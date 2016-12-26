Здравейте реших да сменя вярната си плазма Panasonic 50ST50Eс по голям ТВ 55" или 65". Ако може да ми препоръчате нещо около1500лв-1700лв, като ще бъде хубаво панела да е 100/120 Hz защото най-вечегледам футбол и филми. Не бързам, но ще гледам да е нещо на промоция от чернияпетък утре от edigital.bg или другия петък от българските сайтове. Засега съмзагледал Philips 55PUS8303, LG 55KS8500,SONY KD-55XF8096,SamsungUE65NU7102(предполагам че е 60Хз, но може да е 120 не знам),PanasonicTX-65FX600E(със сигурност е 60хз но цената е примамлива) . Може да препоръчатеи някой друг модел като не е толкова от значение дали е 2018 или 2017г, колкотода е по- качествен, респективно по-висока серия 8-ма или 9-та. Тв ще се гледаот около 3м до 3.5м.