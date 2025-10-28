Здравейте!
Наскоро закупих един мултисплит Bosch с машина 5000 и две вътрешни 2000U. Официално сериите 3000i, 4000i и 6000i поддържат смарт wi-fi управление. В някои EU форуми обаче се опитват да подкарат wi-fi и на серия 2000U, тъй като според Bosch е wi-fi ready. На модела 2000U липсва кабел CN3-USB, който се използва за връзка с модула, който се купува отделно. На платката на управлението има конектор CN3, който прави връзка с USB на който от своя страна се включва wi-fi донгъл, модел Bosch G10 CL-1 или по-новия вариант G10-3. Някой запознат ли е с темата, щото от Бош България, казаха че официално не става.