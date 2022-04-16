Резултати от 1 до 2 от общо 2

Отопление на къща 120кв

  1. Varmin
    Oct 2025
    Днес10:10 #1

    Отопление на къща 120кв

    Здравейте,
    Имам един въпрос за отопление на къща, която е тип дървена, със общо 20см изолация от каменна вата и дограма 3ен стъклопакет на Шуко. Основното отопление ще е с климатици, но понеже понякога има проблеми с постоянното снабдяване на ток, искам да сложа и печка или камина на дърва,.като резервен източник.
    Тук идва чуденето ми. Казват ми два варианта, с водна риза или с въздуховоди. Аз лично не клоня към първият защото доколкото знам (а то не е много) за водната риза ще ми трябва помпа да върти водата, а при по продължително спиране на тока, това може да в проблем. За въздуховодите не съм изобщо наясно, дали става с обикновена печка на дърва и колко киловата трябва да е минимално. Имам една дневна 40кв и 3 стаи по 15кв.,като отоплителното тяло ще е във всекидневната и евентуално ще отиват въздуховодите към стаите.
    Питам като лаик, какъв вариант би бил най добър (и финансово) за мен.
    Тъй като няма да е основно средство за отопление съм си мислил, дали и да не сложа по "мощна" печка за дърва и просто да отварям вратите, но не ми се струва че ще е ефективно
  3. Rakeem
    Jul 2016
    София
    Днес10:31 #2

    Отговор: Отопление на къща 120кв

    След като имаш проблеми с тока е логично да сложиш печка с въздушна риза.
    Пишеш печка с въздушна риза в нета и си избираш.
    Мощността се смята стандартно.
