Ако е нужно, ще дам пълна информация за HW на motherboard и HDD.
Работеща инсталация на W7U 32bit на стар WD HDD. Поне преди да се скапе предишното дъно.
Самият HDD е изправен, защото получавам достъп до всички раздели и файлове на него.
През друг HDD на същото дъно. Който е с W10P x32 също с MBR - моментално заработи без никакви проблеми.
Инсталирам диска на ASUS със UEFI. OS започва да зарежда начален екран.
Стига до първите две цветни точни и извежда екрана, да направя възстановяване на системата.
Слагам install DVD-то, правя процедурата и извежда грешка, че не може да направи възстановяването.
След няколко опита със същия резултат, правя repair в Command Prompt - успешно.
Нов опит за зареждане - аналогичен резултат.
Сещам се, че има "леки" разлики между BIOS и UEFI.
След доста ровене в нета, проби на различни варианти на boot options, резултатът продължава да е същият.
Проблемът, мисля, е с boot, а нямам старо дъно без UEFI, за да пробвам.
Днес успях с доста джокери да изключа Secure Boot - изтрих всички ключове. Иначе не е възможно!
Обаче остават различните комбинации с CSM и другите опции на boot секцията на UEFI.
Не знам за другите производители, но ASUS не дава ясни обяснения коя позиция какво прави!
Особено, що се отнася до Secure Boot.
Знам, че ако конвертирам HDD от MBR > GPT, нещата ще се получат.
Обаче има голям риск да загубя инсталираните софтуери. Голям зор видях, докато ги подкарам на този W7!
Защото повечето са създадени за WXP и не съм сигурен, че ще могат да заработят при нова инсталация на W7 или виртуалка на 10.
Моля за някакви насоки, че се мъча вече 4-ти ден!
Конкретно за точна комбинация от настройки в частта CSM и Secure Boot.