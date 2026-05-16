СЪВМЕСТИМОСТ НА ДИСТАНЦИОННИ И ТЕЛЕВИЗОРИ PHILIPS

Пълен наръчник за периода 2015 – 2026

Европейски пазар (TP Vision) | Android / Saphi / Google TV / Titan OS | Май 2026

Внимание !!!

Европейските (BRC серия) и американските (NH/URMT серия) дистанционни не са взаимозаменяеми.

Важно преди да изберете дистанционно

Класически инфрачервени (IR) дистанционни – работят при повечето модели 2015–2018.

– работят при повечето модели 2015–2018. Bluetooth + IR дистанционни – използват се при Android TV и Google TV моделите.

– използват се при Android TV и Google TV моделите. Двустранни дистанционни с клавиатура – основно при по-висок клас модели 2015–2020.

– основно при по-висок клас модели 2015–2020. Гласови дистанционни с микрофон – Android/Google TV модели след 2018.

– Android/Google TV модели след 2018. Някои функции НЕ са взаимозаменяеми :

Ambilight обикновено работи. Netflix / Rakuten / Prime Video бутоните може да не работят. Гласово управление изисква Bluetooth pairing. Клавиатурата отзад често НЕ работи на по-нови модели.

2015–2016 (QM151E / QM161E / TPN151E / TPL161E)



Основни дистанционни:

YKF293 YKF308 398GR08BEPHN 398GM10BEPHN



Съвместими телевизори:

PUS6400 PUS7100 PUS7150 PUS7600 PUS8601 PFL56xx PFL65xx



Особености:

Много модели използват двустранно дистанционно с QWERTY клавиатура. Bluetooth се използва основно за Android функциите. IR командите обикновено остават съвместими между сериите.



2017–2018 (TPM171E / TPM177E / TPM18.1E)

Основни дистанционни:

YKF352 YKF406 398GM10BEPHN0017 398GR10BEPHN0028



Съвместими серии:

PUS7303 PUS7503 PUS7803 PUS8303 PUS8503 OLED803 OLED903



Особености:

Преход към Android TV. Масово използване на Bluetooth pairing. Гласово управление при по-висок клас модели.



2019–2020 (TPM191E / TPM206E / TPM207E)

Основни дистанционни:

YKF423 YKF462 398GM10BEPHN0041 398GR10BEPHN0045



Съвместими серии:

PUS7304 PUS7354 PUS7505 PUS8505 OLED804 OLED854 OLED935



Особености:

Почти всички Smart модели използват Bluetooth. Някои дистанционни имат осветление. Google Assistant започва да става стандарт.



2021–2022 (TPM211EA / TPM215E / TPM216E)

Основни дистанционни:

YKF474 YKF548 398GM10BEPHN0065 398GR10BEPHN0070



Съвместими серии:

PUS7906 PUS8506 PUS8807 OLED706 OLED806 OLED807



Особености:

Android TV → Google TV преход. Bluetooth pairing е задължителен за voice функции. IR остава за базови команди.



2023–2024 (TPM231WW / TPN236E / TPM242WW)

[] Основни дистанционни:

YKF590 YKF620 398GR10BEPHN0095 398GM10BEPHN0099



[] Съвместими серии:

PUS8108 PUS8518 PML9008 OLED808 OLED809 OLED909

Особености:

Google TV платформа. USB-C зареждане при някои премиум дистанционни. Bluetooth LE. Микрофон и гласови функции.

2025–2026 (TPM231WW / TPN256E / TPN258E)

Основни дистанционни:

YKF680 YKF700 нови USB-C voice remote модели



Съвместими серии:

OLED950 OLED910 PML9500 PUS9000 серия



Особености:

Google TV. Подобрено Bluetooth pairing. Частична обратна съвместимост с 2023–2024. Някои по-стари Android TV модели разпознават само IR функциите.



Практическа съвместимост между поколенията

Дистанционно Работи на по-стари модели Работи на по-нови модели 2015–2016 IR Да Само базови функции 2017–2018 BT Частично Да 2019–2022 Voice Remote Частично Да 2023–2026 Google TV Remote IR функции само Да

Как се pair-ва Bluetooth дистанционно на Philips

Включете телевизора. Доближете дистанционното на 20–30 см. Натиснете едновременно:

Home + Back

или

или OK + Back

за 3–5 секунди. Изчакайте Bluetooth pairing.

