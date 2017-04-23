LG G5 55" - препоръки за експлоатация

  falkoneto
    
    Junior Member
    Тук е от
    Jul 2016
    Мнения
    123
    Днес10:58 #1

    LG G5 55" - препоръки за експлоатация

    Здравейте,
    Очаквам доставката до няколко дни
    През това време може да споделите настройки и препоръки за ползване.
    Изчетох доста от темата за OLED във форума и придобих представа за много от нещата, които трябва да се правят по време на ползване.
    Остана ми едно питане - пише, че не трябва да се излага на директна слънчева светлина. При мен се появява този казус с това, че сутрин в часовете между 9:30 и 11:30 ще бъде огрят от слънчеви лъчи. Това проблем ли ще е и ако да, трябва ли да му мисля с нещо да го скривам сутрин
    Също така - Gallery mode+ режима съкращава ли живота на телевизора?

    Благодаря предварително!
    Този пост е редактиран от falkoneto; Днес в 11:52.
  brotzki
    
    Senior Member
    Тук е от
    Jul 2010
    Мнения
    2,469
    Днес12:19 #2

    

    Честито!
    Още не сте го взели, а започвате да му робувате.
    Покривка като едно време ще свърши работа.

    П.П. И чергилата излизат на мода.....
  CubanLinx
    
    Senior Member
    Тук е от
    Jan 2017
    Мнения
    1,598
    Днес12:21 #3

    

    Ето едни примерни настройки като за начало:

    https://www.rtings.com/tv/reviews/lg/g5-oled/settings

    Относно слънцегреенето, не мисля, че ще е проблем, стига да не се ползва през това време. И все пак не е зле да помислиш за едни щори или завеси. А gallery mode режима аз лично бих го пропуснал.
  falkoneto
    
    Junior Member
    Тук е от
    Jul 2016
    Мнения
    123
    Днес12:54 #4

    

    То щори има, но жената веднага след ставане почва да отваря прозорци навсякъде . Ще и сложа режим за отваряне след 11 часа
    П.П. Ще е много шукаритетно наистина да го закривам с ретро каренцата от доброто старо време
  svetlio1
    
    Senior Member Аватара на svetlio1
    Тук е от
    Oct 2008
    Мнения
    11,895
    Днес13:34 #5

    

    То едно е да е осветена стаята директно и друго да пече директно върху тв . Аз никакъв тв не оставям да го пече директно - или завеси/щори докато се измести слънцето, или покривам с нещо ако няма друг начин. Независимо какъв тип е тв...
