Hisense TV 2026
Hisense U9S RGB-Mini LED - 55, 65, 75, 85, 100"
Hisense U8S RGB-Mini LED - 65, 75, 85, 100
Hisense U7S Pro RGB-Mini LED - 75, 85, 100
високоговорители Devialet и Dolby Vision 2
100% покритие на цветовата гама BT.2020, 19% подобрение спрямо QD-Mini LED и 9% подобрение спрямо QD-OLED.
108-битова точност на контрол на цветовете ??
Все още не са известни всички диагонали.
ES8 Pro
170Hz 4K панел, (330Hz при резолюция 1080)
Налични размери: 100", 85",75"
Мини RGB LED телевизор
До 100% BT.2020 ултраширока цветова гама/100% чистота на цветовете
Ultra Black антирефлексно покритие, с отразяваща способност само 1,28%
100" - 3120 зони (9360 светодиода) Panel: BOE VA 3.0 3000 nits
85" - 2340 зони (7020 светодиода)
75" - 1400 зони (4200 светодиода)
Първият в индустрията, който поддържа Dolby Vision 2
Devialet 4.2.2-канални високоговорители с 270W (вместо 70W)
MT9655 - Pentonic 800 (Quad Core A73 @ 1.8 GHz Mali-G57 MC1)
4GB + 128GB
HDMI 4x 2.1
WiFi 6
USB 3.0 x 1
USB 2.0 x 1
U7S Pro
Налични размери: 100", 85",75"
Мини RGB LED телевизор
До 100% BT.2020 ултраширока цветова гама/100% чистота на цветовете
100-инчов Ultra Obsidian дисплей с изключително антирефлексно покритие (Obsidian PRO за други размери)
100" - 1920 зони (5760 светодиода) Panel: BOE VA 3.0 (1.28 reflectivity) 4700 nits, 4GB + 128GB
85" - 1320 зони (3960 светодиода) Panel: HKC VA (1.8 reflectivity) 4700 nits, 4GB + 64GB
75" - 980 зони (2940 светодиода) Panel: HKC VA (1.8 reflectivity) 4700 nits, 4GB + 64GB
Първият в индустрията, който поддържа Dolby Vision 2 (с последващо OTA надграждане)
Devialet 4.2.2-високоговорители
MT9655 - Pentonic 800 (Quad Core A73 @ 1.8 GHz Mali-G57 MC1)
HDMI 4x 2.1
WiFi 6
USB 3.0 x 1
USB 2.0 x 1
Първите нови номера на модели се появиха на уебсайта на EPREL:
Hisense 65E79S
https://eprel.ec.eur...onicdisplays/2526941
Hisense 65E78S
https://eprel.ec.europa.eu/screen/pr...splays/2526860
Hisense 65E77S
https://eprel.ec.eur...onicdisplays/2526857
Hisense 65E7DS
https://eprel.ec.eur...onicdisplays/2526853
Hisense 65E7S
https://eprel.ec.eur...onicdisplays/2526856
Hisense 65E71S
https://eprel.ec.europa.eu/screen/pr...splays/2526864
Hisense 65Q7S
https://eprel.ec.eur...onicdisplays/2526843
Hisense65Q70S
https://eprel.ec.europa.eu/screen/pr...splays/2526850
Hisense 65Q71S
https://eprel.ec.europa.eu/screen/pr...splays/2526851
Hisense 65Q72S
https://eprel.ec.europa.eu/screen/pr...splays/2526852