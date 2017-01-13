LG OLED C5 Media player на ТВ не намира DLNA сървъра в мрежата

Привет на всички. Вчера пускам ТВ с нагласата да пусна филм от медия сървър на NAS Synology и греда, не го вижда в мрежата. Нищо не съм променял никъде, разбира се веднага включвам другото LG SK8500 и там всичко си е ОК както преди. Мрежата е ОК, свързан е с UTP кабел, ъпдейти нови няма но не вижда никакви медия устройства в мрежата. Включвам компютъра и се появява като устройство, но след малко и то изчезва. Прегледах настройките на медия сървъра в Synology и няма нищо различно. В листа с устройства присъства LG C5, както и останалите телевизори, но те работят а C5 не!
Убих цял час да се занимавам. Свързвам с WiFi и се появява сървъра, с кабел не иска. Няма ресетване само на мрежата, има на всичко но без мрежата
Накрая извадих кабела и го включих отново и всичко се оправи. В крайна сметка за да не е изцяло загубено време, поне направих една профилактика на рутера, NAS сървъра и т.н.