СЪВМЕСТИМОСТ НА ДИСТАНЦИОННИ И ТЕЛЕВИЗОРИ PHILIPS
Пълен наръчник за периода 2015 – 2026
Европейски пазар (TP Vision) | Android / Saphi / Google TV / Titan OS | Май 2026
Внимание !!!
Европейските (BRC серия) и американските (NH/URMT серия) дистанционни не са взаимозаменяеми.
Важно преди да изберете дистанционно
Philips използва няколко различни платформи и типа дистанционни в периода 2015–2026:
- Класически инфрачервени (IR) дистанционни – работят при повечето модели 2015–2018.
- Bluetooth + IR дистанционни – използват се при Android TV и Google TV моделите.
- Двустранни дистанционни с клавиатура – основно при по-висок клас модели 2015–2020.
- Гласови дистанционни с микрофон – Android/Google TV модели след 2018.
- Някои функции НЕ са взаимозаменяеми:
- Ambilight обикновено работи.
- Netflix / Rakuten / Prime Video бутоните може да не работят.
- Гласово управление изисква Bluetooth pairing.
- Клавиатурата отзад често НЕ работи на по-нови модели.
Philips използва различни шасита (TPM, TPN, QM и др.) според поколенията телевизори.
2015–2016 (QM151E / QM161E / TPN151E / TPL161E)
Основни дистанционни:
- YKF293
- YKF308
- 398GR08BEPHN
- 398GM10BEPHN
Съвместими телевизори:
- PUS6400
- PUS7100
- PUS7150
- PUS7600
- PUS8601
- PFL56xx
- PFL65xx
Особености:
- Много модели използват двустранно дистанционно с QWERTY клавиатура.
- Bluetooth се използва основно за Android функциите.
- IR командите обикновено остават съвместими между сериите.
2017–2018 (TPM171E / TPM177E / TPM18.1E)
- Основни дистанционни:
- YKF352
- YKF406
- 398GM10BEPHN0017
- 398GR10BEPHN0028
Съвместими серии:
- PUS7303
- PUS7503
- PUS7803
- PUS8303
- PUS8503
- OLED803
- OLED903
Особености:
- Преход към Android TV.
- Масово използване на Bluetooth pairing.
- Гласово управление при по-висок клас модели.
Шаси TPM18.1E се използва при много европейски модели от 2018 година.
2019–2020 (TPM191E / TPM206E / TPM207E)
- Основни дистанционни:
- YKF423
- YKF462
- 398GM10BEPHN0041
- 398GR10BEPHN0045
Съвместими серии:
- PUS7304
- PUS7354
- PUS7505
- PUS8505
- OLED804
- OLED854
- OLED935
Особености:
- Почти всички Smart модели използват Bluetooth.
- Някои дистанционни имат осветление.
- Google Assistant започва да става стандарт.
2021–2022 (TPM211EA / TPM215E / TPM216E)
- Основни дистанционни:
- YKF474
- YKF548
- 398GM10BEPHN0065
- 398GR10BEPHN0070
Съвместими серии:
- PUS7906
- PUS8506
- PUS8807
- OLED706
- OLED806
- OLED807
Особености:
- Android TV → Google TV преход.
- Bluetooth pairing е задължителен за voice функции.
- IR остава за базови команди.
2023–2024 (TPM231WW / TPN236E / TPM242WW)
- []Основни дистанционни:
- YKF590
- YKF620
- 398GR10BEPHN0095
- 398GM10BEPHN0099
[]Съвместими серии:
- PUS8108
- PUS8518
- PML9008
- OLED808
- OLED809
- OLED909
Особености:
- Google TV платформа.
- USB-C зареждане при някои премиум дистанционни.
- Bluetooth LE.
- Микрофон и гласови функции.
TPM231WW е основното шаси за част от OLED моделите 2023–2025.
2025–2026 (TPM231WW / TPN256E / TPN258E)
- Основни дистанционни:
- YKF680
- YKF700
- нови USB-C voice remote модели
Съвместими серии:
- OLED950
- OLED910
- PML9500
- PUS9000 серия
Особености:
- Google TV.
