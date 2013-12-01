На вниманието на потребителите на средния и висок клас лаптопи на Леново - при покупка на такъв модел от България се интересувайте интересувайте как, откъде и кой го е внесъл. Оказа се, че Леново не поема гаранция за модели, внесени от IBS. Възможно е и други вносители да внасят шкарто, освен тях. От цялата сага се убедих в това, че предлаганите модели на Леново в Западна Европа са с различно качество на материалите, от които са изработени. В случай на предявяване на гаранционен иск, следва отказ със становище за козметичен дефект. Вероятно най-сигурният начин за покупка на качествена машина е поръчка от Западна Европа.