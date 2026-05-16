Списък със съвместими дистанционни управления за европейски телевизори TCL (2018–2026)

  hristoslav2
    Jun 2008
    Варна
    43,340
    Вчера18:51 #1

    СЪВМЕСТИМОСТ НА ДИСТАНЦИОННИ И ТЕЛЕВИЗОРИ TCL
    Пълен наръчник за периода 2017 – 2026
    Европа | Android TV / Google TV | Май 2026


    ПЪЛНА ТАБЛИЦА ЗА СЪВМЕСТИМОСТ — ЕС (Android / Google TV)

    Година Платформа ТВ модели (серии) Дистанционно Съвм.
    2018 Android TV DP648, EP640, EP680 TCL IR Remote (без глас) Пълна
    2019 Android TV EP680, EP640, P615, P715, P8, P8S, C715, C815 RC802N (IR) / RC802V (Voice) Пълна
    2020 Android TV P615, P715, P815, P8S, C715, C815 RC802N (IR) / RC802V (Voice) Пълна
    2021 Android TV P615, P715, P815, C635, C735, C835 RC802V (IR+BT Voice) Пълна
    2022 Android TV / Google TV P635, P735, C635, C735, C745, C835, C845 RC802V / RC902V (IR+BT Voice) Пълна
    2023 Google TV P745, P755, C645, C745, C755, C805, C845, C855, X955 RC902V / FMR1 (IR+BT Voice) Пълна
    2024 Google TV / Fire TV P755L, C655L, C755L, C805L, C845L, S551F, Q651F (Fire) RC902V (Google) / Fire TV Remote Пълна
    2025 Google TV / Fire TV C6K, C7K, C8K, C9K, S5K, QM6K (Fire), QM7K RC902V (Google) / Backlit / Fire TV Пълна
    2026 Google TV / Fire TV C6L, C7L, C8L, P8L, QM6L, QM7L, QM8L RC902V (Google) / Backlit / Fire TV Пълна

    ИНСТРУКЦИИ ЗА СДВОЯВАНЕ (PAIRING)


    TCL Android TV — Voice Remote (RC802V):
    Home + OK за 5 секунди. Или: Settings > Remotes & Accessories > Add accessory. Изисква Bluetooth pair.


    TCL Google TV — Voice Remote (RC902V / FMR1):
    Home + OK за 5–10 секунди. Или: Settings > Remote & Accessories > Pair remote. BT pair-ване задължително за глас.




    Основни серии дистанционни управления TCL за Европа

    Модел дистанционно Период Платформа Bluetooth / Voice Основни серии телевизори
    RC802N / RC802V 2018–2021 Android TV Да EP64 / P61 / P71 / C71 / C72 / X91 и др.
    RC813 / RC813A 2020–2023 Android TV / Google TV Да P615 / P635 / P725 / C725 / C728 / C825 и др.
    RC833 / RC833A 2022–2026 Google TV Да C635 / C645 / C655 / C745 / C805 / C845 / QM8B / X955 и др.
    RC901V / RC902V 2019–2022 Android TV Да P715 / P815 / EC78 / C715 / C815 и др.
    RC200 / RC2000 series 2018–2020 Linux / Smart TV Не ES56 / S65 / P60 / DP60 и др.



    Подробна съвместимост по дистанционно управление

    RC802N / RC802V

    Серия телевизори Примери за модели
    S Series 32S6500, 40S6500, 43S6500, 49S6500, 32S6800, 40S6800
    P Series 43P610, 50P610, 55P610, 43P615, 50P615, 55P615, 65P615
    EP / EC Series 50EP640, 55EP640, 65EP640, 55EC780
    C Series 55C715, 65C715, 50C715, 65C815
    X Series 65X915, 75X915



    RC813 / RC813A

    Серия телевизори Примери за модели
    P Series 43P635, 50P635, 55P635, 65P635, 75P635
    P725 / P735 43P725, 50P725, 55P725, 65P725, 75P725, 43P735, 55P735
    C Series 50C725, 55C725, 65C725, 75C725, 55C728, 75C728
    Mini LED / Premium 55C825, 65C825, 75C825, X925 Pro