- Подобрено Bluetooth pairing.
- Частична обратна съвместимост с 2023–2024.
- Някои по-стари Android TV модели разпознават само IR функциите.
Практическа съвместимост между поколенията
|Дистанционно
|Работи на по-стари модели
|Работи на по-нови модели
|2015–2016 IR
|Да
|Само базови функции
|2017–2018 BT
|Частично
|Да
|2019–2022 Voice Remote
|Частично
|Да
|2023–2026 Google TV Remote
|IR функции само
|Да
Как се pair-ва Bluetooth дистанционно на Philips
- Включете телевизора.
- Доближете дистанционното на 20–30 см.
- Натиснете едновременно:
за 3–5 секунди.
- Изчакайте Bluetooth pairing.
Някои Google TV модели показват дистанционното като „PHLRC“.
Важно за универсалните дистанционни
Официалните универсални Philips дистанционни:
поддържат почти всички Philips IR кодове.
Но:
- нямат Bluetooth,
- нямат микрофон,
- нямат Google Assistant,
- нямат Air Mouse функции.
При Android/Google TV моделите работят основно:
Най-важното правило при Philips дистанционните
При Philips най-сигурният начин е:
- да се търси по точен модел телевизор
или
- по оригинален part number на дистанционното.
Защото:
- еднакви на вид дистанционни често използват различен Bluetooth firmware;
- една и съща серия телевизори може да има различно шаси;
- voice функциите често НЕ са обратно съвместими.
КАК ДА РАЗШИФРОВАМЕ МОДЕЛНИТЕ НОМЕРА
Philips използва систематична номенклатура за своите телевизори. Форматът е: XXPUXYYYY/CC
|Сегмент
|Значение
|Пример
|XX
|Диагонал в инчове (32, 43, 50, 55, 65, 75, 85)
|55
|PUX
|Тип панел: PFL=LCD, PUS=4K UHD, OLED=OLED, PML=MiniLED
|PUS
|YYY
|Серия (6xxx=базов, 7xxx=среден, 8xxx=висок, 9xxx=премиум)
|850
|Y (посл.)
|Последна цифра = година (0=2015, 1=2016, 2=2017...)
|8
|/CC
|Код на държавата (/12=България/ЕС, /F7=САЩ)
|/12
Пример: 55PUS8508/12 = 55" 4K UHD серия 850, година 2023, ЕС пазар
Код на годината:
|Код
|Година
|Платформа
|Пример
|xxx0
|2015
|Android TV / Smart TV
|55PUS9600/12
|xxx1
|2016
|Android TV / Smart TV
|65PUS7601/12
|xxx2
|2017
|Android TV
|55PUS9002/12
|xxx3
|2018
|Android TV
|55PUS7303/12
|xxx4
|2019
|Saphi / Android TV
|55PUS7504/12
|xxx5
|2020
|Saphi / Android TV
|55PUS8505/12
|xxx6
|2021
|Android TV / Google TV
|55PUS8506/12
|xxx7
|2022
|Google TV
|55PUS8507/12
|xxx8
|2023
|Google TV
|55PUS8508/12
|xxx9
|2024
|Google TV / Titan OS
|55OLED809/12
|нова
|2025
|Titan OS / Google TV
|55OLED860/12
|нова
|2026
|Titan OS
|55OLED811/12
* Saphi дистанционните нямат вграден микрофон за гласово търсене, за разлика от Android/Google TV моделите.
Важни уточнения:
- Дистанционни от 2015–2016 (RC серия) НЕ работят с модели от 2017+ по BT, тъй като IR кодовете са променени
- Дистанционни от 2017–2018 могат да работят частично с 2019 модели по IR, но BT функциите няма да работят
- Saphi дистанционни работят само с Saphi модели (2019–2020 базови серии)
- Titan OS дистанционни (2025+) НЕ са съвместими с по-стари модели поради нова BT процедура
- Гласовото търсене работи само при същата или съвместима платформа
Универсалните IR дистанционни НЕ поддържат гласово търсене, Motion Sensing или Bluetooth функции. За пълна функционалност е необходимо оригинално дистанционно.
