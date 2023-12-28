Здравейте приятели! Имам развален телевизор и ми е нужно вашето съдействие за да стигна до диагноза, тъй като след няколко телефонни разговори с ТВ техници се афектирах и реших да се заема сам. И така, проблема е следния: При първоначално включване на щепсела на ТВ в контакта се чува единично щракване на реле, последва пресветване на подсветката, след което втори път малко по-продължително пресветване, след което двоен звук от високоговорителите преплетен отново едва-едва с премигване и цикъла се повтаря с тази разлика че релето започва да щрака по два пъти един след друг. Някакви мнения?