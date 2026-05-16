Резултати от 1 до 1 от общо 1

Съвместимост на дистанционни и телевизори PHILIPS

Сподели във Facebook Сподели в Twitter Изпрати на Email Сподели в LinkedIn
  1. hristoslav2
    hristoslav2 е офлайн
    Senior Member Аватара на hristoslav2
    Тук е от
    Jun 2008
    Живее в
    Варна
    Мнения
    43,340
    Вчера18:23 #1

    Съвместимост на дистанционни и телевизори PHILIPS

    СЪВМЕСТИМОСТ НА ДИСТАНЦИОННИ И ТЕЛЕВИЗОРИ PHILIPS
    Пълен наръчник за периода 2015 – 2026
    Европейски пазар (TP Vision) | Android / Saphi / Google TV / Titan OS | Май 2026



    Внимание !!!
    Европейските (BRC серия) и американските (NH/URMT серия) дистанционни не са взаимозаменяеми.



    Важно преди да изберете дистанционно

    Philips използва няколко различни платформи и типа дистанционни в периода 2015–2026:

    • Класически инфрачервени (IR) дистанционни – работят при повечето модели 2015–2018.
    • Bluetooth + IR дистанционни – използват се при Android TV и Google TV моделите.
    • Двустранни дистанционни с клавиатура – основно при по-висок клас модели 2015–2020.
    • Гласови дистанционни с микрофон – Android/Google TV модели след 2018.
    • Някои функции НЕ са взаимозаменяеми:
      • Ambilight обикновено работи.
      • Netflix / Rakuten / Prime Video бутоните може да не работят.
      • Гласово управление изисква Bluetooth pairing.
      • Клавиатурата отзад често НЕ работи на по-нови модели.


    Philips използва различни шасита (TPM, TPN, QM и др.) според поколенията телевизори.



    2015–2016 (QM151E / QM161E / TPN151E / TPL161E)

    • Основни дистанционни:
      • YKF293
      • YKF308
      • 398GR08BEPHN
      • 398GM10BEPHN


      Съвместими телевизори:
      • PUS6400
      • PUS7100
      • PUS7150
      • PUS7600
      • PUS8601
      • PFL56xx
      • PFL65xx


      Особености:
      • Много модели използват двустранно дистанционно с QWERTY клавиатура.
      • Bluetooth се използва основно за Android функциите.
      • IR командите обикновено остават съвместими между сериите.




    2017–2018 (TPM171E / TPM177E / TPM18.1E)
    • Основни дистанционни:
      • YKF352
      • YKF406
      • 398GM10BEPHN0017
      • 398GR10BEPHN0028


      Съвместими серии:
      • PUS7303
      • PUS7503
      • PUS7803
      • PUS8303
      • PUS8503
      • OLED803
      • OLED903


      Особености:
      • Преход към Android TV.
      • Масово използване на Bluetooth pairing.
      • Гласово управление при по-висок клас модели.


    Шаси TPM18.1E се използва при много европейски модели от 2018 година.



    2019–2020 (TPM191E / TPM206E / TPM207E)

    • Основни дистанционни:
      • YKF423
      • YKF462
      • 398GM10BEPHN0041
      • 398GR10BEPHN0045


      Съвместими серии:
      • PUS7304
      • PUS7354
      • PUS7505
      • PUS8505
      • OLED804
      • OLED854
      • OLED935


      Особености:
      • Почти всички Smart модели използват Bluetooth.
      • Някои дистанционни имат осветление.
      • Google Assistant започва да става стандарт.




    2021–2022 (TPM211EA / TPM215E / TPM216E)
    • Основни дистанционни:
      • YKF474
      • YKF548
      • 398GM10BEPHN0065
      • 398GR10BEPHN0070


      Съвместими серии:
      • PUS7906
      • PUS8506
      • PUS8807
      • OLED706
      • OLED806
      • OLED807


      Особености:
      • Android TV → Google TV преход.
      • Bluetooth pairing е задължителен за voice функции.
      • IR остава за базови команди.




    2023–2024 (TPM231WW / TPN236E / TPM242WW)

    • []Основни дистанционни:
      • YKF590
      • YKF620
      • 398GR10BEPHN0095
      • 398GM10BEPHN0099


      []Съвместими серии:
      • PUS8108
      • PUS8518
      • PML9008
      • OLED808
      • OLED809
      • OLED909

      Особености:
      • Google TV платформа.
      • USB-C зареждане при някои премиум дистанционни.
      • Bluetooth LE.
      • Микрофон и гласови функции.


    TPM231WW е основното шаси за част от OLED моделите 2023–2025.



