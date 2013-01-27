Тема: Рутер

Моля за препоръка за рутер.Цена до към 70 лева.Чета,някой забивали често,не на последно място искам да покрива 80 квадрата панелно жилище.По простичко,като го включа да не се занимавам със него.Благодаря
Моля за препоръка за рутер.Цена до към 70 лева.Чета,някой забивали често,не на последно място искам да покрива 80 квадрата панелно жилище.По простичко,като го включа да не се занимавам със него.Благодаря
Такъв,който като го включиш,и да не се занимаваш с него повече не струва 70лв.....
Този пост е редактиран от iveto; Днес в 08:30.