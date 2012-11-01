1. Устройство - модел и наименование:
Вентилаторни Конвектори-Skytec/клима 2000/ - модел 030
2. Допълнителна информация
Стенни с предно засмукване.
Qохл = 1.45kW
Qот.50С = 1.93kW
Qот.70С = 3.53kW
3. Състояние и гараниця
Ползвани, работещи, свалени, стенни, с допълнителен термостат за тем на водата.
4. Задължително -Цена, възможност за бартер?
70лв., без бартер
5. Задължително -Местонахождение - от кой град сте? Изпращате ли по куриер?
гр.Петрич, доставката за сметка на купувача с куриер
6. Задължително - Контакти - телефон, Skype или Email:
тел. о888 21о277
tony34al@abv.bg
7. Снимки:
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