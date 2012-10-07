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Сдвояване на бар Panasonic HTB-SC690 със съб

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  1. LTB
    LTB е на линия
    Novice
    Тук е от
    Aug 2019
    Мнения
    2
    Днес18:04 #1

    Сдвояване на бар Panasonic HTB-SC690 със съб

    Здравейте!
    Моля Panasonic гурутата да помогнат.
    Имам саундбар Panasonic HTB-SC690EB,
    който не мога да сдвоя със съб SB-HWA690E.
    Според ръководството - 30стр -
    (https://www.panasonic.com/content/da...structions.pdf)
    от дистанционното (моето е N2QAYC000121)
    трябва бара да се вкара в режим на сдвояване "SUBWOOFER PAIRING" с бутоните INPUT и VOL+.
    Съба го вкарвам в режим сдвояване с натискане 3сек на малкия бутон
    и започва да мига червено...
    Но бара не влиза в горния режим с комбинацията на двата бутона.
    Влиза най много до режим PAIRING, но мисля че той е само за Bluetooth устройства.

    Моля, дайте предложения!
    Благодаря Ви предварително!
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  3. bisval
    bisval е на линия
    Member
    Тук е от
    Feb 2011
    Мнения
    787
    Днес18:52 #2

    Отговор: Сдвояване на бар Panasonic HTB-SC690 със съб

    Доколкото разбирам саудбара и субуфера са от различни модели - така ли е ? Ако са един модел се сдвояват автоматично при пускането им. Поне така пише в упътването , което си цитирал, а то е за
    SC-HTB690 модела . Ако са различни , може би няма да стане.
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