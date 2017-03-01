Избор на колони за слушане на грамофон

Здравейте,
Моля за вашето компетентно мнение, относно следното:
Ще купя тонколони за слушане на грамофон. Усилвателят е Yamaha А500 https://www.hifiengine.com/manual_li...ha/a-500.shtml
Музиката ще се слуша в стая около 16 кв.м. Поради ограниченото пространство, колоните ще трябва да са Bookshelf или до 60 см височина.
Набелязъл съм няколко модела:
1. Mission 737 Renaissance
2. Wharfedale EMERALD EM 93
3. Infinity RS 3001
4. DALI ZENSOR 3
5. JAMO C-93
Пак ще отбележа че на тези колони в 95% от времето ще се слуша само грамофона.
Очаквам вашите отговори и благодаря предварително.