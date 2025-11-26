Sony телевизори 2026

Към края на 2025 г. Sony не е обявила официално пълната си гама телевизори за фискалната 2026 година, която обикновено се случва в началото на календарната година. Няколко теча на информация и доклади от индустрията обаче показват, че моделите на Sony от 2026 г. ще разполагат с нова RGB LED технология, което е значителна стъпка отвъд настоящите Mini-LED телевизори.
Слухове за 2026 RGB LED модели
Най-очакваната нова технология в телевизионната серия на Sony от 2026 г. е внедряването на RGB LED подсветка, която се очаква да предложи превъзходни цветове, яркост и контраст в сравнение със съществуващите OLED и Mini-LED технологии.
- Bravia 9 II: Очаква се да бъде флагманският RGB LED телевизор на Sony, който ще бъде пуснат на пазара в средата на 2026 г. Според информацията, ще се предлага в размери от 65, 75, 85 и до 100 инча, като евентуално ще включва VA LCD панел, произведен от TCL.
- Bravia 7 II: Следващият модел в RGB LED линията, вероятно предлагащ по-малки размери на екрана до 50 инча. Говори се, че този модел ще използва VA LCD панел от друг доставчик, AUO.
нов MT9131 SoC, който ще се сдвои с Pentonic 800
75-инчовият прототип на Sony Bravia 9 II има клъстер от 4×2 светодиода. Но по-малкият 65" RGB" прототип всъщност има 2×2.
В прототипа на Sony RGB модулите са пакетирани с много по-висока плътност, докато се управляваха в 4x2 клъстера, но между другото, (те в крайна сметка получиха подобен брой зони със Hisense 100UX) - 60x64 или 3840, макар и с размер 75 инча, а не 100 инча.
Модул на новата мини LED RGB подсветка на Sony: всеки LED чип е с размерите на традиционен мини син светодиод, но вътре има три RGB светодиода.
Sony допълнително обясни, че тяхната RGB LED система предлага 66-битово управление на подсветката (22 бита за всеки RGB канал). В комбинация с 10-битовото управление на LCD панела за RGB канал, се превръща в 32-битова модулация на канал, това води до 96-битова система, съобщи Sony.
През октомври Sony регистрира търговската си марка „True RGB“ в Япония и Канада. Възможно ли е това да е прозвището или слоганът, който Sony ще използва за своята линия Bravia 2026 с новата си технология RGB mini-LED? Това има смисъл и се вписва в новото развитие, което е RGB mini-LED .FlatpanelsHD направиха изчисленията: 75-инчовият прототип разполагаше с 240x128 три-светодиода, общо 92 160 светодиода (30 720 червени, 30 720 зелени, 30 720 сини). Трите светодиода се управляват в клъстери от по 8, които съответстват на 1 зона, което води до 3840 зони на затъмняване. С малко креативна математика може да се твърди, че има 11 520 зони (3x3840), тъй като червените, зелените и сините светодиоди могат да се управляват поотделно във всяка 8-клъстерна зона на затъмняване. Sony обаче подчерта, че крайният потребителски продукт може да се различава от прототипа, така че включваме числата само за справка. За сравнение, настоящият 75-инчов Bravia 9 на Sony има 2000 зони на затъмняване.
Телевизорите е малко вероятно да бъдат представени на CES 2026 през януари. Компанията представя официално моделната си гама за Европа в началото на Април.
Таблицата долу е само предположение за моделната гама 2026 !!!
FY = Фискална година.
Фискалната 2026 година на Sony е от 1.04.2026 до 31.03.2027
Sony TV Line Up: FY 2026 Class 4K LCD Premium QD-OLED 4K LCD 4K LCD Step-up 4K LCD Basic Series
Year
BRAVIA 9 II
2026
BRAVIA 8 II
2025
BRAVIA 7 II
2026
BRAVIA 6
2026
BRAVIA 5
2025
BRAVIA 3
2024
BRAVIA 2 II
2025
Type Display LCD RGB mini LED QD-OLED
GEN 4
LCD mini LED
QLED
WOLED
or
LCD mini LED
LCD FALD
LCD Direct LED Size 100, 85, 75, 65 65, 55 98, 85, 75, 65, 55 -- 75, 65, 55 85, 75, 65, 55, 50, 43 75, 65, 55, 43