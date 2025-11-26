Sony телевизори 2026

FlatpanelsHD направиха изчисленията: 75-инчовият прототип разполагаше с 240x128 три-светодиода, общо 92 160 светодиода (30 720 червени, 30 720 зелени, 30 720 сини). Трите светодиода се управляват в клъстери от по 8, които съответстват на 1 зона, което води до 3840 зони на затъмняване. С малко креативна математика може да се твърди, че има 11 520 зони (3x3840), тъй като червените, зелените и сините светодиоди могат да се управляват поотделно във всяка 8-клъстерна зона на затъмняване. Sony обаче подчерта, че крайният потребителски продукт може да се различава от прототипа, така че включваме числата само за справка. За сравнение, настоящият 75-инчов Bravia 9 на Sony има 2000 зони на затъмняване.