привет!


буквально сегодня получил телевизор samsung 4k (un43nu6900fxzc).


в принципе, у него есть несколько проблем.


во-первых, левый динамик полностью неисправен и выдает качество звука, очень похожее на картошку.


во-вторых, качество изображения хорошее, но телевизор очень темный, изображение тоже какое-то нестабильное, яркость меняется сама по себе. также иногда видео 4k yt кажутся не такими 4k (может быть, это только я)


наконец, довольно вяло работает в смарт-меню.


должен ли я вернуть его? есть ли способ полностью исправить это? любая помощь будет большим спасибо!