    2025–2026 (TPM231WW / TPN256E / TPN258E)
    • Основни дистанционни:
      • YKF680
      • YKF700
      • нови USB-C voice remote модели


      Съвместими серии:
      • OLED950
      • OLED910
      • PML9500
      • PUS9000 серия


      Особености:
      • Google TV.
      • Подобрено Bluetooth pairing.
      • Частична обратна съвместимост с 2023–2024.
      • Някои по-стари Android TV модели разпознават само IR функциите.




    Практическа съвместимост между поколенията

    Дистанционно Работи на по-стари модели Работи на по-нови модели
    2015–2016 IR Да Само базови функции
    2017–2018 BT Частично Да
    2019–2022 Voice Remote Частично Да
    2023–2026 Google TV Remote IR функции само Да



    Как се pair-ва Bluetooth дистанционно на Philips

    1. Включете телевизора.
    2. Доближете дистанционното на 20–30 см.
    3. Натиснете едновременно:
      • Home + Back
        или
      • OK + Back

      за 3–5 секунди.
    4. Изчакайте Bluetooth pairing.


    Някои Google TV модели показват дистанционното като „PHLRC“.



    Важно за универсалните дистанционни

    Официалните универсални Philips дистанционни:
    • SRP4000
    • SRU510


    поддържат почти всички Philips IR кодове.

    Но:
    • нямат Bluetooth,
    • нямат микрофон,
    • нямат Google Assistant,
    • нямат Air Mouse функции.


    При Android/Google TV моделите работят основно:
    • Power
    • Volume
    • Channel
    • Menu




    Най-важното правило при Philips дистанционните

    При Philips най-сигурният начин е:
    • да се търси по точен модел телевизор
      или
    • по оригинален part number на дистанционното.


    Защото:
    • еднакви на вид дистанционни често използват различен Bluetooth firmware;
    • една и съща серия телевизори може да има различно шаси;
    • voice функциите често НЕ са обратно съвместими.





    КАК ДА РАЗШИФРОВАМЕ МОДЕЛНИТЕ НОМЕРА

    Philips използва систематична номенклатура за своите телевизори. Форматът е: XXPUXYYYY/CC

    Сегмент Значение Пример
    XX Диагонал в инчове (32, 43, 50, 55, 65, 75, 85) 55
    PUX Тип панел: PFL=LCD, PUS=4K UHD, OLED=OLED, PML=MiniLED PUS
    YYY Серия (6xxx=базов, 7xxx=среден, 8xxx=висок, 9xxx=премиум) 850
    Y (посл.) Последна цифра = година (0=2015, 1=2016, 2=2017...) 8
    /CC Код на държавата (/12=България/ЕС, /F7=САЩ) /12

    Пример: 55PUS8508/12 = 55" 4K UHD серия 850, година 2023, ЕС пазар



    Код на годината:

    Код Година Платформа Пример
    xxx0 2015 Android TV / Smart TV 55PUS9600/12
    xxx1 2016 Android TV / Smart TV 65PUS7601/12
    xxx2 2017 Android TV 55PUS9002/12
    xxx3 2018 Android TV 55PUS7303/12
    xxx4 2019 Saphi / Android TV 55PUS7504/12
    xxx5 2020 Saphi / Android TV 55PUS8505/12
    xxx6 2021 Android TV / Google TV 55PUS8506/12
    xxx7 2022 Google TV 55PUS8507/12
    xxx8 2023 Google TV 55PUS8508/12
    xxx9 2024 Google TV / Titan OS 55OLED809/12
    нова 2025 Titan OS / Google TV 55OLED860/12
    нова 2026 Titan OS 55OLED811/12


    * Saphi дистанционните нямат вграден микрофон за гласово търсене, за разлика от Android/Google TV моделите.



    Важни уточнения:
    • Дистанционни от 2015–2016 (RC серия) НЕ работят с модели от 2017+ по BT, тъй като IR кодовете са променени
    • Дистанционни от 2017–2018 могат да работят частично с 2019 модели по IR, но BT функциите няма да работят
    • Saphi дистанционни работят само с Saphi модели (2019–2020 базови серии)
    • Titan OS дистанционни (2025+) НЕ са съвместими с по-стари модели поради нова BT процедура
    • Гласовото търсене работи само при същата или съвместима платформа



    Универсалните IR дистанционни НЕ поддържат гласово търсене, Motion Sensing или Bluetooth функции. За пълна функционалност е необходимо оригинално дистанционно.



    ИНСТРУКЦИИ ЗА СДВОЯВАНЕ (PAIRING)

    2015–2016 (Android TV / Smart TV):
    Задръжте червения и синия бутон едновременно за 10 секунди. Основните IR функции работят без сдвояване.

