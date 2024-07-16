Вибрация на задния капак при звук с ниски честоти - QN95C

При звук с ниски честоти задния капак започва да вибрира доста. Дали според вас този проблем има как да се оправи?
Преди година бях взимал S90C 55" и имаше същия проблем с вибрация на задния капак при ниските честоти. Върнах го преди 30тия ден и купих QN95D 55" (там не се забелязва никакъв проблем със звука)
Доста четох из нета и явно проблема, не е в говорителите а в конструкцията на задния капак.
Телевизора е още в гаранция до 2026г и е на мой приятел. От Самсунг отказаха да изпратят техници и ще го върне към Емаг през куриерска фирма.
Дано не решат* проблема с орязване* на честотите от сервизното меню и така съвсем да съсипят звука.
Оставям Ви линк с видео на проблема: https://files.fm/u/uwe6zhgqv3