Възможностите на човешкото око са ограничени. Разрешаващата способност на зрението е 1', тоест разграничаването на един пиксел на екран с резолюция 1920х1080 и размер 55" е възможно от разстояние 2,3 метра. За UHD това разстояние намалява два пъти.

При размер 42" за 1920х1080 това са 1.7 метра. А за UHD - разстоянието за преглед трябва да бъде около 1 метър за да се насладите на съдържание в такава резолюция.

Пример:

Панел 40", ширина на работната част примерно 855.5 мм(погледнете таблицата долу).

Размерът на един пиксел(a) за 40" UHD: a = 855.5mm/2160 = 0.3960648 мм

α=1' = 0.01667°

tg(α) = a/b, където b - е разстояние.

b = а/tg(α) = 0,3960648/tg(0.01667°) = 2375 мм / размерът на един пиксел делим на тангенс ъгъл 1' преизчислено в градуси и получаваме разстоянието.

Това е разстоянието, на което средностатистическият човек може да различи единичeн пиксел на eкран, за комфортно възприемане разстоянието трябва да бъде малко повече. Възможностите на човешкото око са ограничени. Разрешаващата способност на зрението е 1', тоест разграничаването на един пиксел на екран с резолюция 1920х1080 и размер 55" е възможно от разстояние 2,3 метра. За UHD това разстояние намалява два пъти.При размер 42" за 1920х1080 това са 1.7 метра. А за UHD - разстоянието за преглед трябва да бъде около 1 метър за да се насладите на съдържание в такава резолюция.Пример:Панел 40", ширина на работната част примерно 855.5 мм(погледнете таблицата долу).Размерът на един пиксел(a) за 40" UHD: a = 855.5mm/2160 = 0.3960648 ммα=1' = 0.01667°tg(α) = a/b, където b - е разстояние.b = а/tg(α) = 0,3960648/tg(0.01667°) = 2375 мм / размерът на един пиксел делим на тангенс ъгъл 1' преизчислено в градуси и получаваме разстоянието.Това е разстоянието, на което средностатистическият човек може да различи единичeн пиксел на eкран, за комфортно възприемане разстоянието трябва да бъде малко повече.

препоръка МСЕ-R BT.2035

Еталонна среда на гледане за оценка на программният материал или готови програми ТВ

1.2.1 Планируемо разстояние на гледане

Планируемо разстояние на гледане (DVD) или оптимално разстояние на гледане ца цифрови системи – това е разстояние, на което два съседни пиксела съставляват уъгъл, равен на 1 ъглова минута, в окото на зрителя; а оптималният хоризонтален ъгъл на преглед – това е ъгълът, при който изображението е видно на оптимално за него разстояние за преглед.

Система на изображение 1920 x 1080

Справочен документ Рек. МСЕ-R BT.709

Формат на екрана 16:9

Съотношение размерите на елементите от изображението 1

Оптимален хоризонтален ъгъл на гледане 31 градуса препоръка МСЕ-R BT.2035Еталонна среда на гледане за оценка на программният материал или готови програми ТВ1.2.1 Планируемо разстояние на гледанеПланируемо разстояние на гледане (DVD) или оптимално разстояние на гледане ца цифрови системи – това е разстояние, на което два съседни пиксела съставляват уъгъл, равен на 1 ъглова минута, в окото на зрителя; а оптималният хоризонтален ъгъл на преглед – това е ъгълът, при който изображението е видно на оптимално за него разстояние за преглед.Система на изображение 1920 x 1080Справочен документ Рек. МСЕ-R BT.709Формат на екрана 16:9Съотношение размерите на елементите от изображението 1Оптимален хоризонтален ъгъл на гледане 31 градуса

