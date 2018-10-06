привет!
буквально сегодня получил телевизор samsung 4k (un43nu6900fxzc).
в принципе, у него есть несколько проблем.
во-первых, левый динамик полностью неисправен и выдает качество звука, очень похожее на картошку.
во-вторых, качество изображения хорошее, но телевизор очень темный, изображение тоже какое-то нестабильное, яркость меняется сама по себе. также иногда видео 4k yt кажутся не такими 4k (может быть, это только я)
наконец, довольно вяло работает в смарт-меню.
должен ли я вернуть его? есть ли способ полностью исправить это? любая помощь будет большим спасибо!