    2017–2018 (Android TV):
    Задръжте бутона PAIR/Settings за поне 3 секунди, насочени към телевизора.

    2019–2020 (Saphi TV):
    Settings > All settings > Wireless and networks > Remote control > Pair remote control.

    2019–2022 (Android TV с Voice Remote):
    Задръжте Back + Home едновременно за 3 секунди. Гласовото търсене изисква BT pair.

    2023–2024 (Google TV):
    Задръжте Back + Home за 3 секунди или Settings > Remote & Accessories > Pair remote.

    2025–2026 (Titan OS):
    Settings > Remote & Accessories > Pair new remote. Новата BT процедура НЕ е съвместима с по-стари дистанционни.


    За потребители в България: използвайте дистанционни за европейския пазар (със суфикс /12). US дистанционни работят по IR, но BT сдвояването може да не е възможно.


    Кои Philips дистанционни имат гласов контрол (с микрофон)?

    Важно е да се разграничат два региона — Европа (TP Vision) и Северна Америка (Funai/Hisense), тъй като моделите са различни.


    ЕВРОПА (TP Vision) — дистанционни с микрофон
    Google Assistant за европейските Philips Android TV дистанционни беше въведен с обновяване към Android 7.0 (Nougat). TP Vision потвърди, че потребителят трябва само да натисне бутона с микрофон на дистанционното и да зададе въпрос.

    Модел дистанционно Гласов асистент Години ТВ Съвместими ТВ серии
    RC4284505/01 Google Assistant 2019–2020 OLED854, OLED984, PUS8504, PUS9435
    BRC0884402/01 Google Assistant 2019–2021 OLED854, OLED855, PUS8504, PUS8535, PUS9435
    BRC0884404/01 Google Assistant 2020–2021 OLED754, OLED755, PUS8505, OLED805
    BRC0984502/01 Google Assistant 2021–2024 OLED806, OLED856, OLED807, OLED857, PUS8506, PUS8507, PUS9006, PUS9506
    BRC0984511/01 Google Assistant 2020–2023 PUS7506, PUS7556, PUS7906, PUS7956

    От 2023 г. OLED моделите преминават към Google TV OS. Флагманският OLED908 от 2023 г. дебютира с изцяло ново дистанционно с презареждаема батерия през USB-C, сензор за движение (подсветката се включва при вдигане) и бутон за гласово управление с Google Assistant.

    Модел дистанционно Гласов асистент Години ТВ Съвместими ТВ серии
    BRC0984502/01 (обновена версия) Google Assistant / Google TV 2023–2024 OLED808, OLED908, PUS8808, PUS9008
    RC4284802/01 (USB-C, rechargeable) Google Assistant / Google TV 2023+ OLED908, OLED+908 (флагман)


    Ключови бележки:
    1. Сдвояване — гласовите дистанционни изискват Bluetooth pairing с ТВ-то (за разлика от обикновените IR пултове). За сдвояване се натискат едновременно бутонът Google Voice и VOL– за 3–5 секунди.
    2. Не всички Philips ТВ поддържат гласов контрол — само Android TV и Google TV модели. Google Assistant работи само на Philips Android TVs след 2017 г.
    3. Ако дистанционното е без микрофон, може да използвате приложението „Philips Smart TV" на смартфон за гласово управление.
    4. Европейските (BRC серия) и американските (NH/URMT серия) дистанционни не са взаимозаменяеми !!!.
    Този пост е редактиран от hristoslav2; Вчера в 23:46.
    Отговор с цитат Отговор с цитат
  2. Advertisement
     
     
     
Сподели във Facebook Сподели в Google Plus Сподели в Twitter Изпрати на Email Сподели в LinkedIn
« Предходна тема | Следваща тема »

Подобни теми

  1. Списък със съвместими дистанционни управления за телевизори Panasonic
    От hristoslav2 във форум Panasonic телевизори
    Отговори: 0
    Последно: 16-05-26, 11:18
  2. Списък със съвместими дистанционни управления за телевизори Samsung
    От hristoslav2 във форум Samsung телевизори
    Отговори: 0
    Последно: 11-05-26, 22:07
  3. Списък със съвместими дистанционни управления за телевизори Sony
    От hristoslav2 във форум Sony телевизори
    Отговори: 0
    Последно: 11-05-26, 21:12
  4. Съвместимост на дистанционни
    От alextk69 във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 2
    Последно: 06-06-19, 22:44

SetCombG.com
SetCombG.com е портален сайт и Форум за битова техника, телевизори, климатици, лаптопи и смартфони, създаден през 1999 година.
Заедно сме над 20 години!
Следвай ни
Горе