Имам LG OLED55G43LS, като миналата година претърпя инцидент и дисплея се счупи. От сервиза ми казаха че дисплея е EAJ65898199 (OLED,Module-AM) и ми обявиха цена от 2500лв (с ддс, без труд), което беше колкото чисто нов телевизор (същия модел) от магазина. Та се отказах тогава и реших да изчакам 1-2 години да паднат цените малко, та евентуално тогава да го правя.
Ся като гледам кво е положението - очевидно цените няма никога да паднат, пък да не говорим че цената на същия модел в магазина е по-евтина от новия дисплей - та се чудя дали няма възможност за някакъв алтернативен и по-бюджетен дисплей - примерно от друга серия или няква тотална китайска утайка.
Другия ми въпрос е - някой знае ли дали и каква обща електроника има с модели +- година, примерно захранването същото ли е като на G5 и има ли други общи неща - питам евентуално ако реша да го продавам на части или да го подаря за части на един приятел дето има G5.