Сдвояване на бар Panasonic HTB-SC690 със съб

Здравейте!
Моля Panasonic гурутата да помогнат.
Имам саундбар Panasonic HTB-SC690EB,
който не мога да сдвоя със съб SB-HWA690E.
Според ръководството - 30стр -
(https://www.panasonic.com/content/da...structions.pdf)
от дистанционното (моето е N2QAYC000121)
трябва бара да се вкара в режим на сдвояване "SUBWOOFER PAIRING" с бутоните INPUT и VOL+.
Съба го вкарвам в режим сдвояване с натискане 3сек на малкия бутон
и започва да мига червено...
Но бара не влиза в горния режим с комбинацията на двата бутона.
Влиза най много до режим PAIRING, но мисля че той е само за Bluetooth устройства.
Моля, дайте предложения!
Благодаря Ви предварително!