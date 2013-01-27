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Тема: Рутер

  1. Днес07:27 #1
    charliii
    charliii е офлайн
    Member
    Тук е от
    Aug 2012
    Живее в
    Карнобат
    Мнения
    175

    Рутер

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    Моля за препоръка за рутер.Цена до към 70 лева.Чета,някой забивали често,не на последно място искам да покрива 80 квадрата панелно жилище.По простичко,като го включа да не се занимавам със него.Благодаря
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  3. Днес08:21 #2
    iveto
    iveto е на линия
    Senior Member Аватара на iveto
    Тук е от
    Jan 2013
    Живее в
    София
    Мнения
    1,020

    Отговор: Рутер

    Такъв,който като го включиш,и да не се занимаваш с него повече не струва 70лв.....
    Този пост е редактиран от iveto; Днес в 08:30.
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