ИНСТРУКЦИИ ЗА СДВОЯВАНЕ (PAIRING)
2015–2016 (Android TV / Smart TV):
Задръжте червения и синия бутон едновременно за 10 секунди. Основните IR функции работят без сдвояване.
2017–2018 (Android TV):
Задръжте бутона PAIR/Settings за поне 3 секунди, насочени към телевизора.
2019–2020 (Saphi TV):
Settings > All settings > Wireless and networks > Remote control > Pair remote control.
2019–2022 (Android TV с Voice Remote):
Задръжте Back + Home едновременно за 3 секунди. Гласовото търсене изисква BT pair.
2023–2024 (Google TV):
Задръжте Back + Home за 3 секунди или Settings > Remote & Accessories > Pair remote.
2025–2026 (Titan OS):
Settings > Remote & Accessories > Pair new remote. Новата BT процедура НЕ е съвместима с по-стари дистанционни.
За потребители в България: използвайте дистанционни за европейския пазар (със суфикс /12). US дистанционни работят по IR, но BT сдвояването може да не е възможно.
Кои Philips дистанционни имат гласов контрол (с микрофон)?
Важно е да се разграничат два региона — Европа (TP Vision) и Северна Америка (Funai/Hisense), тъй като моделите са различни.
ЕВРОПА (TP Vision) — дистанционни с микрофон
Google Assistant за европейските Philips Android TV дистанционни беше въведен с обновяване към Android 7.0 (Nougat). TP Vision потвърди, че потребителят трябва само да натисне бутона с микрофон на дистанционното и да зададе въпрос.
|Модел дистанционно
|Гласов асистент
|Години ТВ
|Съвместими ТВ серии
|RC4284505/01
|Google Assistant
|2019–2020
|OLED854, OLED984, PUS8504, PUS9435
|BRC0884402/01
|Google Assistant
|2019–2021
|OLED854, OLED855, PUS8504, PUS8535, PUS9435
|BRC0884404/01
|Google Assistant
|2020–2021
|OLED754, OLED755, PUS8505, OLED805
|BRC0984502/01
|Google Assistant
|2021–2024
|OLED806, OLED856, OLED807, OLED857, PUS8506, PUS8507, PUS9006, PUS9506
|BRC0984511/01
|Google Assistant
|2020–2023
|PUS7506, PUS7556, PUS7906, PUS7956
От 2023 г. OLED моделите преминават към Google TV OS. Флагманският OLED908 от 2023 г. дебютира с изцяло ново дистанционно с презареждаема батерия през USB-C, сензор за движение (подсветката се включва при вдигане) и бутон за гласово управление с Google Assistant.
|Модел дистанционно
|Гласов асистент
|Години ТВ
|Съвместими ТВ серии
|BRC0984502/01 (обновена версия)
|Google Assistant / Google TV
|2023–2024
|OLED808, OLED908, PUS8808, PUS9008
|RC4284802/01 (USB-C, rechargeable)
|Google Assistant / Google TV
|2023+
|OLED908, OLED+908 (флагман)
Ключови бележки:
1. Сдвояване — гласовите дистанционни изискват Bluetooth pairing с ТВ-то (за разлика от обикновените IR пултове). За сдвояване се натискат едновременно бутонът Google Voice и VOL– за 3–5 секунди.
2. Не всички Philips ТВ поддържат гласов контрол — само Android TV и Google TV модели. Google Assistant работи само на Philips Android TVs след 2017 г.
3. Ако дистанционното е без микрофон, може да използвате приложението „Philips Smart TV" на смартфон за гласово управление.
4. Европейските (BRC серия) и американските (NH/URMT серия) дистанционни не са взаимозаменяеми !!!.