Fovea и foveolaЗрителната острота (Visual acuity-VA) е мярка за остротата на фовеалното зрение. Фовеята е частта на ретината с най-висока зрителна острота. Тя вижда само централните 2° от зрението ни и съдържа по-малко от 1% от общата ретина, но повече от половината от информацията, обработена от зрителната кора в мозъка, идва от тази малка област на ретината. За да поставите този ъгъл от 2° в перспектива: ако погледнете право напред, общото ви хоризонтално зрително поле (периферно зрение) е около 190°, а вашето бинокулярно зрение (гледано от двете очи) е около 130°. Не само остротата, но и точността на цветното виждане е най-висока във фовеята. Това е и причината, поради която CIE 1931 xy и CIE 1976 u'v 'диаграми за хроматичност се основават на измервания само с 2° зрително поле.Всъщност ъгълът от 2° все още е оптимистичен, тъй като само централният участък на фовеята, фовеолата, може да постигне максимална острота. Фовеолата има диаметър само около 350 µm и съдържа само централната 1,2° зрение.Фигурата показва, че плътността на конусните клетки извън фовеята е много ниска. Връзката между зрителната острота и плътността на конуса е почти линейна за нормални условия на осветление.Нормалното зрение се дефинира като способно да различи размера на празнината от една дъгова минута (1/60°) в оптотип. Стандартното разстояние за този тест е 20 фута или 6 метра. Следователно нормалното зрение често се описва като 20/20 или 6/6 зрение. Това основно казва, че човек вижда толкова на 20 фута, колкото и средният човек на 20 фута. Ако зрението ви е два пъти по-добро, това е 20/10 зрение, което означава, че виждате толкова добре и на 20 фута, колкото средният човек би на 10 фута. Особено в Европа най-честото означение е десетичната стойност на това съотношение, така че нормалното зрение се обозначава като VA = 1,0.Проблемът с нормалното зрение е, че е доста усреднено за всички възрасти и за двата пола. По принцип младите хора имат много по-добро зрение; всъщност по-голямата част от хората под 40 години имат VA по-висока от 1,0. Мъжете също са склонни да имат по-висока зрителна острота от жените. Има и групи от хора с изключително висока средна зрителна острота, например пилоти на изтребители и професионални бейзболни играчи. Зрителната острота на човека е дифракция, ограничена от зеницата на около 2,5 (20/8 зрение), но нещо по-високо от 1,8 (приблизително 20/11) е много рядко.Когато осветеността е по-висока, зениците се свиват и периферните части на пречупващите елементи се изключват от оптичния път. Резултатът е, че по-малко аберации се срещат от светлинни лъчи, образуващи изображение, и изображението върху ретината става по-рязко. Освен това, ярките изображения позволяват фотопично зрение на ретината, което осигурява способност за виждане на цвят и разрешаване на много по-фини детайли от това на скотопичното (слабо осветено) зрение. Конусите се изключват при ~ 0,003.Известен факт е, че ако увеличите силата на стимула по време на тест на зрителното поле, хората ще бъдат привлечени повече към/и ще се чувстват по-удобни с по-ярките стимулиращи точки в купола по периметрията, което е аналогично на акцентите с HDR видео дисплеи. Проучването на предпочитанията на зрителите на Dolby показа, че чернокожите асимптота са между 0,01 – 0,001, което всъщност вече беше постигнато от някои LED телевизори.Що се отнася до черното, 90% от наблюдателите бяха доволни дори от десет до отрицателните три нита (три порядъка), докато бяха необходими ПОВЕЧЕ от три порядъка в плюс, за да бъдат 90% от наблюдателите доволни от белият стимул и дори повече от четири порядъка (10 000 нита) за 90% от наблюдателите, за да бъдат доволни от акцентите. Яркостта е поне равна на и вероятно по-важна от тъмнината по отношение на предпочитанията на зрителите, независимо дали видеофилите го осъзнават или не.При 100% зрение(здрав човек), тя е около една ъглова минута.1' = (1/60)° което е ≈ 2,9088821×10-4 radТакъв ъглов размер има пикселът на телевизор с аспект на картината (Aspect Ratio): 1.78:1 (16:9):- 65" SUHD (7680x4320) телевизор от разстояние 65 сантиметра,- 65" UHD (3840x2160) телевизор от разстояние 1 метър и 29 сантиметра,- 65" FHD (1920x1080) телевизор от разстояние 2 метра и 58 сантиметра.При три метра дистанция и обичайно зрение, нито при единият, нито при другият телевизор ще виждате отделните пиксели. Така че какъв е смисълът от по-голямата резолюция, ако даже на FHD не се вижда всичко до последният пиксел?(на UHD екран вместо един пиксел там ще има 4 и те ще изобразяват някакъв малък детайл. Има ли смисъл, ако самото око не е в състояние да го различи от такова разстояние?)При разстояние до два метра, нещата стоят другояче - разликата при прехода към дисплей с UHD резолюция ще бъде добре забележима. И когато разликата е видна само ако много добре се вижда (да и при пряко сравнение - познайте кой, какъв е, също няма никакъв смисъл). Смисъл има само, когато явно се вижда подобрение в детайлизацията, а не просто като факт наличието UHD резолюция на екрана (тук малкият детайл може да се вижда добре отблизо, а от три метра трябва да знаете къде да гледате, за да видите нещо подобно на детайл).1920 ъглови минути(всеки пиксел се вижда под ъгъл от 1 ъглова минута) - това са примерно 32 градуса.1 ъглова минута -> 1920 пиксела - ред FHD екран -> 1920 ъглови минути на ширината на екрана.1 градус = 60 минути1920/60 = 32 градусаЩо се касае до "1 ъглова минута", то се смята, че това е (ъгловото) разстояние, на което човек с нормално зрение (v=1) различава две отделни точки.При дистанцията за телевизор с резолюция 3840х2160, трябва да запазите 1 ъглова минута, а не 32 градуса, които са за 1920х1080, тогава за 3840х2160 ъгълът ще бъде 60 градуса.