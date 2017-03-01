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Избор на колони за слушане на грамофон

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  1. kosiosteff
    kosiosteff е на линия
    Novice
    Тук е от
    Jan 2011
    Мнения
    8
    Днес11:23 #1

    Избор на колони за слушане на грамофон

    Здравейте,

    Моля за вашето компетентно мнение, относно следното:

    Ще купя тонколони за слушане на грамофон. Усилвателят е Yamaha А500 https://www.hifiengine.com/manual_li...ha/a-500.shtml
    Музиката ще се слуша в стая около 16 кв.м. Поради ограниченото пространство, колоните ще трябва да са Bookshelf или до 60 см височина.
    Набелязъл съм няколко модела:

    1. Mission 737 Renaissance
    2. Wharfedale EMERALD EM 93
    3. Infinity RS 3001
    4. DALI ZENSOR 3
    5. JAMO C-93

    Пак ще отбележа че на тези колони в 95% от времето ще се слуша само грамофона.
    Очаквам вашите отговори и благодаря предварително.
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  3. Gena_bs
    Gena_bs е на линия
    Senior Member
    Тук е от
    Sep 2006
    Мнения
    2,303
    Днес12:14 #2

    Отговор: Избор на колони за слушане на грамофон

    На какво ще ги поставяш колоните? На стойки, шкаф или на стената?
    Уточни (дай линк) кой "набор" са колоните, защото специално за Infinity излиза, че са спряни от производство през 1991!
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  4. kosiosteff
    kosiosteff е на линия
    Novice
    Тук е от
    Jan 2011
    Мнения
    8
    Днес12:20 #3

    Отговор: Избор на колони за слушане на грамофон

    Колоните ще разположа на шкаф. Забравих да спомена че първите 3 типа колони са втора ръка, а последните два Jamo и DALI ще са нови.
    Линк към Infinity http://www.infinity-classics.de/tech...ical_sheet.pdf
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