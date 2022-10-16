Резултати от 1 до 3 от общо 3

Sаmsung vs LG and Sony

  1. rym
    Днес19:37 #1

    Sаmsung vs LG and Sony

    Имам много уважителна причина да избирам Самсунг пред Сони или ЛГ.
    Някой може ли да предположи каква е?
    За телевизори става въпрос...
  3. hristoslav2
    Днес20:15 #2

    Отговор: Sаmsung vs LG and Sony

    Сравнение се прави между модели, а не между марки. Кои модели имаш в предвид?
  4. rym
    Днес20:26 #3

    Отговор: Sаmsung vs LG and Sony

    В случая не става въпрос за модели, а само за марки. Ако трябва да избирам при сходни модели и близки цени Самсунг винаги е с предимство.
    И не е защото съм влюбен в марката или операционната система, не съм...
    Който първи познае, награда - 1 бира.
