Резултати от 1 до 4 от общо 4

Вибрация на задния капак при звук с ниски честоти - QN95C

Сподели във Facebook Сподели в Twitter Изпрати на Email Сподели в LinkedIn
  1. hiloallstars
    hiloallstars е офлайн
    Junior Member
    Тук е от
    Nov 2015
    Живее в
    Пловдив
    Мнения
    83
    Днес17:14 #1

    Вибрация на задния капак при звук с ниски честоти - QN95C

    При звук с ниски честоти задния капак започва да вибрира доста. Дали според вас този проблем има как да се оправи?
    Преди година бях взимал S90C 55" и имаше същия проблем с вибрация на задния капак при ниските честоти. Върнах го преди 30тия ден и купих QN95D 55" (там не се забелязва никакъв проблем със звука)
    Доста четох из нета и явно проблема, не е в говорителите а в конструкцията на задния капак.
    Телевизора е още в гаранция до 2026г и е на мой приятел. От Самсунг отказаха да изпратят техници и ще го върне към Емаг през куриерска фирма.
    Дано не решат* проблема с орязване* на честотите от сервизното меню и така съвсем да съсипят звука.

    Оставям Ви линк с видео на проблема: https://files.fm/u/uwe6zhgqv3
    Този пост е редактиран от hiloallstars; Днес в 17:33.
    Отговор с цитат Отговор с цитат
  2. Advertisement
     
     
     
  3. sony 1
    sony 1 е офлайн
    Senior Member Аватара на sony 1
    Тук е от
    Dec 2016
    Мнения
    2,530
    Днес17:44 #2

    Отговор: Вибрация на задния капак при звук с ниски честоти - QN95C

    Сложи му един саундбар хем ще е в пъти по добър звука.
    Отговор с цитат Отговор с цитат
  4. hristoslav2
    hristoslav2 е на линия
    Senior Member Аватара на hristoslav2
    Тук е от
    Jun 2008
    Живее в
    Варна
    Мнения
    42,717
    Днес18:11 #3

    Отговор: Вибрация на задния капак при звук с ниски честоти - QN95C

    Цитат Първоначално публикувано от hiloallstars Виж публикацията
    Доста четох из нета и явно проблема, не е в говорителите а в конструкцията на задния капак.
    Сам си си отговорил - глупост на инженерният отдел. Имаш два избора
    1. Виж еквилайзерите в менюто и отрежи ниските честоти.
    2. Купуваш си външна озвучителна система.
    Отговор с цитат Отговор с цитат
  5. Rakeem
    Rakeem е на линия
    Senior Member
    Тук е от
    Jul 2016
    Живее в
    София
    Мнения
    2,731
    Днес18:18 #4

    Отговор: Вибрация на задния капак при звук с ниски честоти - QN95C

    Сваля се капака и се лепи битумна лента да обира резонансите.
    Отговор с цитат Отговор с цитат
Сподели във Facebook Сподели в Google Plus Сподели в Twitter Изпрати на Email Сподели в LinkedIn
« Предходна тема | Следваща тема »

Подобни теми

  1. Всичко за TV SAMSUNG QE-QN95C
    От ivanovkm1 във форум Samsung телевизори
    Отговори: 37
    Последно: 16-07-24, 22:56
  2. Вибрация при работа на Perfera 35
    От pavlin_s във форум Климатици Daikin
    Отговори: 15
    Последно: 04-08-23, 07:31
  3. JBL LX55 - Как да усиля средните честоти?
    От pavlingm във форум Тонколони
    Отговори: 0
    Последно: 02-08-12, 15:32
  4. Щепсели, контакти, напрежения и честоти на електрозахранванията по света.
    От Lupus във форум Електро, ВиК инсталации
    Отговори: 1
    Последно: 23-04-10, 23:54
  5. Проблем с ниски честоти след смяна на дъно
    От carcass във форум Процесори и Дънни платки
    Отговори: 7
    Последно: 29-03-06, 20:21

SetCombG.com
SetCombG.com е портален сайт и Форум за битова техника, телевизори, климатици, лаптопи и смартфони, създаден през 1999 година.
Заедно сме над 20 години!
Следвай ни
Горе