспорим факт, който се наблюдава в реални условия.Ако климатикът разполага с основен алгоритъм за размразяване по параметър за време, контролни дефрости се получават и при положителни външни температури до 10°C.Защото често при работа на компресора над номинал, Т3 се явява около и под 0°C за повече от 3 минути, когато Т4 е отчел приблизително +5°C.Също така при промяна/повишаване на заданието Тs над 2 градуса, при ниски отчетени температури на Т4 под 0°C, системата задейства контролен дефрост с цел превенция, за да започне процеса по повишаване на налягането със сух изпарител.
*Голяма част от ползвателите считат този модел на управление за абсурдно поведение на машината.От компанията обаче се твърди, че това е най-сигурният механизъм за справяне със заскрежаването на системата.Гарантират почти 100% безопасен контрол и превенция, като така игнорират евентуални проблеми и причинени повреди от начина му на работа. Ето и какво може да очаквате, като поведение на машините според тестовете в реални условия:
При външни температури до 10°C, контролни кратки дефрости на 2 часа;
Около 0°C дефрост на 1 час;
И до -5°C на 30-40 минути.
Времето на самия дефрост е приблизително 180 секунди за контролен такъв.Тези при нужда варират според температурните разлики, но обикновено за нашите ширини до -15°C траят не повече от 5-7мин.
На таблицата се вижда, че използват един от двата варианта според асемблирането на външното тяло.
Забележка: Информацията е взета от официалната страница на Midea tsp.midea.com (Technical Support Platform).Отговорността за достоверност на изложените данни се приписва изцяло на техния създател и собственик.