Важно за универсалните дистанционни

SRP4000

SRU510

нямат Bluetooth,

нямат микрофон,

нямат Google Assistant,

нямат Air Mouse функции.

Най-важното правило при Philips дистанционните

да се търси по точен модел телевизор

или

или по оригинален part number на дистанционното.

еднакви на вид дистанционни често използват различен Bluetooth firmware;

една и съща серия телевизори може да има различно шаси;

voice функциите често НЕ са обратно съвместими.

КАК ДА РАЗШИФРОВАМЕ МОДЕЛНИТЕ НОМЕРА

Сегмент Значение Пример XX Диагонал в инчове (32, 43, 50, 55, 65, 75, 85) 55 PUX Тип панел: PFL=LCD, PUS=4K UHD, OLED=OLED, PML=MiniLED PUS YYY Серия (6xxx=базов, 7xxx=среден, 8xxx=висок, 9xxx=премиум) 850 Y (посл.) Последна цифра = година (0=2015, 1=2016, 2=2017...) 8 /CC Код на държавата (/12=България/ЕС, /F7=САЩ) /12

Пример: 55PUS8508/12 = 55" 4K UHD серия 850, година 2023, ЕС пазар

Код на годината:

Код Година Платформа Пример xxx0 2015 Android TV / Smart TV 55PUS9600/12 xxx1 2016 Android TV / Smart TV 65PUS7601/12 xxx2 2017 Android TV 55PUS9002/12 xxx3 2018 Android TV 55PUS7303/12 xxx4 2019 Saphi / Android TV 55PUS7504/12 xxx5 2020 Saphi / Android TV 55PUS8505/12 xxx6 2021 Android TV / Google TV 55PUS8506/12 xxx7 2022 Google TV 55PUS8507/12 xxx8 2023 Google TV 55PUS8508/12 xxx9 2024 Google TV / Titan OS 55OLED809/12 нова 2025 Titan OS / Google TV 55OLED860/12 нова 2026 Titan OS 55OLED811/12

* Saphi дистанционните нямат вграден микрофон за гласово търсене, за разлика от Android/Google TV моделите.

Важни уточнения:

Дистанционни от 2015–2016 (RC серия) НЕ работят с модели от 2017+ по BT, тъй като IR кодовете са променени

с модели от 2017+ по BT, тъй като IR кодовете са променени Дистанционни от 2017–2018 могат да работят частично с 2019 модели по IR, но BT функциите няма да работят

Saphi дистанционни работят само с Saphi модели (2019–2020 базови серии)

с Saphi модели (2019–2020 базови серии) Titan OS дистанционни (2025+) НЕ са съвместими с по-стари модели поради нова BT процедура

с по-стари модели поради нова BT процедура Гласовото търсене работи само при същата или съвместима платформа

Универсалните IR дистанционни НЕ поддържат гласово търсене, Motion Sensing или Bluetooth функции. За пълна функционалност е необходимо оригинално дистанционно.

ИНСТРУКЦИИ ЗА СДВОЯВАНЕ (PAIRING)

За потребители в България: използвайте дистанционни за европейския пазар (със суфикс /12). US дистанционни работят по IR, но BT сдвояването може да не е възможно.





Кои Philips дистанционни имат гласов контрол (с микрофон)?



Модел дистанционно Гласов асистент Години ТВ Съвместими ТВ серии RC4284505/01 Google Assistant 2019–2020 OLED854, OLED984, PUS8504, PUS9435 BRC0884402/01 Google Assistant 2019–2021 OLED854, OLED855, PUS8504, PUS8535, PUS9435 BRC0884404/01 Google Assistant 2020–2021 OLED754, OLED755, PUS8505, OLED805 BRC0984502/01 Google Assistant 2021–2024 OLED806, OLED856, OLED807, OLED857, PUS8506, PUS8507, PUS9006, PUS9506 BRC0984511/01 Google Assistant 2020–2023 PUS7506, PUS7556, PUS7906, PUS7956

Модел дистанционно Гласов асистент Години ТВ Съвместими ТВ серии BRC0984502/01 (обновена версия) Google Assistant / Google TV 2023–2024 OLED808, OLED908, PUS8808, PUS9008 RC4284802/01 (USB-C, rechargeable) Google Assistant / Google TV 2023+ OLED908, OLED+908 (флагман)

