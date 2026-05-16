Списък със съвместими дистанционни управления за европейски телевизори TCL (2018–2026)

Модел дистанционно Период Платформа Bluetooth / Voice Основни серии телевизори

RC802N / RC802V 2018–2021 Android TV Да EP64 / P61 / P71 / C71 / C72 / X91 и др.

RC813 / RC813A 2020–2023 Android TV / Google TV Да P615 / P635 / P725 / C725 / C728 / C825 и др.

RC833 / RC833A 2022–2026 Google TV Да C635 / C645 / C655 / C745 / C805 / C845 / QM8B / X955 и др.

RC901V / RC902V 2019–2022 Android TV Да P715 / P815 / EC78 / C715 / C815 и др.