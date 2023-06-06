Резултати от 1 до 1 от общо 1

Кои са проблемните модели на Mitsubishi?

  1. geraldo
    Jun 2010
    Днес00:35 #1

    Кои са проблемните модели на Mitsubishi?

    Здравейте, четох из темите, че имало някакви проблеми с Mitsubishi premium модели. Нещо с турбината, с някакво изкривяване на елементи вътре, с поява на шум... Не мога обаче да се ориентирам в тези многобройни букви и символи в многото модели... За това ще бъда благодарен, а вярвам и други тепърва навлизащи в темата, ако някой да изброи проблемните модели, както и съответно тези, които не създават проблеми. Доколкото разбирам Standart изобщо не се препоръчва, особено когато става дума за комфорт(тишина и слабо усещане за духане), та питането ми е за Premium и може би диамант.

    П.С. А правилно ли разбирам, че Electric моделите, отстъпват сериозно на Hevy моделите когато говорим основно за комфорт( тишина и слаба въздушна струя)?