    RC833 / RC833A

    Серия телевизори Примери за модели
    C64x Series 43C645, 50C645, 55C645, 65C645, 75C645, 85C645
    C65x Series 43C655, 50C655, 55C655, 65C655, 75C655, 85C655
    C74x Series 55C745, 65C745, 75C745, 85C745
    C80x / C84x Series 50C805, 55C805, 65C805, 75C805, 55C845, 65C845, 75C845, 85C845
    X / Premium Series 98X955, 75QM8B, X925 Pro
    P7K / C7K Series (2025–2026) 43P7K, 55C7K, 65C7K, 75C7K, 85C7K



    RC901V / RC902V

    Серия телевизори Примери за модели
    P Series 50P715, 55P715, 65P715, 50P815, 65P815
    C Series 50C715, 55C715, 65C715, 55C815, 65C815
    EC / EP Series 55EC780, 65EC780, EP66 Series



    Важни бележки за съвместимостта

    • Много TCL дистанционни използват една и съща IR/Bluetooth платформа и са частично взаимозаменяеми.
    • RC802V, RC813 и RC833 често работят с едни и същи Google TV / Android TV модели.
    • Гласовото управление изисква Bluetooth pairing.
    • Някои евтини заместители нямат микрофон и работят само чрез IR.
    • При Google TV моделите бутоните Netflix / Prime Video / YouTube могат да се различават според региона.
    • Европейските версии често използват различно дистанционно спрямо американските Roku модели.




    Допълнителна информация

    • RC833A е обновена версия на RC833 с различни стрийминг бутони.
    • Някои 2025–2026 модели TCL C7K/P7K в Европа се доставят с RC833A.
    • Backlight функцията при RC833 зависи от региона и конкретната версия.
    • Bluetooth дистанционните работят и без насочване към телевизора.


    Информацията е събрана от сервизни каталози, европейски магазини за резервни дистанционни и потребителски тестове.


    Списък със съвместими дистанционни управления за европейски TCL телевизори (2018–2026)
    TCL използва различни типове дистанционни в зависимост от платформата (Android TV / Google TV, Fire TV, Roku в някои модели) и годината. Основните са IR и Bluetooth/RF (с voice). Универсалните (One For All, Logitech Harmony и др.) работят добре, но за най-добра съвместимост търсете оригинални или директни заместители.
    Важни бележки:


    • RC802N серия — най-често срещаната за Android/Google TV модели ~2018–2023.
    • RC902V / RC901V — по-нови voice/BT модели (2022+).
    • За 2024–2026 модели (S4/S5/QM8 и др.) често се използват Bluetooth voice remotes.
    • Много модели са cross-compatible в рамките на серията.
    • Препоръчително е да проверите точния модел на вашия TV (на гърба или в настройките).



    Период Популярни модели дистанционни Тип Съвместими TV серии (примери)
    2018–2020 RC280, RC802N (и вариации YA12, YNI1 и др.) IR / някои BT P6/P8, C7/C8, S4xx, ES/EP серии
    2020–2022 RC802N, RC802V, RC3000 IR + Voice BT C715, C815, P715, EP6xx, C635/C735
    2022–2024 RC802NU/RC802NU1, RC901V, RC902V (FMR1, FLR1 и др.) Bluetooth Voice C835, C935, P735, C645/C745, S62xx
    2024–2026 RC833, RC9xx серии, S450G специфични Bluetooth Voice + Backlit S450G, Q6/Q7/QM8, C8xx, P7xx, Fire TV модели



    Модел дистанционно Години Характеристики Къде да купиш (примери)
    RC802N (и всички вариации) 2018–2024 Стандартен IR, Netflix бутон, много модели eMag, AliExpress, Remote-Control-World.eu
    RC280 2018–2022 Roku-style IR Amazon, eBay
    RC902V / RC901V (FMR1, FLR1 и др.) 2021–2026 Bluetooth + Voice Оригинални от TCL, Remote-Control-World
    RC833 2023–2026 Voice BT за C6xx/C8xx Специфични за нови Google TV
    One For All URC4922 Всички Универсален, без setup за повечето TCL OneForAll официален
    Logitech Harmony Всички Универсален (официално препоръчан от TCL EU) Logitech


    Съвети за избор
    1. Проверете точния модел на дистанционното на старото (отдолу или в батерийния отсек).
    2. За Voice функции търсете Bluetooth (BT/RF) модели – IR няма микрофон.
    3. Универсални заместители (без voice) работят за почти всички модели.
    4. За 2025–2026 модели често се изисква pairing (Bluetooth).
    5. Най-голям избор в Европа: Remote-Control-World.eu (много заместители и оригинали).
    Този пост е редактиран от hristoslav2; Вчера в 19:09.
